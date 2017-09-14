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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72297230723172327233>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:30

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Подробнее не могу говорить, если бы Вы дали ссылку, было бы проще

https://www.spglobal.com/commodityinsig ... e-year-low

Звісно грає роль і ціна на нафту, але й ці санкції теж прискорюють крах москалів.
Але не значно прискорюють, скажімо на пів року.
Питання виключно в тому чи доживемо ми до того чудового часу.

Це ключове питання -- до яких втрат (економічних, людських) готові піти, здатні! піти рашковани, аби досягти своєї "вяликої перемоги" ("захистити атєчєство")?

А якщо путену вдасться примусити їх до рівня сухарів та діти біля станків?
І чи не буде він раніше цього або після цього жбурляти ядрьоні ракети?
Хз...

Від якогось болгарського політолога чув дивне твердження, що путен (ще поки) знаходиться під великим зовнішнім впливом (я так зрозумів іноземним).

Ми знаємо реальних розкладів...
Тому всі наші оці роздуми-міркування ---- на рівні балачок під під'їздом бабусь.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:33

  flyman написав:
  Letusrock написав:
«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
«Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.


Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.)
Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)

черговий прожект "мільярд дерев"

одну дитину і так народить жінка, на другу, можна трохи надати допомоги, а можна і ні, з третьої потрібно надавати допомогу,
але основне не гроші, а садки, школи, поліклініки, лікарні

А є ресурси? Так згрубша 60 млрд на рік потрібно при теперішніх темпах, а якщо ще і дійсно це стимульне?
Ну цілком слушно (Лібанова не раз стверджувала), що одну дитину якось майже всі готові мати, а потрібно стимулювати саме третю, бо тільки з третьої іде мова про компенсацію за тих хто не може чи вкрай не хоче себе обтяжувати клопотами.
Ну але думаю це черговий мертвонароджений законопроект.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:36

  pesikot написав:Ну да, коли я чую з 2019 року від зелених - треба посадити Пороха, ось треба і все. То це, виявляється, проплачена пропаганда від Порошенко :)

Коли я чую від зелених, що мені треба коліно прострілити, то це, виявляється, проплачена пропаганда від Порошенко :)

Який спритний Порошенко, всім в штани нагадив :)

Це якийсь інфантелізм, змішанний з автократієй.
Бажати, щоб всі ходили строєм, щоб всі казали одне і теж саме
І все це кажуть люди, у яких по паспорту, багато років життя

Вже був у нас СРСР, нічого гарного з цього не вийшло

Твої пости суцільна шиза, ти в психіатра на обліку стоїш?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це ключове питання -- до яких втрат (економічних, людських) готові піти, здатні! піти рашковани, аби досягти своєї "вяликої перемоги" ("захистити атєчєство")?

З точки зору людських втрат - критичними для них буде десь 2 тис. щодня. А так і млн. трупів їх влаштує...
Щодо фінансових - то поки є гроші в ФНБ + ще кілька місяців (критичним буде десь х2 курсу підряд 3 місяці)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:46

  Hotab написав:
  yama написав:
  unicdima написав:В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.

Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))

Згоден щоб виборчу дільницю розмістили в львівському ТЦК? 😀


Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- н



Механізм «віддай «монєту» щоб не бусифікували» впроваджується. Все буде.

У нас цифровізація у нас є ціле міністерство Цифрової трансформації ми найбільш передова країна у світі за запровадження електронних сервісів дія це річ аналогів якій нема , вона найкраща вона унікальна, Вже є чималий досвід голосування в дії: за право носіння зброї, багаторазове голосування за марки, за Євробачення та багато інших голосувань, тобто ця послуга вже від тестова і перевірена, Тож найбільш логічним було би бути Однією з передових країн, яка дасть можливість проголосувати абсолютно всім, в тому числі тим хто захищає Батьківщину, тим хто знаходиться за кордоном - біженцям , ВПО та іншим незахищеним Верствам населення :!:
У нас є ціле передове найкраще міністерство цифрової трансформації. Тож вартість проведення виборів не буде більшою ніж створення 1 невеличкого нового дата центру. Під це діло можна навіть видати єБабушкофони наприклад, Хоча для них можна залишити виборчі дільниці, я готовий піти волонтером на виборчу дільницю, хоча я вже працював там членом комісії і не на 1 виборах можна сказати на добровільних засадах - оскільки усі виплати за роботу покривали лише проїзді бутерброд з колбасою на обід, а їздити туди треба було разів 4-5
Востаннє редагувалось yama в Пон 18 бер, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:46

