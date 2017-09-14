Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха", не предполагается финансирование программы "Нептун". Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019 года, по данным Цензор.НЕТ, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет "Вильха". Но один залп одной установки "Вильхи" - это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно большего числа ракет. Также необходимое финансирование требуется и "Нептуну".

Не предполагаются средства на закупку 155 мм гаубиц проекта "Богдана", чисто символические средства выделены на закупку снарядов 152 мм для "Гиацинтов" и "Акаций", и 155 мм снарядов для "Богданы". В Украине сейчас есть два производителя снарядов, производство и технологии еще не обкатаны. В прошлом году, по данным Цензор.НЕТ, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. При этом снарядов нужны уже многие тысячи, потому что на складах остался совсем небольшой запас. Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.

Не предполагается закупка тепловизионных прицелов для управляемых ракетных комплексов типа "Стугна", "Корсар", "Фагот". Государство тратит десятки миллионов долларов на закупку новейших ракетных комплексов и ракет к ним, но не оснащает основные системы вооружения для ночного боя.



Не заложены необходимые средства для модернизации танков Т-64 по проекту "Краб" с двигателем 6ТДФ, что делает невозможным расширение производства этих уникальных двигателей.

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