|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 18 бер, 2024 19:12
Ну да, коли я чую з 2019 року від зелених - треба посадити Пороха, ось треба і все. То це, виявляється, проплачена пропаганда від Порошенко
Коли я чую від зелених, що мені треба коліно прострілити, то це, виявляється, проплачена пропаганда від Порошенко
Який спритний Порошенко, всім в штани нагадив
Це якийсь інфантелізм, змішанний з автократієй.
Бажати, щоб всі ходили строєм, щоб всі казали одне і теж саме
І все це кажуть люди, у яких по паспорту, багато років життя
Вже був у нас СРСР, нічого гарного з цього не вийшло
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9322
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 18 бер, 2024 19:17
Letusrock написав:
«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
«Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.
Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.)
Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)
черговий прожект "мільярд дерев"
одну дитину і так народить жінка, на другу, можна трохи надати допомоги, а можна і ні, з третьої потрібно надавати допомогу,
але основне не гроші, а садки, школи, поліклініки, лікарні
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34248
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1578 раз.
- Подякували: 2750 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 18 бер, 2024 19:26
Letusrock написав:
А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну.
Вони там точно нічого не наплутали? Чи думають, що третю дитину для відстрочки від мобілізації й тек народять?
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2530
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 бер, 2024 19:55
На городі бузина, а в Києві дядько.
И какая связь с санкциями?
Особенно по доллару.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28454
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5276 раз.
- Подякували: 4857 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1493
|175806
|
|
|9
|12236
|
|
|6076
|583295
|
|