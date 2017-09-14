«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ «Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.
Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.) Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)
черговий прожект "мільярд дерев"
одну дитину і так народить жінка, на другу, можна трохи надати допомоги, а можна і ні, з третьої потрібно надавати допомогу, але основне не гроші, а садки, школи, поліклініки, лікарні
«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ «Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.
Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.) Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)
черговий прожект "мільярд дерев"
одну дитину і так народить жінка, на другу, можна трохи надати допомоги, а можна і ні, з третьої потрібно надавати допомогу, але основне не гроші, а садки, школи, поліклініки, лікарні
Бесплатные хорошие школы, бесплатные кружки и секции. Или заметно более высокие зарплаты.
detroytred написав:Бо не можеш зрозуміти, що ні Зе, ні По (якщо залишився), ні хто інший вже не вспівав, не міг відмінити повномасштабку.
Ще раз 1 СЬОГОДНІ Зеленський вважає що достатньо 20 млрд грн на оборонні рубежі , які можуть стримати 600 000 педераційну армію 2 Питання на засипку Чи могли в 2022 році тих самих 20 млрд витратитись на оборонні рубежі і стримати ТОДІ 200 000 армію ? 3 Відмазки типу - ну хто знав..не всьо так адназначно і так далі - не приймаються... Зеленський натягнув на себе 100% ковдри ( незаконно розігнавши парламент) отримавши в новому парламенті більшість - таким чино взяв НА СЕБЕ 100% відповідальності за розвиток подій з 2019 року і до моменту поки буде при владі.[/quote Ти перескочив на інші предмети, накидавши звинувачень мені. Нецікаво...
Злив зараховано Для інших 1 Мій опонент привів аргумент по якому на його думку НІХТО нічого не зміг би змінити 2 Я привів контраргумент з якого випливало а - СЬОГОДНІ Зеленський( з своїми пятьма апостолами) вважає що можна лінією оборонних рубежів вартістю в 20 млрд грн - зупинити педераційну армію чисельністю в 600 000 осіб б - чому тоді в 2022 році Зеленський не міг ( по словам мого опонента) виділити таких самих 20 млрд грн на створення аналогічних оборонних рубежів щоб стримати ту саму педераційну армію , але в три рази меншої чисельності...
Мій опонент чомусь злився і вирішив що я образив його розумовий рівень....
Ти знов будуєш на своїх вигадках. Вигадав, що злився. Вигадав причину, по якій злився.
Спробуй на фактах. Факти ж свідчать про те, що: 1. Ти перескочив на інші предмети. 2. Подивись на доповнену мою відповідь. (До того ж вона доповнена мною до твоєї). 3. Що я вирішив (визначив образами, а не чим-то іншим - твоєю совковістю), ти апріорі не можеш знати, якщо не якийсь-то екстрасенс.
На твій розумовий рівень я не ображаюся. Адже на таких не ображаються... Просто спочатку вирішив не кнопати, як раніше, а проігнорувати -- вказавши, що "нецікаво". Це факти. Бо чому я вирішив, я-то знаю. А от тобі приходиться вигадувати. І на цьому будувати.
На цьому все. Нецікаво. Відповідь на твоє питання прочитаєш сам, якщо схочеш, у моєму отому виправленому повідомленні.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 бер, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Якщо ж домовленності трималися на По, то він просто зобов'язаний був підготувати наступників,
Знову совковий принцип.. - головне знайти винного...
Отже зеленський рвучись до ВЛАДИ не повинен був ВИВЧИТИ всі проблеми які його в цій владі очікували... А Порошенко який ГОТУВАВ країну до ВІЙНИ і програвши тому вибори - ВСЕ ОДНО ПОВИНЕН був ввігнати в мозок переможця свої тези? Труси-Хрестик... ПС Поясніть мені Чому жоден з зеленківців не задав собі питання А може це Я підштовхнув НАШОГО лідера до помилкової стратегії поведінки-яка ПРИВЕЛА до ВІЙНИ ?
Була колись домовленність що зеленим кольором ПИСАВ ТІЛЬКИ ДС .........