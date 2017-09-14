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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7229723072317232
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:00

  Дюрі-бачі написав:
  yama написав:Тож найбільш логічним було би бути Однією з передових країн яка дасть можливість проголосувати абсолютно всім в тому числі тим хто захищає Батьківщину тим хто знаходиться за кордоном біженцям ВПО та іншим незахищеним Верствам населення

Вже писали: декан збере всіх викладачів, студентів і під його контролем проголосують за діючу владу, а хто не проголосує - той залишиться без премії... Раніше, коли треба було фоткати бюлетень з правильною галочкою, то його можна було хоч портити, а в Дії голос не зміниш.

Це туфта , а інший студент зніме це все на відео тим же смарфоном і сяде декан на 10 років ( умовно) . Те що люди вівці це проблема овець. Я ЗАВЖДИ у авудиторії піднімав руку підчас виступу декану і говорив все що хотів ( культурно та інтелегентно звісно) . Якось закінчив.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:01

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:у дідівьсій хаті з опеньками в сараї на стіні вуглем намальований план оточення Києва кавалірками не просто так
а шкуры и головы кабанов на стенах имеются? ты настоящий дикарь.
  yama написав:висновки кожен робить сам , а так званий штучний інтелект вміє гуглити , можете погуглити самі і перевірити
если он ещё начнёт на форумах писать вапще ппц человечеству наступит.

Ні блін я буду витрачати пару годин часу і робити реферат на тему :D посилання є гугл теж є - хто не вірить може сам гуглити
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Дивіться: рашковани рухаються і підтримують напрямок куди? До європейських стандартів чи в совдеп? Що їм подобається, як зразок? Ссср чи щось інше?

Вже писав (інсайди від родичів): поки платять гроші - москалям абсолютно паралельно куди вони рухаються і чи рухаються взагалі, вони "поза політикою".
  detroytred написав:От що їм заважає повторити а-ля совдеп?

Якщо повільно - то нічого. Вся наша надія на шоковий обвал. Якщо б тільки санкції на нафтогаз ввели з березня 2022, то впевнений, що москалі б вже восени 2022 самі просили миру і торгувались максимум за Крим.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 18 бер, 2024 21:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:47

  antey1969 написав:
Да у нас по хорошему сейчас все Рады давно должны были быть распущены.
Верховный и на него завязанная вертикаль власти, все!


Дайте угадаю Вашу мысль - и так пока не выйдем на границы 91 года, правильно?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:00

🇩🇰МИД Дании:
Дания, по всей вероятности, станет первой страной, которая передаст Украине обещанные истребители F-16.

В первой партии поставят 6 истребителей F-16, всего будет 19. Передача планируется на лето.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

“Слуга народу” Демченко: Диктатура може допомогти Україні перемогти ворога

https://inforesist.org/ua/sluga-narodu-demchenko-diktatura-mozhe-dopomogti-ukraini-peremogti-voroga/

ЗЫ
тестируют реакцию общества?
как было с законом про мобилизацию который жуют уже не первый месяц так как народ на дыбы встал. с Залужным реакция была слабее - сняли.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:15

Звільнений львівський районний військком за час війни купив дві квартири, два будинки та Lexus, — дані декларації

У декларації за 2023 році екс-начальник Самбірського РТЦК та СП Сергій Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. Окрім того, у 2023 році військовий став власником автомобіля Lexus RX350 2021 року випуску, який на момент придбання вартував понад 1 млн грн.

Його дружина Ірина, яка працює у Самбірській лікарні і чия зарплата не перевищує 100 тис. грн на рік, придбала п’ять квартир у Львові та одну квартиру в Києві. Покупки вона робила протягом 2020–2022 рр. Житлові будинки, куплені у 2023 році, записані на доньку.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 бер, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:15

  detroytred написав:За таким же принципом можна стверджувати, що Овоч і далі виконував би...
А пуйло все б чекав і чекав. До нескінченності.
Були б і далі незалежні, і без нападу.


И сохранили бы кучу тысяч жизей, нет?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 22:31

  mephala написав:“Слуга народу” Демченко: Диктатура може допомогти Україні перемогти ворога

https://inforesist.org/ua/sluga-narodu-demchenko-diktatura-mozhe-dopomogti-ukraini-peremogti-voroga/

ЗЫ
тестируют реакцию общества?
как было с законом про мобилизацию который жуют уже не первый месяц так как народ на дыбы встал. с Залужным реакция была слабее - сняли.

маленька диктатура проти великої диктатури, що каже ШІ?
але Лукашенко ж не воює, а співробітничає.
flyman
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