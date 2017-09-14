Додано: Пон 18 бер, 2024 20:56

, це скраплений і звичайний.20 млрд євро отримує росія тільки за газ від Європи.За результатами 2023 року, обсягиЯкщо перерахувати цю суму за середнім курсом обміну на євро, то вона складе близькоЦі дані базуються на інформації, отриманій з веб-пошуку, та припущенні про середній курс обміну валют у 2023 році.gpt 4Біля десяти країн ЄС постійно імпортують скраплений природній газ, який виробляється на Ямальському заводі. ПІдприємство розташоване в російській Арктиці. Як йдеться у звіті, з грудня 2022 року по жовтень 2023 року половина російського експорту СПГ на загальну суму 8,3 млрд євро була спрямована на ринок ЄС.Ключовими імпортерами російського скрапленого газу є Бельгія, Іспанія та Франція. На ці країни разом припадає 88 відсотків російського імпорту СПГ до ЄС за останні 10 місяців.Росія отримує від країн ЄС за скраплений газ понад мільярд доларів щомісяця.Імпорт ЄС може ще більше зрости в 2024 році.Згідно з даними, експорт трубопровідного газу Росією до Європи в 2023 році склав 28,3 мільярда кубометрів. Вартість цього експорту становить приблизно 12,03 мільярда євро.Щодо скрапленого природного газу (СПГ), Росія експортувала до Європи 15,8 мільйона тонн, на суму близько 8,93 мільярда євро.Ці розрахунки базуються на середній ціні газу в Європі в 2023 році, яка становила 40 євро за мегават-годину. Для обчислення були використані стандартні перетворення одиниць вимірювання та енергетичного вмісту газу.Генератор текстів GPT 4Перерахувавши цю суму в євро за припустимим курсом обміну, отримуємо приблизно 11,34 мільярда євро.Ці дані базуються на інформації, отриманій з веб-пошуку, та припущенні про середній курс обміну валют у 2023 році.я думаю хоч і трошки не по порядку приведені цитати , алевисновки кожен робить сам , а так званий штучний інтелект вміє гуглити , можете погуглити самі і перевірити