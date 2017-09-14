«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ «Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.
Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.) Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)
черговий прожект "мільярд дерев"
одну дитину і так народить жінка, на другу, можна трохи надати допомоги, а можна і ні, з третьої потрібно надавати допомогу, але основне не гроші, а садки, школи, поліклініки, лікарні
А є ресурси? Так згрубша 60 млрд на рік потрібно при теперішніх темпах, а якщо ще і дійсно це стимульне? Ну цілком слушно (Лібанова не раз стверджувала), що одну дитину якось майже всі готові мати, а потрібно стимулювати саме третю, бо тільки з третьої іде мова про компенсацію за тих хто не може чи вкрай не хоче себе обтяжувати клопотами. Ну але думаю це черговий мертвонароджений законопроект.
detroytred написав:Це ключове питання -- до яких втрат (економічних, людських) готові піти, здатні! піти рашковани, аби досягти своєї "вяликої перемоги" ("захистити атєчєство")?
З точки зору людських втрат - критичними для них буде десь 2 тис. щодня. А так і млн. трупів їх влаштує... Щодо фінансових - то поки є гроші в ФНБ + ще кілька місяців (критичним буде десь х2 курсу підряд 3 місяці)
unicdima написав:В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.
Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))
Згоден щоб виборчу дільницю розмістили в львівському ТЦК? 😀
Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- н
Механізм «віддай «монєту» щоб не бусифікували» впроваджується. Все буде.
У нас цифровізація у нас є ціле міністерство Цифрової трансформації ми найбільш передова країна у світі за запровадження електронних сервісів дія це річ аналогів якій нема , вона найкраща вона унікальна, Вже є чималий досвід голосування в дії: за право носіння зброї, багаторазове голосування за марки, за Євробачення та багато інших голосувань, тобто ця послуга вже від тестова і перевірена, Тож найбільш логічним було би бути Однією з передових країн, яка дасть можливість проголосувати абсолютно всім, в тому числі тим хто захищає Батьківщину, тим хто знаходиться за кордоном - біженцям , ВПО та іншим незахищеним Верствам населення У нас є ціле передове найкраще міністерство цифрової трансформації. Тож вартість проведення виборів не буде більшою ніж створення 1 невеличкого нового дата центру. Під це діло можна навіть видати єБабушкофони наприклад, Хоча для них можна залишити виборчі дільниці, я готовий піти волонтером на виборчу дільницю, хоча я вже працював там членом комісії і не на 1 виборах можна сказати на добровільних засадах - оскільки усі виплати за роботу покривали лише проїзді бутерброд з колбасою на обід, а їздити туди треба було разів 4-5
Востаннє редагувалось yama в Пон 18 бер, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.
одну дитину і так народить жінка, на другу, можна трохи надати допомоги, а можна і ні, з третьої потрібно надавати допомогу, але основне не гроші, а садки, школи, поліклініки, лікарні
можно перенять опыт рф
Так це секта святого Атракшена, але там не правильна установка. Нарп., "дєньгі тєкут лєхко і сваодна для акружєнія Мск. каваліркамі шоби оні сдавалісь в орєнду і пріносіліь пользу і радость людям". Якось такось.
flyman написав:Так це секта святого Атракшена, але там не правильна установка. Нарп., "дєньгі тєкут лєхко і сваодна для акружєнія Мск. каваліркамі шоби оні сдавалісь в орєнду і пріносіліь пользу і радость людям". Якось такось.
yama написав:Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))
Згоден щоб виборчу дільницю розмістили в львівському ТЦК? 😀
Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- н
Механізм «віддай «монєту» щоб не бусифікували» впроваджується. Все буде.
У нас цифровізація у нас є ціле міністерство Цифрової трансформації ми найбільш передала країна у світі за запровадження електронних сервісів дія це річ аналогів якій нема , вона найкраща вона унікальна, Вже є чималий досвід голосування в дії за право носіння зброї багаторазове голосування за марки за Євробачення та багато інших голосувань тобто ця послуга вже від тестова і перевірена, Тож найбільш логічним було би бути Однією з передових країн яка дасть можливість проголосувати абсолютно всім в тому числі тим хто захищає Батьківщину тим хто знаходиться за кордоном біженцям ВПО та іншим незахищеним Верствам населення У нас є ціле передове найкраще міністерство цифрової трансформації. Тож вартість проведення виборів не буде більшою ніж створення 1 невеличкого нового дата центру. Під це діло можна навіть видати є Бабушкофони наприклад, Хоча для них можна залишити виборчі дільниці я готовий піти волонтером на виборчу дільницю хоча я вже працював там членом комісії і не на 1 виборах можна сказати на добровільних засадах оскільки усі виплати покривали лише проїзд
а можна ще дешевше, якщо використати "сервер Ківалова"