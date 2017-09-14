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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72197220722172227223>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:48

Вы кстати бюджетник или ФОП?

Є досвід і того, і іншого. Барабашка, з якою метою цікавитесь?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:59

  mephala написав:
  ЛАД написав:Это голые слова. Доказательства?
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". :)


нептуны напоминать?
после того как были достроены еще при порохе заказынные - что было со следующими заказами не напомните?

Гендиректор КБ «Луч» про це не одноразово казав
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:59

  Бетон написав:---------------------
ЛАД
  Бетон написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни в Україні недалекобійність Сил оборони – це "очевидна недалекоглядність деяких партнерів".

Капец. Все кругом бегом виноваты.
Все.
Ты наш платиновый

Интересно, кто, по-вашему, виноват в том, что у нас нет далекобійних орудий/ракет?
Неужели Зеленский?
------------------------
Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины Источник: https://censor.net/ru/r3176375

значит кто виноват? правильно! иван фёдорович крузенштерн - человек и пароход

1. Проект это ещё не Гособоронзаказ.
2. О "Вильхе", к примеру, советую хоть немного почитать, для начала хотя бы укр. Вики - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0. Но лучше поищите ещё. Там ещё шла доработка и испытания. Насколько понимаю, на вооружение приняли достаточно сырой вариант, зато "24 серпня 2018 року установка взяла участь у параді до дня Незалежності України".
По Вашей ссылке есть, например, такое:
Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.

Т.е. всего этого не было. Но при этом говорится о заказе "крупных партий снарядов". Не подскажете, как можно заказывать то, что ещё не производится, нет технологий и не прошло испытаний.
3. Ну и, наконец, третье и, возможно, основное. Расходы на оборону росли, но их, конечно, было недостаточно. Как обычно. "Где деньги, Зин?" Где их взять? В достаточно бедной стране, занимающей то ли последнее, то ли предпоследнее место в Европе. С ВВП по ППС на душу населения в 2021, занимающей 105 место в мире по данным ВБ или чуть выше на 98 месте по данным МВФ.
Денег хватало, в основном, на "поддержание штанов" - на действующую армию. На нове вооружения оставалось явно мало. При этом нельзя сказать, что был высокий уровень жизни - недаром росло число заробитчан. Причём, по всей Украине.

Вы же всё-таки не сельская бабка. Должны бы понимать, что всё это результат не одного года.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:01

  fler написав:
Вы кстати бюджетник или ФОП?

Є досвід і того, і іншого. Барабашка, з якою метою цікавитесь?

Ну стукануть куда надо
Ведь родину ж защишать надо не только на передке, но и в тылу?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:10

  ЛАД написав:И каким образом "Удари по НПЗ спровокують особливо серйозні фінансові негаразди виробників нафти"?
И что насчёт "світового ринку нафти"?

Нафта, яка не переробляється у бензини або ДП, подінеться куди? Свердловина це не кран, її не закрити так просто. Вірніше, не відкрити, якщо закриєш.
Без переробки на НПЗ, московія не зможе збільшити експорт: ні танкерів з понеділка більше не стане, ні існуючі нафтопроводи не зможуть удвічі більше нафти прокачати.
"Партнери", побачивши таке становище, можуть ще пальці повикручувати щоб скинути ціну.
Пам'ятаєте, як 2020-му, коли був ковідний параліч економік, деякий час нафта була з від'ємною вартістю на біржах. "Доплачували" щоб її хоть хтось забрав і чимось вивіз, тільки б не консервувати свердловини.
Проблема хранения «черного золота» актуальна для многих стран и производителей. Исследование на эту тему в конце марта опубликовала компания IHS Markit. Уже тогда некоторые страны очень близко подошли к максимуму своих возможностей хранения нефти. Мировая потребность в ней к концу марта упала настолько, что при сохранении обычных темпов добычи, например, в Нигерии возможности хранения иссякли бы через полтора дня, а в России — через восемь дней
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:18

  Бетон написав:...........
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон в своем детском мире. Хз, Как так бывает , увалень на 100+ кг с бицепсами как 3л банка, а разум остался в детстве.
Куда он собрался убирать ТЕЦ, ГЕС, электроподстанции, нефтебазы, мосты, жд-подстанции, заводы и многое другое. Там вопросов уже очень много накопилось , но нет смысла их задавать. Там хоть бы не вздернулся от страха и депресняка

..........
Схоже, що лише Бетон не знає, що там у Кропивницькому :roll: Погоджуюсь із Хотабом.
Бетон, вчора в Мико прилетіло 2 Іскандера - туди, куди раніше вже не раз прилітало. Там нема і не було ані БК, ані ГЕС.

ну шевелите мозгами, что там есть.
и советую вылезти из марафона. вам там не показывают, что сумщину ровняют с землёй.\
и слава богу, что молодёжь уже не смотрит перших осіб, вся лента у молодых ребят забита помощью на сбор - эвакуацию из сумщины своими силами

цитата из письма мне:
"у меня там мать и отчим ( перевёз в Шостку ) , а так выживаем как можем 😭 Эвакуации от власти нет , выехали те у кого были деньги , остальные на грани уничтожения и глава ОВА полный ноль в управлении обл. надеемся на скорую победу ЗСУ !"

