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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7227722872297230
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:12

Ну да, коли я чую з 2019 року від зелених - треба посадити Пороха, ось треба і все. То це, виявляється, проплачена пропаганда від Порошенко :)

Коли я чую від зелених, що мені треба коліно прострілити, то це, виявляється, проплачена пропаганда від Порошенко :)

Який спритний Порошенко, всім в штани нагадив :)

Це якийсь інфантелізм, змішанний з автократієй.
Бажати, щоб всі ходили строєм, щоб всі казали одне і теж саме
І все це кажуть люди, у яких по паспорту, багато років життя

Вже був у нас СРСР, нічого гарного з цього не вийшло
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:17

  Letusrock написав:
«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
«Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.


Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.)
Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)

черговий прожект "мільярд дерев"

одну дитину і так народить жінка, на другу, можна трохи надати допомоги, а можна і ні, з третьої потрібно надавати допомогу,
але основне не гроші, а садки, школи, поліклініки, лікарні
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:26

  Letusrock написав:А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну.

Вони там точно нічого не наплутали? Чи думають, що третю дитину для відстрочки від мобілізації й тек народять?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:55

  Denik написав:
  ЛАД написав:Можете подтвердить Ваше утверждение хоть чем-нибудь?

видуботок нафти оркостаном 2019 - 560 млн т.
https://www.interfax.ru/business/690054
2023 - 523 млн. т
https://www.interfax.ru/business/938503
Ну і 1 доллар 2019 року, це десь 1,2 - 1,25 долара 2024 року...

На городі бузина, а в Києві дядько.
И какая связь с санкциями?
Особенно по доллару. :lol:
ЛАД
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  #<1 ... 7227722872297230
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