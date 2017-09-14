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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72217222722372247225 ... 7228>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:39

  d44 написав:
  ЛАД написав:Ну и как-то добычу ограничивают все нефтедобывающие страны по решениям ОПЕК. Причём ограничения бывают существенные.
Не знаю, как это делают, но, наверно, не "закрывают дырки".
Більшість нафти на расії (а може і у світі) тупо качають зі свердловини насосами, або наганяють у свердловину тиск "качалками". Фонтаний (коли сама б'є фонтаном) це коли нове родовище, коли там тиск ще свій потужний. Тому проблеми немає - вимкнув насос, або "качалки" зупинив і всіх у відпустку.

По цьому питанню


https://economics.segodnya.ua/ua/amp-ec ... 33704.html
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:52

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Тоже уже писал, вполне вероятно, что ограничения есть. Дефицит нефти на мировом рынке = мировой кризис, причём очень сильный.

Зруйновані московитські НПЗ призведуть лише до економічних проблем всередині московії. Експорт продуктів переробки вони й так вже зупинили (зупиняли). Експорт нафти вони будуть підтримувати як є, може на декілька відсотків збільшать.
Недоотримані від московії бензини виробить кітай та індія, а саудити трохи відкриють свої нафтові крани, щоб дати їм більше сировни для цього.

Речь шла о "закрытии дырок".
Уменьшение добычи в РФ скажется на мировом рынке. А РФ крупный источник нефти. Если им не будет хватать продуктов переработки, то докупят в том же Китае. Это, конечно, для них значительный экономический ущерб. Но баланс по нефти будет заметно нарушен. Рост цен на нефть не пропорционален дефициту. Дефицит в 2-3% вызовет значительно более сильный рост цен.
"Закрыть дырки" - вопрос дней, а нарастить добычу, думаю, дольше.
А, вообще, уже надоело опровергать мечты о розовых пони. После 2 лет войны пора бы понять, что через "2-3 недели" ничего не получится.
Когда об этом говорил Арестович 2 года назад, это было понятно и даже необходимо. Но сегодня глупо и смешно.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:20

  detroytred написав:ЛАД
Дуже інформативна стаття:
https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/710903/

Як це все корелюється з тим, що від нестачі зброї гинуть люди; з загрозою існування держави; з загрозою Європі --- хз.
Просто хз...

Тут можна лише пригадати міркування американського генерала Даймона з роману "Однажды орёл".

Спасибо.
Статья толковая, по делу и без политических лозунгов.
Единственное что, пропустили один отрицательный момент разрешения экспорта - возможный рост цен на продукцию (подтягивание к мировым). Это может ещё сильнее ограничить возможности Украины по закупке собственных вооружений.
А "як це все корелюється"...
Достаточно просто. Гибнут не их люди.
"загроза існування держави" - загроза Украине.
"загроза Європі" - не сегодня и не завтра. Они рассчитывают, что успеют подготовиться. Поэтому и развивают собственную оборонку.

Даймона не читал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 бер, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:31

  Ukrainian написав:Колишній голова Білого дому Дональд Трамп сподівається, що у разі перемоги на виборах йому не доведеться вирішувати, чи продовжувати допомогу Україні та, чи дозволити російському диктатору володимиру путіну продовжувати окуповувати території.

Про це повідомив Трамп в інтерв'ю Fox News.

Відповідаючи на питання про те, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого росії й далі продовжувати окуповувати українські території, Трамп відповів: «Сподіваюсь, що до цього не дійде». Зокрема він додав, що поки він візьме на себе повноваження президента, пройде більше дев'яти місяців, що для війни та політики є «вічністю».

За словами республіканця, питання війни України та росії є для нього «дуже болючим», оскільки якби він був президентом, російський диктатор володимир путін "ніколи б не наважився на вторгнення».

«Якби у нас був справжній лідер, путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з путіним, я казав: «Ти не можеш цього зробити». Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити», - заявив кандидат у президенти США.

я не очень люблю пороха, но если бы был порох и трамп, войны бы не было.
когда станет трамп и уйдёт зе (что маловерятно), война закончится
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:33

  detroytred написав:............
Ось якийсь-то Фукарт дає отаке бачення:
*Російський режим не має жодного стимулу закінчувати війну і мати справу з такою економічною реальністю. Тому він не може дозволити собі виграти війну, але й не може дозволити собі програти її. Його економіка зараз повністю орієнтована на продовження тривалого і дедалі смертоноснішого конфлікту, каже Рено Фукарт.*
https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/24/710373/

Тобто мова про стимул в рашистів закінчити війну.

Статья неплохая (оригинал здесь - https://theconversation.com/russias-economy-is-now-completely-driven-by-the-war-in-ukraine-it-cannot-afford-to-lose-but-nor-can-it-afford-to-win-221333).
Но вывод не очень обоснован. Во всяком случае, не вытекает логически из изложенных аргументов. С восстановлением оккупированной территории они могут и не торопиться.
Окончание войны, конечно, для экономики РФ будет тяжёлым ударом. Так же, как было для всех после 2МВ. Но это пережить можно. Насчёт изоляции они, вероятно, рассчитывают, что смогут при подписании мирного договора (или что там будет) выторговать себе снятие хотя бы наиболее болезненных санкций.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:когда станет трамп и уйдёт зе (что маловерятно), война закончится

Па щучьєму вєлєнію, чи шо. От прям знайшли два основних фактори.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:49

"У Румунії розпочали будівництво найбільшої у Європі бази НАТО"
https://lb.ua/world/2024/03/18/603917_n ... _nato.html
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:54

  Бетон написав:
  Ukrainian написав:Відповідаючи на питання про те, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого росії й далі продовжувати окуповувати українські території, Трамп відповів: «Сподіваюсь, що до цього не дійде». Зокрема він додав, що поки він візьме на себе повноваження президента, пройде більше дев'яти місяців, що для війни та політики є «вічністю».
За словами республіканця, питання війни України та росії є для нього «дуже болючим», оскільки якби він був президентом, російський диктатор володимир путін "ніколи б не наважився на вторгнення».
«Якби у нас був справжній лідер, путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з путіним, я казав: «Ти не можеш цього зробити». Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити», - заявив кандидат у президенти США.

я не очень люблю пороха, но если бы был порох и трамп, войны бы не было.

Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:56

  ЛАД написав:
  Schmit написав:.........

І там же:
В прошлом году, по данным Цензор.НЕТ, на вооружение ВСУ было поставлено 1300 снарядов отечественного производства. Источник: https://censor.net/ru/r3176375

Ну пане ЛАД, уважнішим потрібно бути.

"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
Прошлый год это, если не ошибаюсь, 2023. А там на том же Цензор.НЕТ речь шла о 2020. Через 3 года наконец сумели произвести "аж" 1300 снарядов. Это серийное производство?

Стаття за 2020, отже "прошлий год", про який йдеться в статті - це 2019.
Я в шоці від ваших zeлогічних здібностей.

Отже на 2019 рік змогли 100 вільх і 1300 снарядів.
Мало - так, це далеко не серійне виробництво. Чому? бо це був початок процесу після прийняття на озброєння і якби Ze все не загальмував, то до 2022 можна було не те, що наростити виробництво, а й вже виготовити величезні партії.
Можна було, але сталось Ze.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 18 бер, 2024 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:01

  Бетон написав:.......
я не очень люблю пороха, но если бы был порох и трамп, войны бы не было.
когда станет трамп и уйдёт зе (что маловерятно), война закончится

По поводу Трампа - возможно. Порох на начало войны не повлиял бы никак.
По второму предложению Faceless уже ответил.
И хорошее замечание fler
ЛАД
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