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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:04
ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав:
Это голые слова. Доказательства?
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
нептуны напоминать?
после того как были достроены еще при порохе заказынные - что было со следующими заказами не напомните?
Когда-то уже писал на эту тему довольно подробно. Если не лень, поищите. Мне уже надоело пережёвывать жвачку.
я тоже уже вам отвечал подробно. вплоть до того что оказылось вы были не в курсе что заводы производящие ракеты сокращали сотрудников из-за отрсутсвия финансирования.
но вы каждый раз упорно пытаетесь доказать что ничего не вижу ничего не слышу - все было зашибись. так что это вам нужно поискать что бы обновить инфу того диалога.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:07
fler написав:
Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?
подскажите что же помешало новому преЗЕденту с мая 19го закончить?
да если не закончить то хоть не допустить полномасштабной?
а как дышал как дышал... "барыги зарабатывают на войне", "просто перестать стрелять"...
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:08
Schmit
О снарядах Вы "не заметили". О "Вильхе" говорить сложнее, мне уже надоело. Я чуть выше по этому поводу сегодня уже писал.
Не так страшен Порошенко, как порохоботы.
Порошенко ведёт себя значительно приличнее. Не удивительно - он гораздо умнее.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:10
fler написав: Бетон написав: Ukrainian написав:
Відповідаючи на питання про те, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого росії й далі продовжувати окуповувати українські території, Трамп відповів: «Сподіваюсь, що до цього не дійде». Зокрема він додав, що поки він візьме на себе повноваження президента, пройде більше дев'яти місяців, що для війни та політики є «вічністю».
За словами республіканця, питання війни України та росії є для нього «дуже болючим», оскільки якби він був президентом, російський диктатор володимир путін "ніколи б не наважився на вторгнення».
«Якби у нас був справжній лідер, путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з путіним, я казав: «Ти не можеш цього зробити». Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити», - заявив кандидат у президенти США.
я не очень люблю пороха, но если бы был порох и трамп, войны бы не было
.
Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?
тобто коли пишуть заморозити лбз, то зараз нє-нє, а тоді да-да, але фу-фу не кордони91
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 18 бер, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:11
Бетон написав:
я не очень люблю пороха, но если бы был порох и трамп, войны бы не было.
Трамп би сказав що допомоги не буде, а порох би виконав мінські угоди.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:11
ЛАД написав:Schmit
О снарядах Вы "не заметили". О "Вильхе" говорить сложнее, мне уже надоело. Я чуть выше по этому поводу сегодня уже писал.
Не так страшен Порошенко, как порохоботы.
Порошенко ведёт себя значительно приличнее. Не удивительно - он гораздо умнее.
Що "нє замєтілі", що ви верзете?
Перечитайте статтю ще раз і не ганьбіться.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 18 бер, 2024 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:12
ЛАД написав:
Тоже уже писал, вполне вероятно, что ограничения есть. Дефицит нефти на мировом рынке = мировой кризис, причём очень сильный.
Для орків наслідки катастрофічні. Гагадаю, що стеля цін для нафти 60. Для світлих продуктів переробки - 100. З податків з нафти по 60 в росії ще платиться "демпфер" для утримання цін внктрішнього ринку.
Після цього всього гроші на війну оркам доведеться просто друкувати. А це призведе до гіперінфляції.
З точки зору нафтових компаній рф - в них залишається дуже мало вільних грошей. Ремонтувати НПЗ вони можуть лише за рахунок скорочення інвестицій в видуботок.
Тобто приїхали.
Ну й скорочення поставок нафти від ударів + скорочення ОПЕК вдарить по США перед виборами. В принципі так їм і треба бо півроку жувати соплі, коли йде найбільша війна на кордонах НАТО й після Будапештського меморандуму - це просто несерйозно. Так що Україні пофіг не результат виборів в США, якщо ГУР та СБУ вирішили поламати світовий ринок нафти.
Востаннє редагувалось Denik
в Пон 18 бер, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:15
Прохожий написав: fler написав:
Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?
подскажите что же помешало новому преЗЕденту с мая 19го закончить?
да если не закончить то хоть не допустить полномасштабной?
а как дышал как дышал... "барыги зарабатывают на войне", "просто перестать стрелять"...
Возможно, такие прохожие, для которых даже Минск "це зрада". Не говоря уж о "формуле Штайнмайера".
Но, вообще-то, я уже не один раз говорил. что это основное, что я ставлю ему в вину.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:17
fler написав:
Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?
Нагадайте мені кількість загинувших з січня 2017 по травень 2019..
І потім порівняйте цю цифру з січня 2022 по травень 2024...У Вас фора, бо період на 3 місяці менший
27 місяців Трамп/Порошенко=220 осіб
24 місяці Зеленський-31 000...
Різниця в 150 разів.....
Маєте якісь зауваження до приведених цифро?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:21
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