Додано: Пон 18 бер, 2024 20:46

Hotab написав: yama написав: unicdima написав: В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є. В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.

Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів ))) Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))

Згоден щоб виборчу дільницю розмістили в львівському ТЦК? 😀





Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- н







Механізм «віддай «монєту» щоб не бусифікували» впроваджується. Все буде. Згоден щоб виборчу дільницю розмістили в львівському ТЦК? 😀Механізм «віддай «монєту» щоб не бусифікували» впроваджується. Все буде.

У нас цифровізація у нас є ціле міністерство Цифрової трансформації ми найбільш передова країна у світі за запровадження електронних сервісів дія це річ аналогів якій нема , вона найкраща вона унікальна, Вже є чималий досвід голосування в дії: за право носіння зброї, багаторазове голосування за марки, за Євробачення та багато інших голосувань, тобто ця послуга вже від тестова і перевірена, Тож найбільш логічним було би бути Однією з передових країн, яка дасть можливість проголосувати абсолютно всім, в тому числі тим хто захищає Батьківщину, тим хто знаходиться за кордоном - біженцям , ВПО та іншим незахищеним Верствам населенняУ нас є ціле передове найкраще міністерство цифрової трансформації. Тож вартість проведення виборів не буде більшою ніж створення 1 невеличкого нового дата центру. Під це діло можна навіть видати єБабушкофони наприклад, Хоча для них можна залишити виборчі дільниці, я готовий піти волонтером на виборчу дільницю, хоча я вже працював там членом комісії і не на 1 виборах можна сказати на добровільних засадах - оскільки усі виплати за роботу покривали лише проїзді бутерброд з колбасою на обід, а їздити туди треба було разів 4-5