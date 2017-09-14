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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72247225722672277228>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:35

dr_bastm
тільки Україна повина була виконувати, але не виконувала Мінські ...
Так там в підписантах і інші були, які теж не виконували
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:37

  Прохожий написав:
  d44 написав:
  Бетон написав:я не очень люблю пороха, но если бы был порох и трамп, войны бы не было.
Трамп би сказав що допомоги не буде, а порох би виконав мінські угоди.

та да, порох их как раз и "выполнял" несколько лет и так же выполнял бы дальше...
но нет, зеленая плесень "по приколу" показала как нужно
наслаждайтесь своим выбором

)))))))))
За таким же принципом можна стверджувати, що Овоч і далі виконував би...
А пуйло все б чекав і чекав. До нескінченності.
Були б і далі незалежні, і без нападу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:39

  dr_bastm написав:
  budivelnik написав:
  fler написав:Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?
Нагадайте мені кількість загинувших з січня 2017 по травень 2019..
І потім порівняйте цю цифру з січня 2022 по травень 2024...У Вас фора, бо період на 3 місяці менший
27 місяців Трамп/Порошенко=220 осіб
24 місяці Зеленський-31 000...

Різниця в 150 разів.....
Маєте якісь зауваження до приведених цифро?
budivelnik Це маніпуляція. Давайте ще статистику по ковіду на двох президентів.

Порошенко підписав поганий договір і передав проблему наступнику. путін в 2022 році почав війну з приводу не виконання домовленостей. Почитайте Мінські домовленості
А в чому маніпуляція?
1 Порошенко прийшов до влади через 3 місяці ПІСЛЯ початку російської агресії...
На протязі 2014-2017 - мінімізував вплив педерації на Україну і зменшив втрати ЗСУ з
2014 - 1757
2015 - 907
2016 - 519
2017 - 323
2018 - 204
2019 - 153
Зменшення в 12 разів...І це все виконуючи Мінські Угоди і пуйло не нападало...
Може тому що витрати на оборону зросли в 2,5 рази? за його президентства.
2 Не хочете Війну...
Отримуйте іншу парочку цифр...
Баризі на крові Порошенку висловили недовіру бо
син його поплічника( Гладковський він же Свинарчук) був запідозрений в корупції на 2 млн грн...( купив з педерації для України висотоміри через Саудівську Аравію для ремонту літаків казахської авіакомпанії)

Нагадайте мені на яку суму була підозра Тимошенку якого недавно повернули у владні коридори...
Чи рєзнікову...
Тобто знову різниця в сотні разів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:40

  pesikot написав:
  dr_bastm написав:flyman Включи свою голову. Порошенко підписав і нічого не виконав

Оце моє улюблене, що тільки Україна повина була виконувати, але не виконувала Мінські ...
Так там в підписантах і інші були, які теж не виконували

А чому наступник не виконав угоди? мав час, мав більшість у всіх гілках влади, і Трамп не заважав. Але: "єто другоє"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:41

  detroytred написав:Не можна порівнювати у лоба можливості...

Бо нюанс: саме при Зе путен закінчив чекати виконання Мінських угод (зрозуміло, що в сценарії, як йому хочеться). І не із-за саме Зе, а з-за вичерпання часу.
Фіо президента не грало ніякої ролі.

Тими принципами, за якими йшло підготування (що Порошенком, що Ще) до можливого повномасштабного нападу, утримати агресора від цього кроку було неможливо.
Бо принципово набагато більше ракет, снарядів і т.д. не виготовили б.
Було легше - да. Але від повномасштабки не вберегло.
Саме паскудне те, що всі розуміли що то перерва, а не вирішення. Пу готувався активно, Європа готувалася активно - будувала газогони в обхід України, а ми - "стіна Яценюка" та "яких вам б""""ь ще реформ не вистачає". ХОЧА, розквіт опоблока в політиці та телеканали мураєва/медведчука навіює на недобрі думки, що до справжних мотивів та домовленостей Пєті та вови.
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:44

  detroytred написав:
  Прохожий написав:
  d44 написав:Трамп би сказав що допомоги не буде, а порох би виконав мінські угоди.

