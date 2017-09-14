ЛАД написав:И каким образом "Удари по НПЗ спровокують особливо серйозні фінансові негаразди виробників нафти"? И что насчёт "світового ринку нафти"?
Нефть достигла нового четырехмесячного максимума, поскольку экономические данные Китая превзошли ожидания, а атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы усилили геополитические риски. Как показали данные в понедельник, объем промышленного производства и инвестиции в Китае выросли сильнее, чем ожидалось в начале года. Нефтепереработка поставила рекорд
Так що "понеділок"... у серпні... поки відміняється.Теоретично москалі, колись, може, недоотримають гроші від продажу пального за кордон.
Shaman написав:....... знову перебрехуєте. хто казав, що для ВПК краще ринкова економіка? вигадали?
приклади КНДР та Пакистану, та навіть Ірану, чітко показують, що якщо більшість коштів направляти на армію, то можна дечого досягти. населення буде з голою дупою, но то таке. ви б хотіли жити в КНДР? напевне так - гарантована стабільність, ніяких змін
Я саме на вас не вказував, але можливо ви себе впізнали зразка 2022 року Таких достатньо було серед медіаперсон, Жданов наприклад. не кажучи про форуми-чати. Пакістан ви даремно ставите в один ряд з КНДР та Іраном, там виборча демократія та багатовекторність, хоч і трохи архаічне суспільство, без кружевних труселів. Але, армія в топ-10. Так краще, ніж доводити суспільство до повного розслабону і усунення держави, а потім ,бац, і "лопати" для 18-60 Ось, лоречі https://defence-ua.com/news/pakistan_zr ... 13435.html
Впізнав. Ещё относительно недавно (в конце 2023) он мне рассказывал по этому поводу о моей "совковости" и о том, что "ринкова економіка" це саме те, що потрібно для ВПК. І цього достатньо. И к разговору об Пакистане-Иране. Эти примеры как раз неплохо показывают, что численность населения страны важна. Население Ирана - 87,92 миллиона, Пакистана - 231,4 миллиона. При населении 100 млн. с каждого по 1 грн. уже 100 млн. грн. Какая-никакая, но сумма. При населении 10 млн. придётся с каждого взять по 10 грн. Ну и вопрос, что лучше - жить победнее, но иметь ракеты для защиты, или немного богаче (хотя тоже не особо), но потом получить войну, бомбёжки и обстрелы городов и потерю части территории. Когда говорят о бедности "совка" об этом почему-то не вспоминают.
Shaman написав:....... знову перебрехуєте. хто казав, що для ВПК краще ринкова економіка? вигадали?
приклади КНДР та Пакистану, та навіть Ірану, чітко показують, що якщо більшість коштів направляти на армію, то можна дечого досягти. населення буде з голою дупою, но то таке. ви б хотіли жити в КНДР? напевне так - гарантована стабільність, ніяких змін
Я саме на вас не вказував, але можливо ви себе впізнали зразка 2022 року Таких достатньо було серед медіаперсон, Жданов наприклад. не кажучи про форуми-чати. Пакістан ви даремно ставите в один ряд з КНДР та Іраном, там виборча демократія та багатовекторність, хоч і трохи архаічне суспільство, без кружевних труселів. Але, армія в топ-10. Так краще, ніж доводити суспільство до повного розслабону і усунення держави, а потім ,бац, і "лопати" для 18-60 Ось, лоречі https://defence-ua.com/news/pakistan_zr ... 13435.html
Впізнав. Ещё относительно недавно (в конце 2023) он мне рассказывал по этому поводу о моей "совковости" и о том, что "ринкова економіка" це саме те, що потрібно для ВПК. І цього достатньо. И к разговору об Пакистане-Иране. Эти примеры как раз неплохо показывают, что численность населения страны важна. Население Ирана - 87,92 миллиона, Пакистана - 231,4 миллиона. При населении 100 млн. с каждого по 1 грн. уже 100 млн. грн. Какая-никакая, но сумма. При населении 10 млн. придётся с каждого взять по 10 грн. Ну и вопрос, что лучше - жить победнее, но иметь ракеты для защиты, или немного богаче (хотя тоже не особо), но потом получить войну, бомбёжки и обстрелы городов и потерю части территории. Когда говорят о бедности "совка" об этом почему-то не вспоминают.
значит кто виноват? правильно! иван фёдорович крузенштерн - человек и пароход
Може так дойде:
Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Вильха", не предполагается финансирование программы "Нептун". Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019 года, по данным Цензор.НЕТ, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет "Вильха". Но один залп одной установки "Вильхи" - это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно большего числа ракет. Также необходимое финансирование требуется и "Нептуну". Не предполагаются средства на закупку 155 мм гаубиц проекта "Богдана", чисто символические средства выделены на закупку снарядов 152 мм для "Гиацинтов" и "Акаций", и 155 мм снарядов для "Богданы". В Украине сейчас есть два производителя снарядов, производство и технологии еще не обкатаны. В прошлом году, по данным Цензор.НЕТ, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. При этом снарядов нужны уже многие тысячи, потому что на складах остался совсем небольшой запас. Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците. Не предполагается закупка тепловизионных прицелов для управляемых ракетных комплексов типа "Стугна", "Корсар", "Фагот". Государство тратит десятки миллионов долларов на закупку новейших ракетных комплексов и ракет к ним, но не оснащает основные системы вооружения для ночного боя.
Не заложены необходимые средства для модернизации танков Т-64 по проекту "Краб" с двигателем 6ТДФ, что делает невозможным расширение производства этих уникальных двигателей. ....
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 18 бер, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.