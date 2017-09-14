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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7220722172227223>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:. Ну и, наконец, третье и, возможно, основное. Расходы на оборону росли, но их, конечно, было недостаточно. Как обычно. "Где деньги, Зин?" Где их взять? В достаточно бедной стране, занимающей то ли последнее, то ли предпоследнее место в Европе. С ВВП по ППС на душу населения в 2021, занимающей 105 место в мире по данным ВБ или чуть выше на 98 месте по данным МВФ.
Денег хватало, в основном, на "поддержание штанов" - на действующую армию. На нове вооружения оставалось явно мало. При этом нельзя сказать, что был высокий уровень жизни - недаром росло число заробитчан. Причём, по всей Украине.


якщо б опаткували хоча б жалюгідним війьсковим збором в 1.5% айтівців, то це вже 10 Оплотів чи 20 Богдан на рік. А якщо б знайшли спільну мову з Ахмєтовими по стимулюванню побудови фортифікацій на півдні та сході...
Влада не вміє в комунікації.

хіба жалюгідних айтійців в діїсіті не "опаткували жалюгідним війьсковим збором" (аригинальна архаграхія сахраніна), пан аткуда вєщаєт?
В дія Сіті максимум кілька % людей з галузі
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:34

  Faceless написав:
flyman написав:
  fox767676 написав:
якщо б опаткували хоча б жалюгідним війьсковим збором в 1.5% айтівців, то це вже 10 Оплотів чи 20 Богдан на рік. А якщо б знайшли спільну мову з Ахмєтовими по стимулюванню побудови фортифікацій на півдні та сході...
Влада не вміє в комунікації.

хіба жалюгідних айтійців в діїсіті не "опаткували жалюгідним війьсковим збором" (аригинальна архаграхія сахраніна), пан аткуда вєщаєт?
В дія Сіті максимум кілька % людей з галузі

а давайте обкладем військовим збором пенсії пенсіонерів і заодно ПДФО теж, в США обкладають, їх 10 мільонів, це ж скільки дронів
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:44

  Hotab написав:ЛАД , є аналітика, що якщо закрити дирку з землі більше ніж на тиждень (через відсутність переробки), то дирка буде не робоча. Особливо в умовах Сибіру.

Для того, чтобы говорить об этом, надо знать мощности по переработке и их соотношение с добычей. Ну и как-то добычу ограничивают все нефтедобывающие страны по решениям ОПЕК. Причём ограничения бывают существенные.
Не знаю, как это делают, но, наверно, не "закрывают дырки".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:45

  stm написав:
  detroytred написав:Диктатор также акцентировал внимание на том, что Россия "вынуждена будет в какой-то момент", когда посчитают необходимым, создать "санитарную зону".
"Создать санитарную зону на сегодняшних территориях Украины, подчиненных киевскому режиму, зону безопасности, которую будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства", — цинично заявил Путин.
https://focus.ua/politics/633834-ostana ... aine-video

Тобто оркостан заявляє (має можливості зробити, зможе зробити чи ні - це вже інша справа), що вирішення проблеми обстрілів бачить через створення "санітарної зони". До того ж на українській території.

А ми - через що? Через перемогу, через укріплення ППО?
Тобто знов корінь у питанні що таке перемога.
Поки відповідь та ж сама, що і на початку війни - агресор через втрати сам відмовиться. Тільки тоді акцент був на людських втратах. Не спрацювало, змістився на матеріальні. Невже матеріальні для рашиків є більш чутливими?

12 НПЗ прослезились речи, остальные директора НПЗ сняли курок оружия с защиты, санитарная зона предполагает их самоубийство если долетели неназванные дроны :)

Дай Боже, щоби матеріальні втрати рашкованів надали на них відчутний вплив і привели їх до відмови від агресії. Щоби це сталося.
Тоді можна буде навіть не звертати увагу на те, що відповідальні особи держави з таким запізненням дійшли до такого рішення; замість цього зосередились на спрямуванні ресурсів на контрнаступ.

Да це буде просто чудове диво.
І головне -- якщо в нього є дійсно отакий потенціал, то, гадаю, вся країна буде не дуже проти конфіскації усіх заощаджень громадян, урізання зп, пенсій, доходів - з направленням усих цих ресурсів на удари по НПЗ і т.д. Скорішого закінчення війни, ударів рашистів, полеглих бійців і т.д.
Бо це тоді дійсно конкретний реальний план завершення війни.

Але чому нехай не ми, а аналітичні центри партнерів не допетрили до такого рішення? Може є якісь обмеження?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 бер, 2024 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:48

  mephala написав:
  ЛАД написав:Это голые слова. Доказательства?
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". :)


нептуны напоминать?
после того как были достроены еще при порохе заказынные - что было со следующими заказами не напомните?

Когда-то уже писал на эту тему довольно подробно. Если не лень, поищите. Мне уже надоело пережёвывать жвачку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:53

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:И каким образом "Удари по НПЗ спровокують особливо серйозні фінансові негаразди виробників нафти"?
И что насчёт "світового ринку нафти"?

