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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7230723172327233>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:51

  Xenon написав:
🇷🇴DIGI24:
Президент Румынии разрешил обучение второй группы (50 человек) украинских пилотов на F-16 у себя в стране.

По информации издания, пилоты прибудут на обучение летом и закончат до конца года.

Не указано какого года
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Тож найбільш логічним було би бути Однією з передових країн яка дасть можливість проголосувати абсолютно всім в тому числі тим хто захищає Батьківщину тим хто знаходиться за кордоном біженцям ВПО та іншим незахищеним Верствам населення

Вже писали: декан збере всіх викладачів, студентів і під його контролем проголосують за діючу владу, а хто не проголосує - той залишиться без премії... Раніше, коли треба було фоткати бюлетень з правильною галочкою, то його можна було хоч портити, а в Дії голос не зміниш.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:54

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Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 бер, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:54

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Це ключове питання -- до яких втрат (економічних, людських) готові піти, здатні! піти рашковани, аби досягти своєї "вяликої перемоги" ("захистити атєчєство")?

З точки зору людських втрат - критичними для них буде десь 2 тис. щодня. А так і млн. трупів їх влаштує...
Щодо фінансових - то поки є гроші в ФНБ + ще кілька місяців (критичним буде десь х2 курсу підряд 3 місяці)

Дивіться: рашковани рухаються і підтримують напрямок куди? До європейських стандартів чи в совдеп? Що їм подобається, як зразок? Ссср чи щось інше?

То чому Ви виключаєте варіант: "заради захисту атєчєства від клятих хфошистів та заходу", як в совку, хоч до рівня сухарів та по тисячами втрат?
До того ж ключове -- репресійний апарат в них вже створений...
Активним інакомислячим дали і поки дають втекти за кордон.
От що їм заважає повторити а-ля совдеп?
Тим паче що й партнери в них є - Китай, Іран, КНДР.
А інші БРІКСи зарадо підтримають оцього чергового борця з Заходом.
Ось в чому ще проблема.
Що руками оркостану боряться ще з положенням Заходу.
Факт -- з БРІКСа не тікають, а навпаки - він поширився.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Європа отримує з сосії газу в рік на 12+8.93 = 20 млрд євро і справно ці гроші платить сосії , це скраплений і звичайний.
https://lb.ua/world/2023/12/08/588077_i ... ovinu.html

А яку допомогу отриує Україна від ЄС - 18 млрд євро за рік
https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_rece ... ncing-4353

20 млрд євро отримує росія тільки за газ від Європи.


За результатами 2023 року, обсяги постачання сільськогосподарської продукції Росією до Європейського Союзу становили приблизно $12.6 млрд. Якщо перерахувати цю суму за середнім курсом обміну на євро, то вона складе близько 11.59 мільярда євро.

Ці дані базуються на інформації, отриманій з веб-пошуку, та припущенні про середній курс обміну валют у 2023 році.
gpt 4


Біля десяти країн ЄС постійно імпортують скраплений природній газ, який виробляється на Ямальському заводі. ПІдприємство розташоване в російській Арктиці. Як йдеться у звіті, з грудня 2022 року по жовтень 2023 року половина російського експорту СПГ на загальну суму 8,3 млрд євро була спрямована на ринок ЄС.

Ключовими імпортерами російського скрапленого газу є Бельгія, Іспанія та Франція. На ці країни разом припадає 88 відсотків російського імпорту СПГ до ЄС за останні 10 місяців.
Росія отримує від країн ЄС за скраплений газ понад мільярд доларів щомісяця.
Імпорт ЄС може ще більше зрости в 2024 році.

Згідно з даними, експорт трубопровідного газу Росією до Європи в 2023 році склав 28,3 мільярда кубометрів. Вартість цього експорту становить приблизно 12,03 мільярда євро.

Щодо скрапленого природного газу (СПГ), Росія експортувала до Європи 15,8 мільйона тонн, на суму близько 8,93 мільярда євро.

Ці розрахунки базуються на середній ціні газу в Європі в 2023 році, яка становила 40 євро за мегават-годину. Для обчислення були використані стандартні перетворення одиниць вимірювання та енергетичного вмісту газу.

Генератор текстів GPT 4

У 2023 році Україна експортувала сільськогосподарську продукцію до Європейського Союзу на суму близько $12,6 мільярдів. Перерахувавши цю суму в євро за припустимим курсом обміну, отримуємо приблизно 11,34 мільярда євро.

Ці дані базуються на інформації, отриманій з веб-пошуку, та припущенні про середній курс обміну валют у 2023 році.

я думаю хоч і трошки не по порядку приведені цитати , але ви можете порівняти
суму допомоги від ЄС до України 18 млрд евро
суму оплачену європою за газ з рф 20 млрд євро
суму імпорту в ЄС сільскогосподарської продукції з рф 12,6 млрд доларів = 11,59 млрд євро
суму імпорту в ЄС с.г. продукції з України теж 12,6 млрд доларів

висновки кожен робить сам , а так званий штучний інтелект вміє гуглити , можете погуглити самі і перевірити
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:57

  flyman написав:у дідівьсій хаті з опеньками в сараї на стіні вуглем намальований план оточення Києва кавалірками не просто так
а шкуры и головы кабанов на стенах имеются? ты настоящий дикарь.
  yama написав:висновки кожен робить сам , а так званий штучний інтелект вміє гуглити , можете погуглити самі і перевірити
если он ещё начнёт на форумах писать вапще ппц человечеству наступит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 бер, 2024 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:58

  Дюрі-бачі написав:
  yama написав:Тож найбільш логічним було би бути Однією з передових країн яка дасть можливість проголосувати абсолютно всім в тому числі тим хто захищає Батьківщину тим хто знаходиться за кордоном біженцям ВПО та іншим незахищеним Верствам населення

Вже писали: декан збере всіх викладачів, студентів і під його контролем проголосують за діючу владу, а хто не проголосує - той залишиться без премії... Раніше, коли треба було фоткати бюлетень з правильною галочкою, то його можна було хоч портити, а в Дії голос не зміниш.

Так ось як ти голосував за регіоналів :)
Та інших Балог
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:00

  Дюрі-бачі написав:
  yama написав:Тож найбільш логічним було би бути Однією з передових країн яка дасть можливість проголосувати абсолютно всім в тому числі тим хто захищає Батьківщину тим хто знаходиться за кордоном біженцям ВПО та іншим незахищеним Верствам населення

Вже писали: декан збере всіх викладачів, студентів і під його контролем проголосують за діючу владу, а хто не проголосує - той залишиться без премії... Раніше, коли треба було фоткати бюлетень з правильною галочкою, то його можна було хоч портити, а в Дії голос не зміниш.

Це туфта , а інший студент зніме це все на відео тим же смарфоном і сяде декан на 10 років ( умовно) . Те що люди вівці це проблема овець. Я ЗАВЖДИ у авудиторії піднімав руку підчас виступу декану і говорив все що хотів ( культурно та інтелегентно звісно) . Якось закінчив.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:01

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:у дідівьсій хаті з опеньками в сараї на стіні вуглем намальований план оточення Києва кавалірками не просто так
а шкуры и головы кабанов на стенах имеются? ты настоящий дикарь.
  yama написав:висновки кожен робить сам , а так званий штучний інтелект вміє гуглити , можете погуглити самі і перевірити
если он ещё начнёт на форумах писать вапще ппц человечеству наступит.

Ні блін я буду витрачати пару годин часу і робити реферат на тему :D посилання є гугл теж є - хто не вірить може сам гуглити
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:03

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 бер, 2024 21:10, всього редагувалось 4 разів.
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