detroytred написав:Бо не можеш зрозуміти, що ні Зе, ні По (якщо залишився), ні хто інший вже не вспівав, не міг відмінити повномасштабку.
Ще раз 1 СЬОГОДНІ Зеленський вважає що достатньо 20 млрд грн на оборонні рубежі , які можуть стримати 600 000 педераційну армію 2 Питання на засипку Чи могли в 2022 році тих самих 20 млрд витратитись на оборонні рубежі і стримати ТОДІ 200 000 армію ? 3 Відмазки типу - ну хто знав..не всьо так адназначно і так далі - не приймаються... Зеленський натягнув на себе 100% ковдри ( незаконно розігнавши парламент) отримавши в новому парламенті більшість - таким чино взяв НА СЕБЕ 100% відповідальності за розвиток подій з 2019 року і до моменту поки буде при владі.
Ти перескочив на інші предмети.
Не могли. Бо путен не чекав би суттжвого нашого збільшення оборонних можливостей, а напав би раніше.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 бер, 2024 18:18, всього редагувалось 2 разів.
ИМХО таки ці стелі трохи діють, адже прибуток впав на 25% в 2023. Але наші атаки на НПЗ діють значно ефективніше: вже 15% вивели з ладу, виведемо ще стільки ж і тоді нарешті піде пісець... Але поки діє "поки товстий схудне, то худий без підгодовування здохне"
Упал в 2023 по отношению к 2022? Надо учесть, что в 2022 цены были заметно выше, чем в 2023. Доходили до 130. Максимум 2023 - 100 долл. Подробнее не могу говорить, если бы Вы дали ссылку, было бы проще.
detroytred написав:Бо не можеш зрозуміти, що ні Зе, ні По (якщо залишився), ні хто інший вже не вспівав, не міг відмінити повномасштабку.
Ще раз 1 СЬОГОДНІ Зеленський вважає що достатньо 20 млрд грн на оборонні рубежі , які можуть стримати 600 000 педераційну армію 2 Питання на засипку Чи могли в 2022 році тих самих 20 млрд витратитись на оборонні рубежі і стримати ТОДІ 200 000 армію ? 3 Відмазки типу - ну хто знав..не всьо так адназначно і так далі - не приймаються... Зеленський натягнув на себе 100% ковдри ( незаконно розігнавши парламент) отримавши в новому парламенті більшість - таким чино взяв НА СЕБЕ 100% відповідальності за розвиток подій з 2019 року і до моменту поки буде при владі.
Ти перескочив на інші предмети, накидавши звинувачень мені. Нецікаво...
Злив зараховано Для інших 1 Мій опонент привів аргумент по якому на його думку НІХТО нічого не зміг би змінити 2 Я привів контраргумент з якого випливало а - СЬОГОДНІ Зеленський( з своїми пятьма апостолами) вважає що можна лінією оборонних рубежів вартістю в 20 млрд грн - зупинити педераційну армію чисельністю в 600 000 осіб б - чому тоді в 2022 році Зеленський не міг ( по словам мого опонента) виділити таких самих 20 млрд грн на створення аналогічних оборонних рубежів щоб стримати ту саму педераційну армію , але в три рази меншої чисельності...
Мій опонент чомусь злився і вирішив що я образив його розумовий рівень....
«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ «Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.
Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.) Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)
dr_bastm написав: Для інших, хто мимоволі читає, це легалізація армії лднр, відкрита дірка в кордоні, рос. мова, амністія злочинців, економічна інтеграція в рф і найголовніше "хвіст" має право вето на інтеграцію в НАТО і ЄС. Порошенко підписав дуже поганий "мир", який неможна виконати, без репутаційних втрат, майдану або імпічменту. Тому він злився. Час показав, що то взагалі був не мир, а відкладена війна. Чи добре, що зараз Зеленський не підписує схожий мир - покаже час.
Негайне припинення вогню в ОРДЛО, його виконання з 00:00 (київський час) 15 лютого 2015 року.
Відведення важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані задля створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»):
Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
Для збройних формувань ОРДЛО: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.
Забезпечення моніторингу і верифікації режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи тощо.
Для тих, хто в танку, РСЗВ «Торнадо-С» - це суто російська РСЗВ, якої немає на озброєнні України
Ось ці пункти, хоч раз, буди виконані Росією ? Ніт
budivelnik написав:---------------------------- detroytred Бо не можеш зрозуміти, що ні Зе, ні По (якщо залишився), ні хто інший вже не вспівав, не міг відмінити повномасштабку. ---------------------------- Ще раз 1 СЬОГОДНІ Зеленський вважає що достатньо 20 млрд грн на оборонні рубежі , які можуть стримати 600 000 педераційну армію 2 Питання на засипку Чи могли в 2022 році тих самих 20 млрд витратитись на оборонні рубежі і стримати ТОДІ 200 000 армію ? 3 Відмазки типу - ну хто знав..не всьо так адназначно і так далі - не приймаються... Зеленський натягнув на себе 100% ковдри ( незаконно розігнавши парламент) отримавши в новому парламенті більшість - таким чино взяв НА СЕБЕ 100% відповідальності за розвиток подій з 2019 року і до моменту поки буде при владі.
Ти перескочив на інші предмети, накидавши звинувачень мені. Нецікаво...
Злив зараховано Для інших 1 Мій опонент привів аргумент по якому на його думку НІХТО нічого не зміг би змінити 2 Я привів контраргумент з якого випливало а - СЬОГОДНІ Зеленський( з своїми пятьма апостолами) вважає що можна лінією оборонних рубежів вартістю в 20 млрд грн - зупинити педераційну армію чисельністю в 600 000 осіб б - чому тоді в 2022 році Зеленський не міг ( по словам мого опонента) виділити таких самих 20 млрд грн на створення аналогічних оборонних рубежів щоб стримати ту саму педераційну армію , але в три рази меншої чисельності...
Мій опонент чомусь злився і вирішив що я образив його розумовий рівень....
1. Откуда у Вас цифра 600 000? 2. Какой протяжённости укрепления сейчас планируются? В 2022 поздновато. Надо было выделять в 2021, а, скорее, в 2020. Но тогда надо было строить по всей границе, а это 3000 км. 3. Вполне возможно, что 20 млрд. недостаточно, но... больше нет. Так что, простите, но Ваши аргументы ничего не доказывают.