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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7230723172327233
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:03

Дюрі-бачі Я там трошки вище написав великий пост про санкції А штучний інтелект той генератор так що мені в цьому допоміг
yama
 
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  #<1 ... 7230723172327233
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