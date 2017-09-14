ЛАД написав:Ну и как-то добычу ограничивают все нефтедобывающие страны по решениям ОПЕК. Причём ограничения бывают существенные. Не знаю, как это делают, но, наверно, не "закрывают дырки".
Більшість нафти на расії (а може і у світі) тупо качають зі свердловини насосами, або наганяють у свердловину тиск "качалками". Фонтаний (коли сама б'є фонтаном) це коли нове родовище, коли там тиск ще свій потужний. Тому проблеми немає - вимкнув насос, або "качалки" зупинив і всіх у відпустку.
ЛАД написав:Тоже уже писал, вполне вероятно, что ограничения есть. Дефицит нефти на мировом рынке = мировой кризис, причём очень сильный.
Зруйновані московитські НПЗ призведуть лише до економічних проблем всередині московії. Експорт продуктів переробки вони й так вже зупинили (зупиняли). Експорт нафти вони будуть підтримувати як є, може на декілька відсотків збільшать. Недоотримані від московії бензини виробить кітай та індія, а саудити трохи відкриють свої нафтові крани, щоб дати їм більше сировни для цього.
Речь шла о "закрытии дырок". Уменьшение добычи в РФ скажется на мировом рынке. А РФ крупный источник нефти. Если им не будет хватать продуктов переработки, то докупят в том же Китае. Это, конечно, для них значительный экономический ущерб. Но баланс по нефти будет заметно нарушен. Рост цен на нефть не пропорционален дефициту. Дефицит в 2-3% вызовет значительно более сильный рост цен. "Закрыть дырки" - вопрос дней, а нарастить добычу, думаю, дольше. А, вообще, уже надоело опровергать мечты о розовых пони. После 2 лет войны пора бы понять, что через "2-3 недели" ничего не получится. Когда об этом говорил Арестович 2 года назад, это было понятно и даже необходимо. Но сегодня глупо и смешно.
Як це все корелюється з тим, що від нестачі зброї гинуть люди; з загрозою існування держави; з загрозою Європі --- хз. Просто хз...
Тут можна лише пригадати міркування американського генерала Даймона з роману "Однажды орёл".
Спасибо. Статья толковая, по делу и без политических лозунгов. Единственное что, пропустили один отрицательный момент разрешения экспорта - возможный рост цен на продукцию (подтягивание к мировым). Это может ещё сильнее ограничить возможности Украины по закупке собственных вооружений. А "як це все корелюється"... Достаточно просто. Гибнут не их люди. "загроза існування держави" - загроза Украине. "загроза Європі" - не сегодня и не завтра. Они рассчитывают, что успеют подготовиться. Поэтому и развивают собственную оборонку.
Даймона не читал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 бер, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Колишній голова Білого дому Дональд Трамп сподівається, що у разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи продовжувати допомогу Україні та, чи дозволити російському диктатору володимиру путіну продовжувати окуповувати території.
Про це повідомив Трамп в інтерв'ю Fox News.
Відповідаючи на питання про те, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого росії й далі продовжувати окуповувати українські території, Трамп відповів: «Сподіваюсь, що до цього не дійде». Зокрема він додав, що поки він візьме на себе повноваження президента, пройде більше дев'яти місяців, що для війни та політики є «вічністю».
За словами республіканця, питання війни України та росії є для нього «дуже болючим», оскільки якби він був президентом, російський диктатор володимир путін "ніколи б не наважився на вторгнення».
«Якби у нас був справжній лідер, путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з путіним, я казав: «Ти не можеш цього зробити». Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити», - заявив кандидат у президенти США.
я не очень люблю пороха, но если бы был порох и трамп, войны бы не было. когда станет трамп и уйдёт зе (что маловерятно), война закончится
detroytred написав:............ Ось якийсь-то Фукарт дає отаке бачення: *Російський режим не має жодного стимулу закінчувати війну і мати справу з такою економічною реальністю. Тому він не може дозволити собі виграти війну, але й не може дозволити собі програти її. Його економіка зараз повністю орієнтована на продовження тривалого і дедалі смертоноснішого конфлікту, каже Рено Фукарт.* https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/24/710373/
Ukrainian написав:Відповідаючи на питання про те, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого росії й далі продовжувати окуповувати українські території, Трамп відповів: «Сподіваюсь, що до цього не дійде». Зокрема він додав, що поки він візьме на себе повноваження президента, пройде більше дев'яти місяців, що для війни та політики є «вічністю». За словами республіканця, питання війни України та росії є для нього «дуже болючим», оскільки якби він був президентом, російський диктатор володимир путін "ніколи б не наважився на вторгнення». «Якби у нас був справжній лідер, путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з путіним, я казав: «Ти не можеш цього зробити». Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити», - заявив кандидат у президенти США.
я не очень люблю пороха, но если бы был порох и трамп, войны бы не было.
Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?
В прошлом году, по данным Цензор.НЕТ, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. Источник: https://censor.net/ru/r3176375
Ну пане ЛАД, уважнішим потрібно бути.
"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" Прошлый год это, если не ошибаюсь, 2023. А там на том же Цензор.НЕТ речь шла о 2020. Через 3 года наконец сумели произвести "аж" 1300 снарядов. Это серийное производство?
Стаття за 2020, отже "прошлий год", про який йдеться в статті - це 2019. Я в шоці від ваших zeлогічних здібностей.
Отже на 2019 рік змогли 100 вільх і 1300 снарядів. Мало - так, це далеко не серійне виробництво. Чому? бо це був початок процесу після прийняття на озброєння і якби Ze все не загальмував, то до 2022 можна було не те, що наростити виробництво, а й вже виготовити величезні партії. Можна було, але сталось Ze.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 18 бер, 2024 17:01, всього редагувалось 1 раз.