та да, порох их как раз и "выполнял" несколько лет и так же выполнял бы дальше...
но нет, зеленая плесень "по приколу" показала как нужно
наслаждайтесь своим выбором

)))))))))
За таким же принципом можна стверджувати, що Овоч і далі виконував би...
А пуйло все б чекав і чекав. До нескінченності.
Були б і далі незалежні, і без нападу.

не понял причем тут Овощ, но...
у вас в 3х предложениях 3 допущения непонятно на чем основанные
но "нам не понять глубины ваших глубин"...
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:45

budivelnik
Я Вам ночью ответил viewtopic.php?p=5699715#p5699715.
Правда, больше интересует по затратам на оборону, там напомнил - viewtopic.php?p=5699362#p5699362.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:45

  d44 написав:
  detroytred написав:Не можна порівнювати у лоба можливості...

Бо нюанс: саме при Зе путен закінчив чекати виконання Мінських угод (зрозуміло, що в сценарії, як йому хочеться). І не із-за саме Зе, а з-за вичерпання часу.
Фіо президента не грало ніякої ролі.

Тими принципами, за якими йшло підготування (що Порошенком, що Ще) до можливого повномасштабного нападу, утримати агресора від цього кроку було неможливо.
Бо принципово набагато більше ракет, снарядів і т.д. не виготовили б.
Було легше - да. Але від повномасштабки не вберегло.
Саме паскудне те, що всі розуміли що то перерва, а не вирішення. Пу готувався активно, Європа готувалася активно - будувала газогони в обхід України, а ми - "стіна Яценюка" та "яких вам б""""ь ще реформ не вистачає". ХОЧА, розквіт опоблока в політиці та телеканали мураєва/медведчука навіює на недобрі думки, що до справжних мотивів та домовленостей Пєті та вови.

"жму руку обнімаю .. тільки ти почекай поки я передам трон наступнику який трохи не в темі", чи то вирізали з плівок ?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:47

  flyman написав:А чому наступник не виконав угоди? мав час, мав більшість у всіх гілках влади, і Трамп не заважав. Але: "єто другоє"

Так подумайте чому.
Якщо не вийде, то ось підказка. Офіційно проблемою було, що рф забере війська до місцевих виборів чи після, до голосування в ВР про "особливий статус" чи після. Почитайте хоч, що таке той "особливий статус", який пообіцяв Порошенко і подумайте на скільки, це погано для країни
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:49

  d44 написав:
  detroytred написав:Не можна порівнювати у лоба можливості...

Бо нюанс: саме при Зе путен закінчив чекати виконання Мінських угод (зрозуміло, що в сценарії, як йому хочеться). І не із-за саме Зе, а з-за вичерпання часу.
Фіо президента не грало ніякої ролі.

Тими принципами, за якими йшло підготування (що Порошенком, що Ще) до можливого повномасштабного нападу, утримати агресора від цього кроку було неможливо.
Бо принципово набагато більше ракет, снарядів і т.д. не виготовили б.
Було легше - да. Але від повномасштабки не вберегло.
Саме паскудне те, що всі розуміли що то перерва, а не вирішення. Пу готувався активно, Європа готувалася активно - будувала газогони в обхід України, а ми - "стіна Яценюка" та "яких вам б""""ь ще реформ не вистачає". ХОЧА, розквіт опоблока в політиці та телеканали мураєва/медведчука навіює на недобрі думки, що до справжних мотивів та домовленостей Пєті та вови.

о, встретились 2 одиночества и погнали фекалии по трубам...
кто президент с мая 19го не помнят...
забыли про "просто перестать стрелять", "мир в глазах", "сойдемся посередине", "шашлыки в мае", Оман и вагнергейт...
деменция...
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