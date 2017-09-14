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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:08
flyman написав:
і? чому наступник не зробив того, що не зміг попередник? що заважало? яких повноважень не вистачало?
Другий раз кажу, прочитайте самі. Ви вже більше тексту обговорення написали, чим в витримках про "особливий статус".
Для інших, хто мимоволі читає, це легалізація армії лднр, відкрита дірка в кордоні, рос. мова, амністія злочинців, економічна інтеграція в рф і найголовніше "хвіст" має право вето на інтеграцію в НАТО і ЄС
. Порошенко підписав дуже поганий "мир", який неможна виконати, без репутаційних втрат, майдану або імпічменту. Тому він злився. Час показав, що то взагалі був не мир, а відкладена війна. Чи добре, що зараз Зеленський не підписує схожий мир - покаже час.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:09
detroytred написав:
Бо не можеш зрозуміти, що ні Зе, ні По (якщо залишився), ні хто інший вже не вспівав, не міг відмінити повномасштабку.
Ще раз
1 СЬОГОДНІ Зеленський вважає що достатньо 20 млрд грн на оборонні рубежі , які можуть стримати 600 000 педераційну армію
2 Питання на засипку
Чи могли в 2022 році тих самих 20 млрд витратитись на оборонні рубежі і стримати ТОДІ 200 000 армію ?
3 Відмазки типу - ну хто знав..не всьо так адназначно і так далі - не приймаються...
Зеленський натягнув на себе 100% ковдри ( незаконно розігнавши парламент) отримавши в новому парламенті більшість - таким чино взяв НА СЕБЕ 100% відповідальності за розвиток подій з 2019 року і до моменту поки буде при владі.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:10
detroytred написав:
Ти впустив ключове -- чому саме був отакий транзит влади?
Чому саме був отакий вибір.
Дай відповідь, то побачиш, що причини, а що наслідок.
Ефект Данінга-Крюгера.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:11
dr_bastm написав:
Порошенко підписав дуже поганий "мир", який неможна виконати, без репутаційних втрат, майдану або імпічменту. Тому він злився.
Ой...а Зеленський виявився клоуном на підтанцовці в ПОРОШЕНКА і вліз в пастку...
А навіщо він засунувши в пастку орган яким грав на піаніно - засунув в неї ж ще й голову - розігнавши парламент?
То як
Знову
Труси-Хрестик
Або Зеленський Черчіль сучасності
або клоун якого обіграв Порошенко..
Що вибираєш?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:13
budivelnik написав: detroytred написав:
Бо не можеш зрозуміти, що ні Зе, ні По (якщо залишився), ні хто інший вже не вспівав, не міг відмінити повномасштабку.
Ще раз
1 СЬОГОДНІ Зеленський вважає що достатньо 20 млрд грн на оборонні рубежі , які можуть стримати 600 000 педераційну армію
2 Питання на засипку
Чи могли в 2022 році тих самих 20 млрд витратитись на оборонні рубежі і стримати ТОДІ 200 000 армію ?
3 Відмазки типу - ну хто знав..не всьо так адназначно і так далі - не приймаються...
Зеленський натягнув на себе 100% ковдри ( незаконно розігнавши парламент) отримавши в новому парламенті більшість - таким чино взяв НА СЕБЕ 100% відповідальності за розвиток подій з 2019 року і до моменту поки буде при владі.
Ти перескочив на інші предмети.
Не могли. Бо путен не чекав би суттжвого нашого збільшення оборонних можливостей, а напав би раніше.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 18 бер, 2024 18:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:15
"А я же гаваріл".
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:18
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
И как, действует?
ИМХО таки ці стелі трохи діють, адже прибуток впав на 25% в 2023.
Але наші атаки на НПЗ діють значно ефективніше: вже 15% вивели з ладу, виведемо ще стільки ж і тоді нарешті піде пісець...
Але поки діє "поки товстий схудне, то худий без підгодовування здохне"
Упал в 2023 по отношению к 2022?
Надо учесть, что в 2022 цены были заметно выше, чем в 2023. Доходили до 130. Максимум 2023 - 100 долл.
Подробнее не могу говорить, если бы Вы дали ссылку, было бы проще.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:20
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Бо не можеш зрозуміти, що ні Зе, ні По (якщо залишився), ні хто інший вже не вспівав, не міг відмінити повномасштабку.
Ще раз
1 СЬОГОДНІ Зеленський вважає що достатньо 20 млрд грн на оборонні рубежі , які можуть стримати 600 000 педераційну армію
2 Питання на засипку
Чи могли в 2022 році тих самих 20 млрд витратитись на оборонні рубежі і стримати ТОДІ 200 000 армію ?
3 Відмазки типу - ну хто знав..не всьо так адназначно і так далі - не приймаються...
Зеленський натягнув на себе 100% ковдри ( незаконно розігнавши парламент) отримавши в новому парламенті більшість - таким чино взяв НА СЕБЕ 100% відповідальності за розвиток подій з 2019 року і до моменту поки буде при владі.
Ти перескочив на інші предмети, накидавши звинувачень мені.
Нецікаво...
Злив зараховано
Для інших
1 Мій опонент привів аргумент по якому на його думку НІХТО нічого не зміг би змінити
2 Я привів контраргумент з якого випливало
а - СЬОГОДНІ Зеленський( з своїми пятьма апостолами) вважає що можна лінією оборонних рубежів вартістю в 20 млрд грн - зупинити педераційну армію чисельністю в 600 000 осіб
б - чому тоді в 2022 році Зеленський не міг ( по словам мого опонента) виділити таких самих 20 млрд грн на створення аналогічних оборонних рубежів щоб стримати ту саму педераційну армію , але в три рази меншої чисельності...
Мій опонент чомусь злився і вирішив що я образив його розумовий рівень....
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:22
«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
«Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.
Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.)
Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:25
ЛАД написав:
И как, действует?
Діє. Бо зараз оркам може лише снитися ціна Брент на базисі портів Північного або Середземного морів.
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