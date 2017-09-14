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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:50
dr_bastm написав: flyman написав:
А чому наступник не виконав угоди? мав час, мав більшість у всіх гілках влади, і Трамп не заважав. Але: "єто другоє"
Так подумайте чому.
Якщо не вийде, то ось підказка. Офіційно проблемою було, що рф забере війська до місцевих виборів чи після, до голосування в ВР про "особливий статус"
чи після. Почитайте хоч, що таке той "особливий статус", який пообіцяв Порошенко і подумайте на скільки, це погано для країни
і? чому наступник не зробив того, що не зміг попередник? що заважало? яких повноважень не вистачало?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:51
d44 написав:
Саме паскудне те, що всі розуміли що то перерва, а не вирішення. Пу готувався активно, Європа готувалася активно - будувала газогони в обхід України, а ми - "стіна Яценюка" та "яких вам б""""ь ще реформ не вистачає".
+1000500
Але не всі. Наприклад, я - ні.
Бо гадав, що якщо посадові особи, які володіють усім об'ємом інформації, особливо-то й не паряться загрозою повномасштабки, да ще й запевняють, що ми вже здатні дати гідну відсіч агресору (с) По), то я вважав --- все домовлено...
А воно он як.
Якщо ж домовленності трималися на По, то він просто зобов'язаний був підготувати наступників, заміну собі з своєї та союзних їй політсил.
А не довести ситуації до -- "проти Порошенка", проти всіх старих еліт, а всіх інших він або зачморив (Гриценка і т.д.), або не допоміг.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:55
detroytred написав: d44 написав:
Саме паскудне те, що всі розуміли що то перерва, а не вирішення. Пу готувався активно, Європа готувалася активно - будувала газогони в обхід України, а ми - "стіна Яценюка" та "яких вам б""""ь ще реформ не вистачає".
+1000500
Але не всі. Наприклад, я - ні.
Бо гадав, що якщо посадові особи, які володіють усім об'ємом інформації, особливо-то й не паряться загрозою повномасштабки, да ще й запевняють, що ми вже здатні дати гідну відсіч агресору (с) По), то я вважав --- все домовлено...
А воно он як.
Якщо ж домовленності трималися на По, то він просто зобов'язаний був підготувати наступників, заміну собі з своєї та союзних їй політсил.
А не довести ситуації до -- "проти Порошенка", проти всіх старих еліт, а всіх інших він або зачморив (Гриценка і т.д.), або не допоміг.
Забув як відбувся процес "транзиту влади" і кого набрали? А шалений прінтер?
Що там із наобіцяними обіцянками?
Знову папірендники заважали?
Як там в анекдоті про директора заводу і три конверти? Пора відкрити останній і прочитати зміст?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:59
detroytred написав:
Якщо ж домовленності трималися на По, то він просто зобов'язаний був підготувати наступників,
Знову совковий принцип.. - головне знайти винного...
Отже зеленський рвучись до ВЛАДИ не повинен був ВИВЧИТИ всі проблеми які його в цій владі очікували...
А Порошенко який ГОТУВАВ країну до ВІЙНИ і програвши тому вибори - ВСЕ ОДНО ПОВИНЕН був ввігнати в мозок переможця свої тези?
Труси-Хрестик...
ПС
Поясніть мені
Чому жоден з зеленківців не задав собі питанняА може це Я підштовхнув НАШОГО лідера до помилкової стратегії поведінки-яка ПРИВЕЛА до ВІЙНИ
?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:59
Прохожий написав: d44 написав: detroytred написав:
Не можна порівнювати у лоба можливості...
Бо нюанс: саме при Зе путен закінчив чекати виконання Мінських угод (зрозуміло, що в сценарії, як йому хочеться). І не із-за саме Зе, а з-за вичерпання часу.
Фіо президента не грало ніякої ролі.
Тими принципами, за якими йшло підготування (що Порошенком, що Ще) до можливого повномасштабного нападу, утримати агресора від цього кроку було неможливо.
Бо принципово набагато більше ракет, снарядів і т.д. не виготовили б.
Було легше - да. Але від повномасштабки не вберегло.
Саме паскудне те, що всі розуміли що то перерва, а не вирішення. Пу готувався активно, Європа готувалася активно - будувала газогони в обхід України, а ми - "стіна Яценюка" та "яких вам б""""ь ще реформ не вистачає". ХОЧА, розквіт опоблока в політиці та телеканали мураєва/медведчука навіює на недобрі думки, що до справжних мотивів та домовленостей Пєті та вови
.
о, встретились 2 одиночества и погнали фекалии по трубам...
кто президент с мая 19го не помнят...
забыли про "просто перестать стрелять", "мир в глазах", "сойдемся посередине", "шашлыки в мае", Оман и вагнергейт...
деменция...
Ганяєш ти.
Бо не можеш зрозуміти, що ні Зе, ні По (якщо залишився), ні хто інший вже не вспівав, не міг відмінити повномасштабку.
І чим активніше Зе узявся б за продовження ракетної програми, тим скоріше був би напад.
