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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 722872297230723172327233>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:12

Ну да, коли я чую з 2019 року від зелених - треба посадити Пороха, ось треба і все. То це, виявляється, проплачена пропаганда від Порошенко :)

Коли я чую від зелених, що мені треба коліно прострілити, то це, виявляється, проплачена пропаганда від Порошенко :)

Який спритний Порошенко, всім в штани нагадив :)

Це якийсь інфантелізм, змішанний з автократієй.
Бажати, щоб всі ходили строєм, щоб всі казали одне і теж саме
І все це кажуть люди, у яких по паспорту, багато років життя

Вже був у нас СРСР, нічого гарного з цього не вийшло
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:17

  Letusrock написав:
«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
«Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.


Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.)
Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)

черговий прожект "мільярд дерев"

одну дитину і так народить жінка, на другу, можна трохи надати допомоги, а можна і ні, з третьої потрібно надавати допомогу,
але основне не гроші, а садки, школи, поліклініки, лікарні
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:26

  Letusrock написав:А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну.

Вони там точно нічого не наплутали? Чи думають, що третю дитину для відстрочки від мобілізації й тек народять?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:55

  Denik написав:
  ЛАД написав:Можете подтвердить Ваше утверждение хоть чем-нибудь?

видуботок нафти оркостаном 2019 - 560 млн т.
https://www.interfax.ru/business/690054
2023 - 523 млн. т
https://www.interfax.ru/business/938503
Ну і 1 доллар 2019 року, це десь 1,2 - 1,25 долара 2024 року...

На городі бузина, а в Києві дядько.
И какая связь с санкциями?
Особенно по доллару. :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:58

  flyman написав:
  Letusrock написав:
«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
«Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.


Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.)
Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)

черговий прожект "мільярд дерев"

одну дитину і так народить жінка, на другу, можна трохи надати допомоги, а можна і ні, з третьої потрібно надавати допомогу,
але основне не гроші, а садки, школи, поліклініки, лікарні

Бесплатные хорошие школы, бесплатные кружки и секции.
Или заметно более высокие зарплаты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Подробнее не могу говорить, если бы Вы дали ссылку, было бы проще

https://www.spglobal.com/commodityinsig ... e-year-low

Звісно грає роль і ціна на нафту, але й ці санкції теж прискорюють крах москалів.
Але не значно прискорюють, скажімо на пів року.
Питання виключно в тому чи доживемо ми до того чудового часу.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 18 бер, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:17

  budivelnik написав:
  detroytred"[quote="5700078:budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо не можеш зрозуміти, що ні Зе, ні По (якщо залишився), ні хто інший вже не вспівав, не міг відмінити повномасштабку.
Ще раз
1 СЬОГОДНІ Зеленський вважає що достатньо 20 млрд грн на оборонні рубежі , які можуть стримати 600 000 педераційну армію
2 Питання на засипку
Чи могли в 2022 році тих самих 20 млрд витратитись на оборонні рубежі і стримати ТОДІ 200 000 армію ?
3 Відмазки типу - ну хто знав..не всьо так адназначно і так далі - не приймаються...
Зеленський натягнув на себе 100% ковдри ( незаконно розігнавши парламент) отримавши в новому парламенті більшість - таким чино взяв НА СЕБЕ 100% відповідальності за розвиток подій з 2019 року і до моменту поки буде при владі.[/quote
Ти перескочив на інші предмети, накидавши звинувачень мені.
Нецікаво...
Злив зараховано
Для інших
1 Мій опонент привів аргумент по якому на його думку НІХТО нічого не зміг би змінити
2 Я привів контраргумент з якого випливало
а - СЬОГОДНІ Зеленський( з своїми пятьма апостолами) вважає що можна лінією оборонних рубежів вартістю в 20 млрд грн - зупинити педераційну армію чисельністю в 600 000 осіб
б - чому тоді в 2022 році Зеленський не міг ( по словам мого опонента) виділити таких самих 20 млрд грн на створення аналогічних оборонних рубежів щоб стримати ту саму педераційну армію , але в три рази меншої чисельності...

Мій опонент чомусь злився і вирішив що я образив його розумовий рівень....

Ти знов будуєш на своїх вигадках. Вигадав, що злився. Вигадав причину, по якій злився.

Спробуй на фактах.
Факти ж свідчать про те, що:
1. Ти перескочив на інші предмети.
2. Подивись на доповнену мою відповідь. (До того ж вона доповнена мною до твоєї).
3. Що я вирішив (визначив образами, а не чим-то іншим - твоєю совковістю), ти апріорі не можеш знати, якщо не якийсь-то екстрасенс.

На твій розумовий рівень я не ображаюся. Адже на таких не ображаються...
Просто спочатку вирішив не кнопати, як раніше, а проігнорувати -- вказавши, що "нецікаво".
Це факти. Бо чому я вирішив, я-то знаю. А от тобі приходиться вигадувати. І на цьому будувати.

На цьому все. Нецікаво.
Відповідь на твоє питання прочитаєш сам, якщо схочеш, у моєму отому виправленому повідомленні.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 бер, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:18

  ЛАД написав:Бесплатные хорошие школы, бесплатные кружки и секции.
Или заметно более высокие зарплаты.

Бесплатные школы ? может и были

Хорошие бесплатные школы ? 10% на город, в лучшем случае

Бесплатные кружки и секции. Ну это если результат не интересует
А если без результата, то зачем такие секции ?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо ж домовленності трималися на По, то він просто зобов'язаний був підготувати наступників,
Знову совковий принцип.. - головне знайти винного...

Отже зеленський рвучись до ВЛАДИ не повинен був ВИВЧИТИ всі проблеми які його в цій владі очікували...
А Порошенко який ГОТУВАВ країну до ВІЙНИ і програвши тому вибори - ВСЕ ОДНО ПОВИНЕН був ввігнати в мозок переможця свої тези?
Труси-Хрестик...
ПС
Поясніть мені
Чому жоден з зеленківців не задав собі питання
А може це Я підштовхнув НАШОГО лідера до помилкової стратегії поведінки-яка ПРИВЕЛА до ВІЙНИ ?


Була колись домовленність що зеленим кольором ПИСАВ ТІЛЬКИ ДС .........
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:26

  flyman написав:черговий прожект "мільярд дерев"

одну дитину і так народить жінка, на другу, можна трохи надати допомоги, а можна і ні, з третьої потрібно надавати допомогу,
але основне не гроші, а садки, школи, поліклініки, лікарні

можно перенять опыт рф
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