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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7227722872297230>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:37

  Denik написав:
  ЛАД написав:И как, действует?

Діє. Бо зараз оркам може лише снитися ціна Брент на базисі портів Північного або Середземного морів.

Можете подтвердить Ваше утверждение хоть чем-нибудь?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:42

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:И каким образом "Удари по НПЗ спровокують особливо серйозні фінансові негаразди виробників нафти"?
И что насчёт "світового ринку нафти"?

Нафта, яка не переробляється у бензини або ДП, подінеться куди? Свердловина це не кран, її не закрити так просто. Вірніше, не відкрити, якщо закриєш.
Без переробки на НПЗ, московія не зможе збільшити експорт: ні танкерів з понеділка більше не стане, ні існуючі нафтопроводи не зможуть удвічі більше нафти прокачати.
"Партнери", побачивши таке становище, можуть ще пальці повикручувати щоб скинути ціну.
Пам'ятаєте, як 2020-му, коли був ковідний параліч економік, деякий час нафта була з від'ємною вартістю на біржах. "Доплачували" щоб її хоть хтось забрав і чимось вивіз, тільки б не консервувати свердловини.
Проблема хранения «черного золота» актуальна для многих стран и производителей. Исследование на эту тему в конце марта опубликовала компания IHS Markit. Уже тогда некоторые страны очень близко подошли к максимуму своих возможностей хранения нефти. Мировая потребность в ней к концу марта упала настолько, что при сохранении обычных темпов добычи, например, в Нигерии возможности хранения иссякли бы через полтора дня, а в России — через восемь дней

Я бачу у нас гуру нафто-газового ринку намалювався.
Ну фантазувати що буде, я потім не відповідати за свої слова тут усі гаразди. Тому я спитаю про те що вже сталося.
Отже факти:
В 2021 году экспорт российского газа по трубопроводам составил 206,8 млрд куб. м, в 2022 году – 142,1 млрд кубометров, а в 2023-м – 99,6 млрд кубометров.

Куди ж ділись 107 мільярдів кубометрів газу, які потенційно добула РФ в 2023, але не експортувала?
Причому газ не нафта. Його на "лєвий" танкер не погрузиш і по ЖД також не вивезеш.
І "Свердловина це не кран, її не закрити так просто." Куди ж вони дівають той газ?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:47

  unicdima написав:
  ЛАД написав: Не так страшен Порошенко, как порохоботы.
Порошенко ведёт себя значительно приличнее. Не удивительно - он гораздо умнее.

А звідки вони взялися ті порохоботи, не організував все це Порошенко?
Саме при ньому з'явилися ботоферми по типу російських, саме він почав купляти блогерів, форуми, модерів і всяких журнашлюх.
Одна з найбільших помилок Зеленського, що Порох досі не в тюрмі.

Ну да, а ОПа нікого не купляє ? ботоферм немає ? позитивних блогерів, які до цього на Медведчука працювали, а зараз на Зеленського, теж немає ? :)

І ти, особисто ти, не закликаєшь, то прострілити коліно, то посадити тих, хто не подобається Зеленському
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:51

  unicdima написав:
  ЛАД написав: Не так страшен Порошенко, как порохоботы.
Порошенко ведёт себя значительно приличнее. Не удивительно - он гораздо умнее.

А звідки вони взялися ті порохоботи, не організував все це Порошенко?
Саме при ньому з'явилися ботоферми по типу російських, саме він почав купляти блогерів, форуми, модерів і всяких журнашлюх.
Одна з найбільших помилок Зеленського, що Порох досі не в тюрмі.

ті, хто думає, що всі роблять лише за гроші - він же сам такий й є. в когось думки, що на майдані люди за гроші стояли.

скажіть де платять, може й трохи попрошу :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:2. Какой протяжённости укрепления сейчас планируются?

