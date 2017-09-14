RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7220722172227223
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:13

  ЛАД написав:Тоже уже писал, вполне вероятно, что ограничения есть. Дефицит нефти на мировом рынке = мировой кризис, причём очень сильный.

Зруйновані московитські НПЗ призведуть лише до економічних проблем всередині московії. Експорт продуктів переробки вони й так вже зупинили (зупиняли). Експорт нафти вони будуть підтримувати як є, може на декілька відсотків збільшать.
Недоотримані від московії бензини виробить кітай та індія, а саудити трохи відкриють свої нафтові крани, щоб дати їм більше сировни для цього.
whois2010
 
Повідомлень: 378
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:17

  Schmit написав:.........
  ЛАД написав:
Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.

Т.е. всего этого не было. Но при этом говорится о заказе "крупных партий снарядов". Не подскажете, как можно заказывать то, что ещё не производится, нет технологий и не прошло испытаний.

І там же:
В прошлом году, по данным Цензор.НЕТ, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. Источник: https://censor.net/ru/r3176375

Ну пане ЛАД, уважнішим потрібно бути.

"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
Прошлый год это, если не ошибаюсь, 2023. А там на том же Цензор.НЕТ речь шла о 2020. Через 3 года наконец сумели произвести "аж" 1300 снарядов. Это серийное производство?
И это сколько-нибудь заметное количество? На один день боёв не хватит.
По словам Столтенберга, Вооруженные Силы Украины используют от 4 000 до 7 000 артиллерийских снарядов каждый день. В то же время Россия тратит около 20 000 снарядов, что опережает западное производство.

https://24tv.ua/ru/skolko-snarjadov-ukraina-rossija-tratjat-fronte-nato-nazvali_n2279792
ТщательнЕе надо, пан Schmit.
Но Вы этого не умеете.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28436
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5276 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 7220722172227223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 175686
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 11957
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 582866
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.