Нафта, яка не переробляється у бензини або ДП, подінеться куди? Свердловина це не кран, її не закрити так просто. Вірніше, не відкрити, якщо закриєш.
Без переробки на НПЗ, московія не зможе збільшити експорт: ні танкерів з понеділка більше не стане, ні існуючі нафтопроводи не зможуть удвічі більше нафти прокачати.
"Партнери", побачивши таке становище, можуть ще пальці повикручувати щоб скинути ціну.
Пам'ятаєте, як 2020-му, коли був ковідний параліч економік, деякий час нафта була з від'ємною вартістю на біржах. "Доплачували" щоб її хоть хтось забрав і чимось вивіз, тільки б не консервувати свердловини.
Проблема хранения «черного золота» актуальна для многих стран и производителей. Исследование на эту тему в конце марта опубликовала компания IHS Markit. Уже тогда некоторые страны очень близко подошли к максимуму своих возможностей хранения нефти. Мировая потребность в ней к концу марта упала настолько, что при сохранении обычных темпов добычи, например, в Нигерии возможности хранения иссякли бы через полтора дня, а в России — через восемь дней

Коли ввели санкції танкерів не було, аж "раптом" звідки ж з'явились.
І прочитайте трохи вище відповідь Hotab'у.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:57

  flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:хіба жалюгідних айтійців в діїсіті не "опаткували жалюгідним війьсковим збором" (аригинальна архаграхія сахраніна), пан аткуда вєщаєт?
В дія Сіті максимум кілька % людей з галузі

а давайте обкладем військовим збором пенсії пенсіонерів і заодно ПДФО теж, в США обкладають, їх 10 мільонів, це ж скільки дронів


ось трагедія
1.5% і вже не вистачить щоб фанерою вигрібну яму в прикиївській халабуді прикрити
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:58

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины Источник: https://censor.net/ru/r3176375

2. О "Вильхе", к примеру, советую хоть немного почитать, для начала хотя бы укр. Вики - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0. Но лучше поищите ещё. Там ещё шла доработка и испытания. Насколько понимаю, на вооружение приняли достаточно сырой вариант, зато "24 серпня 2018 року установка взяла участь у параді до дня Незалежності України".


І там же:
Согласно ГОЗ 2019 года, по данным Цензор.НЕТ, было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет "Вильха". Источник: https://censor.net/ru/r3176375


  ЛАД написав:
Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.

Т.е. всего этого не было. Но при этом говорится о заказе "крупных партий снарядов". Не подскажете, как можно заказывать то, что ещё не производится, нет технологий и не прошло испытаний.

І там же:
В прошлом году, по данным Цензор.НЕТ, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. Источник: https://censor.net/ru/r3176375

Ну пане ЛАД, уважнішим потрібно бути.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:08

  detroytred написав:................
Дай Боже, щоби матеріальні втрати рашкованів надали на них відчутний вплив і привели їх до відмови від агресії. Щоби це сталося.

Вряд ли.
Тоді можна буде навіть не звертати увагу на те, що відповідальні особи держави з таким запізненням дійшли до такого рішення; замість цього зосередились на спрямуванні ресурсів на контрнаступ.

Да це буде просто чудове диво.
І головне -- якщо в нього є дійсно отакий потенціал, то, гадаю, вся країна буде не дуже проти конфіскації усіх заощаджень громадян, урізання зп, пенсій, доходів - з направленням усих цих ресурсів на удари по НПЗ і т.д. Скорішого закінчення війни, ударів рашистів, полеглих бійців і т.д.
Бо це тоді дійсно конкретний реальний план завершення війни.

1. Вряд ли есть такой потенциал.
2. Вероятно, раньше просто нечем было. Да и сегодня возможности ограничены.
3. Сомневаюсь, что "вся країна буде не дуже проти".
4. Уже писал, Украину обстреливают и бомбят гораздо дольше и сильнее. Тем не менее, мы воюем. Нам, правда, помогают партнёры, но всё же.

Але чому нехай не ми, а аналітичні центри партнерів не допетрили до такого рішення? Може є якісь обмеження?

Тоже уже писал, вполне вероятно, что ограничения есть. Дефицит нефти на мировом рынке = мировой кризис, причём очень сильный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:08

Колишній голова Білого дому Дональд Трамп сподівається, що у разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи продовжувати допомогу Україні та, чи дозволити російському диктатору володимиру путіну продовжувати окуповувати території.

Про це повідомив Трамп в інтерв'ю Fox News.

Відповідаючи на питання про те, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого росії й далі продовжувати окуповувати українські території, Трамп відповів: «Сподіваюсь, що до цього не дійде». Зокрема він додав, що поки він візьме на себе повноваження президента, пройде більше дев'яти місяців, що для війни та політики є «вічністю».

За словами республіканця, питання війни України та росії є для нього «дуже болючим», оскільки якби він був президентом, російський диктатор володимир путін "ніколи б не наважився на вторгнення».

«Якби у нас був справжній лідер, путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з путіним, я казав: «Ти не можеш цього зробити». Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити», - заявив кандидат у президенти США.
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