ЛАД написав:Тоже уже писал, вполне вероятно, что ограничения есть. Дефицит нефти на мировом рынке = мировой кризис, причём очень сильный.
Зруйновані московитські НПЗ призведуть лише до економічних проблем всередині московії. Експорт продуктів переробки вони й так вже зупинили (зупиняли). Експорт нафти вони будуть підтримувати як є, може на декілька відсотків збільшать. Недоотримані від московії бензини виробить кітай та індія, а саудити трохи відкриють свої нафтові крани, щоб дати їм більше сировни для цього.
Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.
Т.е. всего этого не было. Но при этом говорится о заказе "крупных партий снарядов". Не подскажете, как можно заказывать то, что ещё не производится, нет технологий и не прошло испытаний.
І там же:
В прошлом году, по данным Цензор.НЕТ, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. Источник: https://censor.net/ru/r3176375
Ну пане ЛАД, уважнішим потрібно бути.
"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" Прошлый год это, если не ошибаюсь, 2023. А там на том же Цензор.НЕТ речь шла о 2020. Через 3 года наконец сумели произвести "аж" 1300 снарядов. Это серийное производство? И это сколько-нибудь заметное количество? На один день боёв не хватит.
По словам Столтенберга, Вооруженные Силы Украины используют от 4 000 до 7 000 артиллерийских снарядов каждый день. В то же время Россия тратит около 20 000 снарядов, что опережает западное производство.