ЛАД написав:И каким образом "Удари по НПЗ спровокують особливо серйозні фінансові негаразди виробників нафти"? И что насчёт "світового ринку нафти"?
Нафта, яка не переробляється у бензини або ДП, подінеться куди? Свердловина це не кран, її не закрити так просто. Вірніше, не відкрити, якщо закриєш. Без переробки на НПЗ, московія не зможе збільшити експорт: ні танкерів з понеділка більше не стане, ні існуючі нафтопроводи не зможуть удвічі більше нафти прокачати. "Партнери", побачивши таке становище, можуть ще пальці повикручувати щоб скинути ціну. Пам'ятаєте, як 2020-му, коли був ковідний параліч економік, деякий час нафта була з від'ємною вартістю на біржах. "Доплачували" щоб її хоть хтось забрав і чимось вивіз, тільки б не консервувати свердловини.
Проблема хранения «черного золота» актуальна для многих стран и производителей. Исследование на эту тему в конце марта опубликовала компания IHS Markit. Уже тогда некоторые страны очень близко подошли к максимуму своих возможностей хранения нефти. Мировая потребность в ней к концу марта упала настолько, что при сохранении обычных темпов добычи, например, в Нигерии возможности хранения иссякли бы через полтора дня, а в России — через восемь дней
Коли ввели санкції танкерів не було, аж "раптом" звідки ж з'явились. І прочитайте трохи вище відповідь Hotab'у.
Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.
Т.е. всего этого не было. Но при этом говорится о заказе "крупных партий снарядов". Не подскажете, как можно заказывать то, что ещё не производится, нет технологий и не прошло испытаний.
І там же:
В прошлом году, по данным Цензор.НЕТ, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. Источник: https://censor.net/ru/r3176375
detroytred написав:................ Дай Боже, щоби матеріальні втрати рашкованів надали на них відчутний вплив і привели їх до відмови від агресії. Щоби це сталося.
Вряд ли.
Тоді можна буде навіть не звертати увагу на те, що відповідальні особи держави з таким запізненням дійшли до такого рішення; замість цього зосередились на спрямуванні ресурсів на контрнаступ.
Да це буде просто чудове диво. І головне -- якщо в нього є дійсно отакий потенціал, то, гадаю, вся країна буде не дуже проти конфіскації усіх заощаджень громадян, урізання зп, пенсій, доходів - з направленням усих цих ресурсів на удари по НПЗ і т.д. Скорішого закінчення війни, ударів рашистів, полеглих бійців і т.д. Бо це тоді дійсно конкретний реальний план завершення війни.
1. Вряд ли есть такой потенциал. 2. Вероятно, раньше просто нечем было. Да и сегодня возможности ограничены. 3. Сомневаюсь, что "вся країна буде не дуже проти". 4. Уже писал, Украину обстреливают и бомбят гораздо дольше и сильнее. Тем не менее, мы воюем. Нам, правда, помогают партнёры, но всё же.
Але чому нехай не ми, а аналітичні центри партнерів не допетрили до такого рішення? Може є якісь обмеження?
Тоже уже писал, вполне вероятно, что ограничения есть. Дефицит нефти на мировом рынке = мировой кризис, причём очень сильный.
Колишній голова Білого дому Дональд Трамп сподівається, що у разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи продовжувати допомогу Україні та, чи дозволити російському диктатору володимиру путіну продовжувати окуповувати території.
Про це повідомив Трамп в інтерв'ю Fox News.
Відповідаючи на питання про те, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого росії й далі продовжувати окуповувати українські території, Трамп відповів: «Сподіваюсь, що до цього не дійде». Зокрема він додав, що поки він візьме на себе повноваження президента, пройде більше дев'яти місяців, що для війни та політики є «вічністю».
За словами республіканця, питання війни України та росії є для нього «дуже болючим», оскільки якби він був президентом, російський диктатор володимир путін "ніколи б не наважився на вторгнення».
«Якби у нас був справжній лідер, путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з путіним, я казав: «Ти не можеш цього зробити». Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити», - заявив кандидат у президенти США.
ЛАД написав:Тоже уже писал, вполне вероятно, что ограничения есть. Дефицит нефти на мировом рынке = мировой кризис, причём очень сильный.
Зруйновані московитські НПЗ призведуть лише до економічних проблем всередині московії. Експорт продуктів переробки вони й так вже зупинили (зупиняли). Експорт нафти вони будуть підтримувати як є, може на декілька відсотків збільшать. Недоотримані від московії бензини виробить кітай та індія, а саудити трохи відкриють свої нафтові крани, щоб дати їм більше сировни для цього.
Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.
Т.е. всего этого не было. Но при этом говорится о заказе "крупных партий снарядов". Не подскажете, как можно заказывать то, что ещё не производится, нет технологий и не прошло испытаний.
І там же:
В прошлом году, по данным Цензор.НЕТ, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. Источник: https://censor.net/ru/r3176375
Ну пане ЛАД, уважнішим потрібно бути.
"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" Прошлый год это, если не ошибаюсь, 2023. А там на том же Цензор.НЕТ речь шла о 2020. Через 3 года наконец сумели произвести "аж" 1300 снарядов. Это серийное производство? И это сколько-нибудь заметное количество? На один день боёв не хватит.
По словам Столтенберга, Вооруженные Силы Украины используют от 4 000 до 7 000 артиллерийских снарядов каждый день. В то же время Россия тратит около 20 000 снарядов, что опережает западное производство.
ЛАД написав:Тоже уже писал, вполне вероятно, что ограничения есть. Дефицит нефти на мировом рынке = мировой кризис, причём очень сильный.
Зруйновані московитські НПЗ призведуть лише до економічних проблем всередині московії. Експорт продуктів переробки вони й так вже зупинили (зупиняли). Експорт нафти вони будуть підтримувати як є, може на декілька відсотків збільшать. Недоотримані від московії бензини виробить кітай та індія, а саудити трохи відкриють свої нафтові крани, щоб дати їм більше сировни для цього.
Ось якийсь-то Фукарт дає отаке бачення: *Російський режим не має жодного стимулу закінчувати війну і мати справу з такою економічною реальністю. Тому він не може дозволити собі виграти війну, але й не може дозволити собі програти її. Його економіка зараз повністю орієнтована на продовження тривалого і дедалі смертоноснішого конфлікту, каже Рено Фукарт.* https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/24/710373/
ЛАД написав:Ну и как-то добычу ограничивают все нефтедобывающие страны по решениям ОПЕК. Причём ограничения бывают существенные. Не знаю, как это делают, но, наверно, не "закрывают дырки".
Більшість нафти на расії (а може і у світі) тупо качають зі свердловини насосами, або наганяють у свердловину тиск "качалками". Фонтаний (коли сама б'є фонтаном) це коли нове родовище, коли там тиск ще свій потужний. Тому проблеми немає - вимкнув насос, або "качалки" зупинив і всіх у відпустку.