За великим рахунком стопором ракетної програми та ін. Зе відтермінував цей напад.
Чи ти гадаєш, що путен чекав би і далі посилення можливостей України? Виходу на виробничих потужностей на максимум? Почекав, поки не було суттєвого виходу. Поки була розробка, випробування, початок виробництва.
Ганяй по трубах далі.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:03
budivelnik написав: detroytred написав:
Якщо ж домовленності трималися на По, то він просто зобов'язаний був підготувати наступників,
Знову совковий принцип.. - головне знайти винного...
Отже зеленський рвучись до ВЛАДИ не повинен був ВИВЧИТИ всі проблеми які його в цій владі очікували...
А Порошенко який ГОТУВАВ країну до ВІЙНИ і програвши тому вибори - ВСЕ ОДНО ПОВИНЕН був ввігнати в мозок переможця свої тези?
Труси-Хрестик...
ПС
Поясніть мені
Чому жоден з зеленківців не задав собі питанняА може це Я підштовхнув НАШОГО лідера до помилкової стратегії поведінки-яка ПРИВЕЛА до ВІЙНИ
?
Знов совкові звинувачення безпідставні.
У Зе свої недоробки, у По свої. В мене свої. І т.д.
Визначаємо в кого більше обов'язків, ричанів, відповідальності, можливостей і хто що зробив.
От і виходить, що більша відповідальність на По.
Може я і підштовхнув. Може ні.
Але якщо і підштовхнув, то величина мого поштовху, відповідальності --- мізер.
На відміну від тих, в кого ричаги, обов'яки, можливості на порядки порядків більші.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 18 бер, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:04
Військові не мають обмежувати права людей: Лубінець прокоментував скандальний законопроєкт про мобілізацію
Єдиний орган, який має ухвалювати подібні рішення, — це судова система, каже Лубинець.
Працівники ТЦК не мають отримувати додаткові повноваження щодо перевірки громадян навіть в умовах воєнного стану. Адже це обмеження прав людей.
Він висловився категорично проти надання додаткових повноважень ТЦК. Адже, це підрозділ ЗСУ. І згідно з Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України.
"Це пряма норма Конституції, яка не підпадає під обмеження в умовах воєнного стану. Основне моє застереження — не можна додавати повноважень ТЦК. Якщо ви хочете, щоб представники ТЦК перевіряли документи чи обмежували громадян — то це неможливо", — каже Омбудсман.
Окрім цього, Лубінець не згодний з обмеженнями прав. Вони мають прийматись в суді за законом.
"Чи треба обмежувати права людини, які фактично нехтують своїм обов'язком, а дійсно захищати свою Батьківщину це і є обов'язок, який прописаний у Конституції. Чи треба це робити? Безумовно треба. Але як це робити? Це треба робити виключно у законний спосіб. Єдиний орган, який повинен виносити подібні рішення — це судова система", — наголошує він.
Два роки повної відсутності здорової комунікації між владою і народом з приводу чітких, справедливих правил гри призводять до того що Bobua хоче стріляти в ухилянтів, унікдіма гаряче підтримує, Хотаб не проти, а "ухилянтів" не лякають навіть прогнозовані штафи 100+200тис. Слова "бусифікація" та "ухилянт" стали новими термінами у праві)
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:05
Schmit написав:
..........
Що "нє замєтілі", що ви верзете?
Перечитайте статтю ще раз і не ганьбіться.
Ганьблюся я більше за все тим, що з Вами ще розмовляю.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:07
flyman написав: detroytred написав: d44 написав:
Саме паскудне те, що всі розуміли що то перерва, а не вирішення. Пу готувався активно, Європа готувалася активно - будувала газогони в обхід України, а ми - "стіна Яценюка" та "яких вам б""""ь ще реформ не вистачає".
+1000500
Але не всі. Наприклад, я - ні.
Бо гадав, що якщо посадові особи, які володіють усім об'ємом інформації, особливо-то й не паряться загрозою повномасштабки, да ще й запевняють, що ми вже здатні дати гідну відсіч агресору (с) По), то я вважав --- все домовлено...
А воно он як.
Якщо ж домовленності трималися на По, то він просто зобов'язаний був підготувати наступників, заміну собі з своєї та союзних їй політсил.
А не довести ситуації до -- "проти Порошенка", проти всіх старих еліт, а всіх інших він або зачморив (Гриценка і т.д.), або не допоміг.
Забув як відбувся процес "транзиту влади" і кого набрали? А шалений прінтер?
Що там із наобіцяними обіцянками?
Знову папірендники заважали?
Як там в анекдоті про директора заводу і три конверти? Пора відкрити останній і прочитати зміст?
Ти впустив ключове -- чому саме був отакий транзит влади?
Чому саме був отакий вибір.
Дай відповідь, то побачиш, що причини, а що наслідок.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:07
budivelnik написав:
А Порошенко який ГОТУВАВ країну до ВІЙНИ
Ну опишіть свій погляд на подій, як би тоді вибори виграв Порошенко.
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