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Президент Румынии разрешил обучение второй группы (50 человек) украинских пилотов на F-16 у себя в стране.

По информации издания, пилоты прибудут на обучение летом и закончат до конца года.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:47

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:черговий прожект "мільярд дерев"

одну дитину і так народить жінка, на другу, можна трохи надати допомоги, а можна і ні, з третьої потрібно надавати допомогу,
але основне не гроші, а садки, школи, поліклініки, лікарні

можно перенять опыт рф


Так це секта святого Атракшена, але там не правильна установка. Нарп., "дєньгі тєкут лєхко і сваодна для акружєнія Мск. каваліркамі шоби оні сдавалісь в орєнду і пріносіліь пользу і радость людям". Якось такось.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:50

  flyman написав:Так це секта святого Атракшена, але там не правильна установка. Нарп., "дєньгі тєкут лєхко і сваодна для акружєнія Мск. каваліркамі шоби оні сдавалісь в орєнду і пріносіліь пользу і радость людям". Якось такось.
а ты продвинутый в этих делах.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:50

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ну да, коли я чую з 2019 року від зелених - треба посадити Пороха, ось треба і все. То це, виявляється, проплачена пропаганда від Порошенко :)

Коли я чую від зелених, що мені треба коліно прострілити, то це, виявляється, проплачена пропаганда від Порошенко :)

Який спритний Порошенко, всім в штани нагадив :)

Це якийсь інфантелізм, змішанний з автократієй.
Бажати, щоб всі ходили строєм, щоб всі казали одне і теж саме
І все це кажуть люди, у яких по паспорту, багато років життя

Вже був у нас СРСР, нічого гарного з цього не вийшло

Твої пости суцільна шиза, ти в психіатра на обліку стоїш?

Тобі б промовчати, але ...

Ти промовчати не можешь :)

Вже про советську карательную психіатрію пишешь

А ти давно з обліку у психіатра знявся ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:51

  yama написав:
  Hotab написав:
  yama написав:Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))

Згоден щоб виборчу дільницю розмістили в львівському ТЦК? 😀


Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- н



Механізм «віддай «монєту» щоб не бусифікували» впроваджується. Все буде.

У нас цифровізація у нас є ціле міністерство Цифрової трансформації ми найбільш передала країна у світі за запровадження електронних сервісів дія це річ аналогів якій нема , вона найкраща вона унікальна, Вже є чималий досвід голосування в дії за право носіння зброї багаторазове голосування за марки за Євробачення та багато інших голосувань тобто ця послуга вже від тестова і перевірена, Тож найбільш логічним було би бути Однією з передових країн яка дасть можливість проголосувати абсолютно всім в тому числі тим хто захищає Батьківщину тим хто знаходиться за кордоном біженцям ВПО та іншим незахищеним Верствам населення :!:
У нас є ціле передове найкраще міністерство цифрової трансформації. Тож вартість проведення виборів не буде більшою ніж створення 1 невеличкого нового дата центру. Під це діло можна навіть видати є Бабушкофони наприклад, Хоча для них можна залишити виборчі дільниці я готовий піти волонтером на виборчу дільницю хоча я вже працював там членом комісії і не на 1 виборах можна сказати на добровільних засадах оскільки усі виплати покривали лише проїзд

а можна ще дешевше, якщо використати "сервер Ківалова"
flyman
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