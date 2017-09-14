RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 72267227722872297230>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dr_bastm написав:Порошенко підписав дуже поганий "мир", який неможна виконати, без репутаційних втрат, майдану або імпічменту. Тому він злився.
Ой...а Зеленський виявився клоуном на підтанцовці в ПОРОШЕНКА і вліз в пастку...

А навіщо він засунувши в пастку орган яким грав на піаніно - засунув в неї ж ще й голову - розігнавши парламент?

То як
Знову
Труси-Хрестик
Або Зеленський Черчіль сучасності
або клоун якого обіграв Порошенко..

Що вибираєш?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27229
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо не можеш зрозуміти, що ні Зе, ні По (якщо залишився), ні хто інший вже не вспівав, не міг відмінити повномасштабку.
Ще раз
1 СЬОГОДНІ Зеленський вважає що достатньо 20 млрд грн на оборонні рубежі , які можуть стримати 600 000 педераційну армію
2 Питання на засипку
Чи могли в 2022 році тих самих 20 млрд витратитись на оборонні рубежі і стримати ТОДІ 200 000 армію ?
3 Відмазки типу - ну хто знав..не всьо так адназначно і так далі - не приймаються...
Зеленський натягнув на себе 100% ковдри ( незаконно розігнавши парламент) отримавши в новому парламенті більшість - таким чино взяв НА СЕБЕ 100% відповідальності за розвиток подій з 2019 року і до моменту поки буде при владі.

Ти перескочив на інші предмети.

Не могли. Бо путен не чекав би суттжвого нашого збільшення оборонних можливостей, а напав би раніше.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 бер, 2024 18:18, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 27843
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:15


"А я же гаваріл".
Schmit
 
Повідомлень: 4192
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:18

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:И как, действует?

ИМХО таки ці стелі трохи діють, адже прибуток впав на 25% в 2023.
Але наші атаки на НПЗ діють значно ефективніше: вже 15% вивели з ладу, виведемо ще стільки ж і тоді нарешті піде пісець...
Але поки діє "поки товстий схудне, то худий без підгодовування здохне"

Упал в 2023 по отношению к 2022?
Надо учесть, что в 2022 цены были заметно выше, чем в 2023. Доходили до 130. Максимум 2023 - 100 долл.
Подробнее не могу говорить, если бы Вы дали ссылку, было бы проще.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28453
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5276 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:20

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо не можеш зрозуміти, що ні Зе, ні По (якщо залишився), ні хто інший вже не вспівав, не міг відмінити повномасштабку.
Ще раз
1 СЬОГОДНІ Зеленський вважає що достатньо 20 млрд грн на оборонні рубежі , які можуть стримати 600 000 педераційну армію
2 Питання на засипку
Чи могли в 2022 році тих самих 20 млрд витратитись на оборонні рубежі і стримати ТОДІ 200 000 армію ?
3 Відмазки типу - ну хто знав..не всьо так адназначно і так далі - не приймаються...
Зеленський натягнув на себе 100% ковдри ( незаконно розігнавши парламент) отримавши в новому парламенті більшість - таким чино взяв НА СЕБЕ 100% відповідальності за розвиток подій з 2019 року і до моменту поки буде при владі.

Ти перескочив на інші предмети, накидавши звинувачень мені.
Нецікаво...
Злив зараховано
Для інших
1 Мій опонент привів аргумент по якому на його думку НІХТО нічого не зміг би змінити
2 Я привів контраргумент з якого випливало
а - СЬОГОДНІ Зеленський( з своїми пятьма апостолами) вважає що можна лінією оборонних рубежів вартістю в 20 млрд грн - зупинити педераційну армію чисельністю в 600 000 осіб
б - чому тоді в 2022 році Зеленський не міг ( по словам мого опонента) виділити таких самих 20 млрд грн на створення аналогічних оборонних рубежів щоб стримати ту саму педераційну армію , але в три рази меншої чисельності...

Мій опонент чомусь злився і вирішив що я образив його розумовий рівень....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27229
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:22

«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
«Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.


Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.)
Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)
Letusrock
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И как, действует?

Діє. Бо зараз оркам може лише снитися ціна Брент на базисі портів Північного або Середземного морів.
Denik
 
Повідомлень: 3002
З нами з: 23.02.09
Подякував: 625 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:27

  dr_bastm написав:
Для інших, хто мимоволі читає, це легалізація армії лднр, відкрита дірка в кордоні, рос. мова, амністія злочинців, економічна інтеграція в рф і найголовніше "хвіст" має право вето на інтеграцію в НАТО і ЄС. Порошенко підписав дуже поганий "мир", який неможна виконати, без репутаційних втрат, майдану або імпічменту. Тому він злився. Час показав, що то взагалі був не мир, а відкладена війна. Чи добре, що зараз Зеленський не підписує схожий мир - покаже час.

Ще один дописувач, а не читач

Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу
  • Негайне припинення вогню в ОРДЛО, його виконання з 00:00 (київський час) 15 лютого 2015 року.
  • Відведення важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані задля створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»):
    • Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
    • Для збройних формувань ОРДЛО: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
    • Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.
  • Забезпечення моніторингу і верифікації режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи тощо.

Для тих, хто в танку, РСЗВ «Торнадо-С» - це суто російська РСЗВ, якої немає на озброєнні України

Ось ці пункти, хоч раз, буди виконані Росією ? Ніт

Все інше - це ваші домисли та фантазії
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9322
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За великим рахунком стопором ракетної програми та ін. Зе відтермінував цей напад.

Ганяй по трубах далі.

это в точку
Прохожий
 
Повідомлень: 13510
З нами з: 05.06.13
Подякував: 911 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:----------------------------
detroytred
Бо не можеш зрозуміти, що ні Зе, ні По (якщо залишився), ні хто інший вже не вспівав, не міг відмінити повномасштабку.
----------------------------
Ще раз
1 СЬОГОДНІ Зеленський вважає що достатньо 20 млрд грн на оборонні рубежі , які можуть стримати 600 000 педераційну армію
2 Питання на засипку
Чи могли в 2022 році тих самих 20 млрд витратитись на оборонні рубежі і стримати ТОДІ 200 000 армію ?
3 Відмазки типу - ну хто знав..не всьо так адназначно і так далі - не приймаються...
Зеленський натягнув на себе 100% ковдри ( незаконно розігнавши парламент) отримавши в новому парламенті більшість - таким чино взяв НА СЕБЕ 100% відповідальності за розвиток подій з 2019 року і до моменту поки буде при владі.

Ти перескочив на інші предмети, накидавши звинувачень мені.
Нецікаво...
Злив зараховано
Для інших
1 Мій опонент привів аргумент по якому на його думку НІХТО нічого не зміг би змінити
2 Я привів контраргумент з якого випливало
а - СЬОГОДНІ Зеленський( з своїми пятьма апостолами) вважає що можна лінією оборонних рубежів вартістю в 20 млрд грн - зупинити педераційну армію чисельністю в 600 000 осіб
б - чому тоді в 2022 році Зеленський не міг ( по словам мого опонента) виділити таких самих 20 млрд грн на створення аналогічних оборонних рубежів щоб стримати ту саму педераційну армію , але в три рази меншої чисельності...

Мій опонент чомусь злився і вирішив що я образив його розумовий рівень....

1. Откуда у Вас цифра 600 000?
2. Какой протяжённости укрепления сейчас планируются?
В 2022 поздновато. Надо было выделять в 2021, а, скорее, в 2020.
Но тогда надо было строить по всей границе, а это 3000 км.
3. Вполне возможно, что 20 млрд. недостаточно, но... больше нет.
Так что, простите, но Ваши аргументы ничего не доказывают.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28453
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5276 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 72267227722872297230>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 175806
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 12236
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 583295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3787)
18.03.2024 19:50
Ринок ОВДП (5920)
18.03.2024 19:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.