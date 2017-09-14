yama написав:Тож найбільш логічним було би бути Однією з передових країн яка дасть можливість проголосувати абсолютно всім в тому числі тим хто захищає Батьківщину тим хто знаходиться за кордоном біженцям ВПО та іншим незахищеним Верствам населення
Вже писали: декан збере всіх викладачів, студентів і під його контролем проголосують за діючу владу, а хто не проголосує - той залишиться без премії... Раніше, коли треба було фоткати бюлетень з правильною галочкою, то його можна було хоч портити, а в Дії голос не зміниш.
Це туфта , а інший студент зніме це все на відео тим же смарфоном і сяде декан на 10 років ( умовно) . Те що люди вівці це проблема овець. Я ЗАВЖДИ у авудиторії піднімав руку підчас виступу декану і говорив все що хотів ( культурно та інтелегентно звісно) . Якось закінчив.
detroytred написав:Дивіться: рашковани рухаються і підтримують напрямок куди? До європейських стандартів чи в совдеп? Що їм подобається, як зразок? Ссср чи щось інше?
Вже писав (інсайди від родичів): поки платять гроші - москалям абсолютно паралельно куди вони рухаються і чи рухаються взагалі, вони "поза політикою".
detroytred написав:От що їм заважає повторити а-ля совдеп?
Якщо повільно - то нічого. Вся наша надія на шоковий обвал. Якщо б тільки санкції на нафтогаз ввели з березня 2022, то впевнений, що москалі б вже восени 2022 самі просили миру і торгувались максимум за Крим.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 18 бер, 2024 21:50, всього редагувалось 2 разів.
Звільнений львівський районний військком за час війни купив дві квартири, два будинки та Lexus, — дані декларації
У декларації за 2023 році екс-начальник Самбірського РТЦК та СП Сергій Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. Окрім того, у 2023 році військовий став власником автомобіля Lexus RX350 2021 року випуску, який на момент придбання вартував понад 1 млн грн.
Його дружина Ірина, яка працює у Самбірській лікарні і чия зарплата не перевищує 100 тис. грн на рік, придбала п’ять квартир у Львові та одну квартиру в Києві. Покупки вона робила протягом 2020–2022 рр. Житлові будинки, куплені у 2023 році, записані на доньку.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 бер, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.