"приглашаю вас в Сумскую обл. там разница очень большая . За одни сутки 31 фаб на село скинули ."

и тп

Не пропускайте, пожалуйста, не всю Сумщину "ровняют с землёй", а приграничные районы.
В Харькове в начале войны да и позже эвакуировались очень многие, без всякой "Эвакуации от власти" и без "помощи на сбор".

Кстати, в Харькове кинотеатры запрещены. Хотя пара-тройка работают, не знаю как (наплевали на запрет?).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:. Ну и, наконец, третье и, возможно, основное. Расходы на оборону росли, но их, конечно, было недостаточно. Как обычно. "Где деньги, Зин?" Где их взять? В достаточно бедной стране, занимающей то ли последнее, то ли предпоследнее место в Европе. С ВВП по ППС на душу населения в 2021, занимающей 105 место в мире по данным ВБ или чуть выше на 98 месте по данным МВФ.
Денег хватало, в основном, на "поддержание штанов" - на действующую армию. На нове вооружения оставалось явно мало. При этом нельзя сказать, что был высокий уровень жизни - недаром росло число заробитчан. Причём, по всей Украине.


якщо б опаткували хоча б жалюгідним війьсковим збором в 1.5% айтівців, то це вже 10 Оплотів чи 20 Богдан на рік. А якщо б знайшли спільну мову з Ахмєтовими по стимулюванню побудови фортифікацій на півдні та сході...
Влада не вміє в комунікації.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:26

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:. Ну и, наконец, третье и, возможно, основное. Расходы на оборону росли, но их, конечно, было недостаточно. Как обычно. "Где деньги, Зин?" Где их взять? В достаточно бедной стране, занимающей то ли последнее, то ли предпоследнее место в Европе. С ВВП по ППС на душу населения в 2021, занимающей 105 место в мире по данным ВБ или чуть выше на 98 месте по данным МВФ.
Денег хватало, в основном, на "поддержание штанов" - на действующую армию. На нове вооружения оставалось явно мало. При этом нельзя сказать, что был высокий уровень жизни - недаром росло число заробитчан. Причём, по всей Украине.


якщо б опаткували хоча б жалюгідним війьсковим збором в 1.5% айтівців, то це вже 10 Оплотів чи 20 Богдан на рік. А якщо б знайшли спільну мову з Ахмєтовими по стимулюванню побудови фортифікацій на півдні та сході...
Влада не вміє в комунікації.

хіба жалюгідних айтійців в діїсіті не "опаткували жалюгідним війьсковим збором" (аригинальна архаграхія сахраніна), пан аткуда вєщаєт?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 бер, 2024 14:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:27

  Mimohod написав:Во время наполеоновских войн задача кавалерии была загнать вражескую пехоту под залп картечью из пушек. Сейчас ФПВ дроны будут заганять солдат в укрытия и потом наводить на них артилерию, ракеты или КАБы. Собственно и миномет ушел с поля боя как неэфективное и не точное оружие. Расчет погибнет быстрее, чем сможет его развернуть для стрельбы.
Эфективность оборонительных линий тоже очень сомеительна. КАБом любое укрытие из глины и палок можно превратить в братскую могилу. Кацапам просто повезло, что у нас нет такого оружия, иначе вся их линия обороны была бы првращена в груды бетона вперемешку с трупами. КАБ на поторы тонны эти вам не игрушки.

Не игрушки.
Но их мало/недостаточно.
КАБы доставляются самолётами. А самолёты при сильной ПВО имеют свойство сбиваться.
Миномет с поля боя не ушел. По отзывам 120-мм весьма эффективен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:29

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:. Ну и, наконец, третье и, возможно, основное. Расходы на оборону росли, но их, конечно, было недостаточно. Как обычно. "Где деньги, Зин?" Где их взять? В достаточно бедной стране, занимающей то ли последнее, то ли предпоследнее место в Европе. С ВВП по ППС на душу населения в 2021, занимающей 105 место в мире по данным ВБ или чуть выше на 98 месте по данным МВФ.
Денег хватало, в основном, на "поддержание штанов" - на действующую армию. На нове вооружения оставалось явно мало. При этом нельзя сказать, что был высокий уровень жизни - недаром росло число заробитчан. Причём, по всей Украине.


якщо б опаткували хоча б жалюгідним війьсковим збором в 1.5% айтівців, то це вже 10 Оплотів чи 20 Богдан на рік. А якщо б знайшли спільну мову з Ахмєтовими по стимулюванню побудови фортифікацій на півдні та сході...
Влада не вміє в комунікації.

хіба жалюгідних айтійців в діїсіті не "опаткували жалюгідним війьсковим збором" (аригинальна архаграхія сахраніна), пан аткуда вєщаєт?


Перепрошую пане халабуднику, але діясіті з 2022(не для всіх і добровільно), а війна з 2014
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 18 бер, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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