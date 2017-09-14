та да, порох их как раз и "выполнял" несколько лет и так же выполнял бы дальше...
но нет, зеленая плесень "по приколу" показала как нужно
наслаждайтесь своим выбором
|
|
|
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:23
та да, порох их как раз и "выполнял" несколько лет и так же выполнял бы дальше...
но нет, зеленая плесень "по приколу" показала как нужно
наслаждайтесь своим выбором
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
интересно когда ТЦК начнет носить бодикамы что бы не было кто что хочет то и говорит.
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:24
budivelnik Це маніпуляція. Давайте ще статистику по ковіду на двох президентів.
Порошенко підписав поганий договір і передав проблему наступнику. путін в 2022 році почав війну з приводу не виконання домовленостей. Почитайте Мінські домовленості
Востаннє редагувалось dr_bastm в Пон 18 бер, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:25
И как, действует?
Чи тільки у Вашій уяві?
Потому что в западной прессе регулярно пишут, что это ограничение научились обходить.
Но я писал о мировом рынке и мировом кризисе. Вы с этим не согласны?
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:27
з написаного випливає, що попередник справився на задовільно, а наступник не зміг навіть так як як перед ним (як кажуть "сонце сходить - не чіпай"),
хоч би логіку включали, коли таке пишете
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 бер, 2024 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:29
пенс реально не загоняйся
1. дай пруф где Я пишу что "Минск это зрада"
2. нет такой "формулы Штайнмайера" о чем говорил сам Штайнмайер, это набор тезисов
теперь ответь про "просто перестать стрелять", "мир в глазах" и "сойдемся посередине" от своего наполеончика...
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:29
Не можна порівнювати у лоба можливості...
Бо нюанс: саме при Зе путен закінчив чекати виконання Мінських угод (зрозуміло, що в сценарії, як йому хочеться). І не із-за саме Зе, а з-за вичерпання часу.
Фіо президента не грало ніякої ролі.
Тими принципами, за якими йшло підготування (що Порошенком, що Ще) до можливого повномасштабного нападу, утримати агресора від цього кроку було неможливо.
Бо принципово набагато більше ракет, снарядів і т.д. не виготовили б.
Було легше - да. Але від повномасштабки не вберегло.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 бер, 2024 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ставки повышаются
Польські фермери перекрили два пункти пропуску на кордоні з Німеччиною
Близько сотні тракторів відучора блокують кордон Польщі з Німеччиною у напрямку Берліна на двох пунктах пропуску – у Свєцко та Губінку. Про це повідомила речниця окружної комендатури поліції у Слубіце Ева Мурмило виданню “Радіо Свобода“.
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ИМХО таки ці стелі трохи діють, адже прибуток впав на 25% в 2023.
Але наші атаки на НПЗ діють значно ефективніше: вже 15% вивели з ладу, виведемо ще стільки ж і тоді нарешті піде пісець...
Але поки діє "поки товстий схудне, то худий без підгодовування здохне"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 18 бер, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:33
А ви самі їх читали ? Чи тільки в пересказах ?
Так ось - ніхто не виконував тих домовленостей, в першу чергу, сама Росія
|