RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 722372247225722672277228>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:23

  d44 написав:
  Бетон написав:я не очень люблю пороха, но если бы был порох и трамп, войны бы не было.
Трамп би сказав що допомоги не буде, а порох би виконав мінські угоди.

та да, порох их как раз и "выполнял" несколько лет и так же выполнял бы дальше...
но нет, зеленая плесень "по приколу" показала как нужно
наслаждайтесь своим выбором
Прохожий
 
Повідомлень: 13509
З нами з: 05.06.13
Подякував: 911 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

интересно когда ТЦК начнет носить бодикамы что бы не было кто что хочет то и говорит.

https://inforesist.org/ua/u-tczk-vidreaguvali-na-vikradennya-volontera-u-lvovi-provokuvav-konflikt-ne-utochnyuvav-svoi-dani/
mephala
 
Повідомлень: 9047
З нами з: 07.04.14
Подякував: 331 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:24

budivelnik Це маніпуляція. Давайте ще статистику по ковіду на двох президентів.

Порошенко підписав поганий договір і передав проблему наступнику. путін в 2022 році почав війну з приводу не виконання домовленостей. Почитайте Мінські домовленості
Востаннє редагувалось dr_bastm в Пон 18 бер, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
dr_bastm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 05.01.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:25

  Denik написав:
  ЛАД написав:Тоже уже писал, вполне вероятно, что ограничения есть. Дефицит нефти на мировом рынке = мировой кризис, причём очень сильный.

Для орків наслідки катастрофічні. Гагадаю, що стеля цін для нафти 60. Для світлих продуктів переробки - 100. З податків з нафти по 60 в росії ще платиться "демпфер" для утримання цін внктрішнього ринку.

И как, действует?
Чи тільки у Вашій уяві?
Потому что в западной прессе регулярно пишут, что это ограничение научились обходить.
Но я писал о мировом рынке и мировом кризисе. Вы с этим не согласны?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28446
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5276 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:27

  dr_bastm написав:budivelnik Це маніпуляція. Давайте ще статистику по ковіду на двох президентів.

Порошенко підписав поганий договір і передав проблему наступнику. путін в 2022 році прийшов вимагати його виконання. Почитайте Мінські домовленості

з написаного випливає, що попередник справився на задовільно, а наступник не зміг навіть так як як перед ним (як кажуть "сонце сходить - не чіпай"),
хоч би логіку включали, коли таке пишете
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 бер, 2024 17:30, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34248
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1578 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:29

  ЛАД написав:
  Прохожий написав:
  fler написав:Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?

подскажите что же помешало новому преЗЕденту с мая 19го закончить?
да если не закончить то хоть не допустить полномасштабной?
а как дышал как дышал... "барыги зарабатывают на войне", "просто перестать стрелять"...

Возможно, такие прохожие, для которых даже Минск "це зрада". Не говоря уж о "формуле Штайнмайера".
Но, вообще-то, я уже не один раз говорил. что это основное, что я ставлю ему в вину.

пенс реально не загоняйся
1. дай пруф где Я пишу что "Минск это зрада"
2. нет такой "формулы Штайнмайера" о чем говорил сам Штайнмайер, это набор тезисов

теперь ответь про "просто перестать стрелять", "мир в глазах" и "сойдемся посередине" от своего наполеончика...
Прохожий
 
Повідомлень: 13509
З нами з: 05.06.13
Подякував: 911 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:29

Не можна порівнювати у лоба можливості...

Бо нюанс: саме при Зе путен закінчив чекати виконання Мінських угод (зрозуміло, що в сценарії, як йому хочеться). І не із-за саме Зе, а з-за вичерпання часу.
Фіо президента не грало ніякої ролі.

Тими принципами, за якими йшло підготування (що Порошенком, що Ще) до можливого повномасштабного нападу, утримати агресора від цього кроку було неможливо.
Бо принципово набагато більше ракет, снарядів і т.д. не виготовили б.
Було легше - да. Але від повномасштабки не вберегло.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 бер, 2024 17:30, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27843
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ставки повышаются
Польські фермери перекрили два пункти пропуску на кордоні з Німеччиною
Близько сотні тракторів відучора блокують кордон Польщі з Німеччиною у напрямку Берліна на двох пунктах пропуску – у Свєцко та Губінку. Про це повідомила речниця окружної комендатури поліції у Слубіце Ева Мурмило виданню “Радіо Свобода“.

https://inforesist.org/ua/polski-fermeri-perekrili-dva-punkti-propusku-na-kordoni-z-nimechchinoyu/
mephala
 
Повідомлень: 9047
З нами з: 07.04.14
Подякував: 331 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И как, действует?

ИМХО таки ці стелі трохи діють, адже прибуток впав на 25% в 2023.
Але наші атаки на НПЗ діють значно ефективніше: вже 15% вивели з ладу, виведемо ще стільки ж і тоді нарешті піде пісець...
Але поки діє "поки товстий схудне, то худий без підгодовування здохне"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 18 бер, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 29.07.22
Подякував: 464 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:33

  dr_bastm написав:budivelnik Це маніпуляція. Давайте ще статистику по ковіду на двох президентів.

Порошенко підписав поганий договір і передав проблему наступнику. путін в 2022 році почав війну з приводу не виконання домовленостей. Почитайте Мінські домовленості

А ви самі їх читали ? Чи тільки в пересказах ?

Так ось - ніхто не виконував тих домовленостей, в першу чергу, сама Росія
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9318
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 722372247225722672277228>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock, pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 175765
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 12128
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 583156
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3192)
18.03.2024 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.