ЛАД написав:Ну и как-то добычу ограничивают все нефтедобывающие страны по решениям ОПЕК. Причём ограничения бывают существенные. Не знаю, как это делают, но, наверно, не "закрывают дырки".
Більшість нафти на расії (а може і у світі) тупо качають зі свердловини насосами, або наганяють у свердловину тиск "качалками". Фонтаний (коли сама б'є фонтаном) це коли нове родовище, коли там тиск ще свій потужний. Тому проблеми немає - вимкнув насос, або "качалки" зупинив і всіх у відпустку.
ЛАД написав:Тоже уже писал, вполне вероятно, что ограничения есть. Дефицит нефти на мировом рынке = мировой кризис, причём очень сильный.
Зруйновані московитські НПЗ призведуть лише до економічних проблем всередині московії. Експорт продуктів переробки вони й так вже зупинили (зупиняли). Експорт нафти вони будуть підтримувати як є, може на декілька відсотків збільшать. Недоотримані від московії бензини виробить кітай та індія, а саудити трохи відкриють свої нафтові крани, щоб дати їм більше сировни для цього.
Речь шла о "закрытии дырок". Уменьшение добычи в РФ скажется на мировом рынке. А РФ крупный источник нефти. Если им не будет хватать продуктов переработки, то докупят в том же Китае. Это, конечно, для них значительный экономический ущерб. Но баланс по нефти будет заметно нарушен. Рост цен на нефть не пропорционален дефициту. Дефицит в 2-3% вызовет значительно более сильный рост цен. "Закрыть дырки" - вопрос дней, а нарастить добычу, думаю, дольше. А, вообще, уже надоело опровергать мечты о розовых пони. После 2 лет войны пора бы понять, что через "2-3 недели" ничего не получится. Когда об этом говорил Арестович 2 года назад, это было понятно и даже необходимо. Но сегодня глупо и смешно.
Як це все корелюється з тим, що від нестачі зброї гинуть люди; з загрозою існування держави; з загрозою Європі --- хз. Просто хз...
Тут можна лише пригадати міркування американського генерала Даймона з роману "Однажды орёл".
Спасибо. Статья толковая, по делу и без политических лозунгов. Единственное что, пропустили один отрицательный момент разрешения экспорта - возможный рост цен на продукцию (подтягивание к мировым). Это может ещё сильнее ограничить возможности Украины по закупке собственных вооружений. А "як це все корелюється"... Достаточно просто. Гибнут не их люди. "загроза існування держави" - загроза Украине. "загроза Європі" - не сегодня и не завтра. Они рассчитывают, что успеют подготовиться. Поэтому и развивают собственную оборонку.
Ukrainian написав:Колишній голова Білого дому Дональд Трамп сподівається, що у разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи продовжувати допомогу Україні та, чи дозволити російському диктатору володимиру путіну продовжувати окуповувати території.
Про це повідомив Трамп в інтерв'ю Fox News.
Відповідаючи на питання про те, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого росії й далі продовжувати окуповувати українські території, Трамп відповів: «Сподіваюсь, що до цього не дійде». Зокрема він додав, що поки він візьме на себе повноваження президента, пройде більше дев'яти місяців, що для війни та політики є «вічністю».
За словами республіканця, питання війни України та росії є для нього «дуже болючим», оскільки якби він був президентом, російський диктатор володимир путін "ніколи б не наважився на вторгнення».
«Якби у нас був справжній лідер, путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з путіним, я казав: «Ти не можеш цього зробити». Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити», - заявив кандидат у президенти США.
я не очень люблю пороха, но если бы был порох и трамп, войны бы не было. когда станет трамп и уйдёт зе (что маловерятно), война закончится
detroytred написав:............ Ось якийсь-то Фукарт дає отаке бачення: *Російський режим не має жодного стимулу закінчувати війну і мати справу з такою економічною реальністю. Тому він не може дозволити собі виграти війну, але й не може дозволити собі програти її. Його економіка зараз повністю орієнтована на продовження тривалого і дедалі смертоноснішого конфлікту, каже Рено Фукарт.* https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/24/710373/