згадалось :? навіть сам сивочолий гетьман інспектував біля Маріуполя... Цей мільярд виправдав себе, хтось знає?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:55

  andrijk777 написав:...
Я бачу у нас гуру нафто-газового ринку намалювався.
Ну фантазувати що буде, я потім не відповідати за свої слова тут усі гаразди. Тому я спитаю про те що вже сталося.
Отже факти:
В 2021 году экспорт российского газа по трубопроводам составил 206,8 млрд куб. м, в 2022 году – 142,1 млрд кубометров, а в 2023-м – 99,6 млрд кубометров.

Куди ж ділись 107 мільярдів кубометрів газу, які потенційно добула РФ в 2023, але не експортувала?
Причому газ не нафта. Його на "лєвий" танкер не погрузиш і по ЖД також не вивезеш.
І "Свердловина це не кран, її не закрити так просто." Куди ж вони дівають той газ?

а сам відповідь на це питання знаєш? :D
За підсумками першого півріччя видобуток «Газпрому» склав 179,45 млрд кубометрів, повідомила компанія у щоквартальному звіті. Порівняно з тим же періодом 2022 року обсяги впали на 25%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом — практично на третину: у січні–червні 2021 року Газпром видобув 260,8 млрд кубів.

зменшення видобутку на 80 млрд м3 лише за півроку порівняно з довоєнним періодом
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:56

  budivelnik написав:
  fler написав:Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?
Нагадайте мені кількість загинувших з січня 2017 по травень 2019..
І потім порівняйте цю цифру з січня 2022 по травень 2024...У Вас фора, бо період на 3 місяці менший
27 місяців Трамп/Порошенко=220 осіб ...
Різниця в 150 разів.....
Маєте якісь зауваження до приведених цифро?

Тобто масштабами нападу можна знехтувати? Як і іншими факторами..)))

  budivelnik написав:А в чому маніпуляція?
1 Порошенко прийшов до влади через 3 місяці ПІСЛЯ початку російської агресії...

І за 5 років не впорався з війною, яка мала в рази менші масштаби та інтенсивність бойових дій. І ще й Трамп був при владі - видатний миротворець, але щось завадило По з ним домовитись..

  budivelnik написав:2 Не хочете Війну...
Отримуйте іншу парочку цифр...
Нагадайте мені на яку суму була підозра Тимошенку якого недавно повернули у владні коридори...
Чи рєзнікову...

Ми не знаємо достовірно, хто скільки вкрав при По чи при Зе, але є один факт: ті, хто віддали Крим, зараз де СИДЯТЬ?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:57

  Shaman написав:
  unicdima написав:
  ЛАД написав: Не так страшен Порошенко, как порохоботы.
Порошенко ведёт себя значительно приличнее. Не удивительно - он гораздо умнее.

А звідки вони взялися ті порохоботи, не організував все це Порошенко?
Саме при ньому з'явилися ботоферми по типу російських, саме він почав купляти блогерів, форуми, модерів і всяких журнашлюх.
Одна з найбільших помилок Зеленського, що Порох досі не в тюрмі.

ті, хто думає, що всі роблять лише за гроші - він же сам такий й є. в когось думки, що на майдані люди за гроші стояли.

скажіть де платять, може й трохи попрошу :lol:

Бородатий анекдот советських часів заграв новими красками з новими персонажами
Звонок по телефону.
-Алло! Общество «Память» слушает.
-Здравствуйте! Это Рабинович. Скажите, правда евреи Россию продали?
-Правда, конечно, морда жидовская! Чего тебе еще?
-Скажите, где я могу получить свою долю?

:)
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Можете подтвердить Ваше утверждение хоть чем-нибудь?

видуботок нафти оркостаном 2019 - 560 млн т.
https://www.interfax.ru/business/690054
2023 - 523 млн. т
https://www.interfax.ru/business/938503
Ну і 1 доллар 2019 року, це десь 1,2 - 1,25 долара 2024 року...
Востаннє редагувалось Denik в Пон 18 бер, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:59

  Schmit написав:
"А я же гаваріл".

Дешево і сердито.
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