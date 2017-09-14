ЛАД написав:И каким образом "Удари по НПЗ спровокують особливо серйозні фінансові негаразди виробників нафти"? И что насчёт "світового ринку нафти"?
Нафта, яка не переробляється у бензини або ДП, подінеться куди? Свердловина це не кран, її не закрити так просто. Вірніше, не відкрити, якщо закриєш. Без переробки на НПЗ, московія не зможе збільшити експорт: ні танкерів з понеділка більше не стане, ні існуючі нафтопроводи не зможуть удвічі більше нафти прокачати. "Партнери", побачивши таке становище, можуть ще пальці повикручувати щоб скинути ціну. Пам'ятаєте, як 2020-му, коли був ковідний параліч економік, деякий час нафта була з від'ємною вартістю на біржах. "Доплачували" щоб її хоть хтось забрав і чимось вивіз, тільки б не консервувати свердловини.
Проблема хранения «черного золота» актуальна для многих стран и производителей. Исследование на эту тему в конце марта опубликовала компания IHS Markit. Уже тогда некоторые страны очень близко подошли к максимуму своих возможностей хранения нефти. Мировая потребность в ней к концу марта упала настолько, что при сохранении обычных темпов добычи, например, в Нигерии возможности хранения иссякли бы через полтора дня, а в России — через восемь дней
Я бачу у нас гуру нафто-газового ринку намалювався. Ну фантазувати що буде, я потім не відповідати за свої слова тут усі гаразди. Тому я спитаю про те що вже сталося. Отже факти:
В 2021 году экспорт российского газа по трубопроводам составил 206,8 млрд куб. м, в 2022 году – 142,1 млрд кубометров, а в 2023-м – 99,6 млрд кубометров.
Куди ж ділись 107 мільярдів кубометрів газу, які потенційно добула РФ в 2023, але не експортувала? Причому газ не нафта. Його на "лєвий" танкер не погрузиш і по ЖД також не вивезеш. І "Свердловина це не кран, її не закрити так просто." Куди ж вони дівають той газ?
ЛАД написав: Не так страшен Порошенко, как порохоботы. Порошенко ведёт себя значительно приличнее. Не удивительно - он гораздо умнее.
А звідки вони взялися ті порохоботи, не організував все це Порошенко? Саме при ньому з'явилися ботоферми по типу російських, саме він почав купляти блогерів, форуми, модерів і всяких журнашлюх. Одна з найбільших помилок Зеленського, що Порох досі не в тюрмі.
Ну да, а ОПа нікого не купляє ? ботоферм немає ? позитивних блогерів, які до цього на Медведчука працювали, а зараз на Зеленського, теж немає ?
І ти, особисто ти, не закликаєшь, то прострілити коліно, то посадити тих, хто не подобається Зеленському
ЛАД написав: Не так страшен Порошенко, как порохоботы. Порошенко ведёт себя значительно приличнее. Не удивительно - он гораздо умнее.
А звідки вони взялися ті порохоботи, не організував все це Порошенко? Саме при ньому з'явилися ботоферми по типу російських, саме він почав купляти блогерів, форуми, модерів і всяких журнашлюх. Одна з найбільших помилок Зеленського, що Порох досі не в тюрмі.
ті, хто думає, що всі роблять лише за гроші - він же сам такий й є. в когось думки, що на майдані люди за гроші стояли.
andrijk777 написав:... Я бачу у нас гуру нафто-газового ринку намалювався. Ну фантазувати що буде, я потім не відповідати за свої слова тут усі гаразди. Тому я спитаю про те що вже сталося. Отже факти:
В 2021 году экспорт российского газа по трубопроводам составил 206,8 млрд куб. м, в 2022 году – 142,1 млрд кубометров, а в 2023-м – 99,6 млрд кубометров.
Куди ж ділись 107 мільярдів кубометрів газу, які потенційно добула РФ в 2023, але не експортувала? Причому газ не нафта. Його на "лєвий" танкер не погрузиш і по ЖД також не вивезеш. І "Свердловина це не кран, її не закрити так просто." Куди ж вони дівають той газ?
а сам відповідь на це питання знаєш?
За підсумками першого півріччя видобуток «Газпрому» склав 179,45 млрд кубометрів, повідомила компанія у щоквартальному звіті. Порівняно з тим же періодом 2022 року обсяги впали на 25%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом — практично на третину: у січні–червні 2021 року Газпром видобув 260,8 млрд кубів.
зменшення видобутку на 80 млрд м3 лише за півроку порівняно з довоєнним періодом
fler написав:Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?
Нагадайте мені кількість загинувших з січня 2017 по травень 2019.. І потім порівняйте цю цифру з січня 2022 по травень 2024...У Вас фора, бо період на 3 місяці менший 27 місяців Трамп/Порошенко=220 осіб ... Різниця в 150 разів..... Маєте якісь зауваження до приведених цифро?
Тобто масштабами нападу можна знехтувати? Як і іншими факторами..)))
budivelnik написав:А в чому маніпуляція? 1 Порошенко прийшов до влади через 3 місяці ПІСЛЯ початку російської агресії...
І за 5 років не впорався з війною, яка мала в рази менші масштаби та інтенсивність бойових дій. І ще й Трамп був при владі - видатний миротворець, але щось завадило По з ним домовитись..
budivelnik написав:2 Не хочете Війну... Отримуйте іншу парочку цифр... Нагадайте мені на яку суму була підозра Тимошенку якого недавно повернули у владні коридори... Чи рєзнікову...
Ми не знаємо достовірно, хто скільки вкрав при По чи при Зе, але є один факт: ті, хто віддали Крим, зараз де СИДЯТЬ?
ЛАД написав: Не так страшен Порошенко, как порохоботы. Порошенко ведёт себя значительно приличнее. Не удивительно - он гораздо умнее.
А звідки вони взялися ті порохоботи, не організував все це Порошенко? Саме при ньому з'явилися ботоферми по типу російських, саме він почав купляти блогерів, форуми, модерів і всяких журнашлюх. Одна з найбільших помилок Зеленського, що Порох досі не в тюрмі.
ті, хто думає, що всі роблять лише за гроші - він же сам такий й є. в когось думки, що на майдані люди за гроші стояли.
скажіть де платять, може й трохи попрошу
Бородатий анекдот советських часів заграв новими красками з новими персонажами
Звонок по телефону. -Алло! Общество «Память» слушает. -Здравствуйте! Это Рабинович. Скажите, правда евреи Россию продали? -Правда, конечно, морда жидовская! Чего тебе еще? -Скажите, где я могу получить свою долю?