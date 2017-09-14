yama написав:Тож найбільш логічним було би бути Однією з передових країн яка дасть можливість проголосувати абсолютно всім в тому числі тим хто захищає Батьківщину тим хто знаходиться за кордоном біженцям ВПО та іншим незахищеним Верствам населення
Вже писали: декан збере всіх викладачів, студентів і під його контролем проголосують за діючу владу, а хто не проголосує - той залишиться без премії... Раніше, коли треба було фоткати бюлетень з правильною галочкою, то його можна було хоч портити, а в Дії голос не зміниш.
Це туфта , а інший студент зніме це все на відео тим же смарфоном і сяде декан на 10 років ( умовно) . Те що люди вівці це проблема овець. Я ЗАВЖДИ у авудиторії піднімав руку підчас виступу декану і говорив все що хотів ( культурно та інтелегентно звісно) . Якось закінчив.
detroytred написав:Дивіться: рашковани рухаються і підтримують напрямок куди? До європейських стандартів чи в совдеп? Що їм подобається, як зразок? Ссср чи щось інше?
Вже писав (інсайди від родичів): поки платять гроші - москалям абсолютно паралельно куди вони рухаються і чи рухаються взагалі, вони "поза політикою".
detroytred написав:От що їм заважає повторити а-ля совдеп?
Якщо повільно - то нічого. Вся наша надія на шоковий обвал. Якщо б тільки санкції на нафтогаз ввели з березня 2022, то впевнений, що москалі б вже восени 2022 самі просили миру і торгувались максимум за Крим.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 18 бер, 2024 21:50, всього редагувалось 2 разів.
Звільнений львівський районний військком за час війни купив дві квартири, два будинки та Lexus, — дані декларації
У декларації за 2023 році екс-начальник Самбірського РТЦК та СП Сергій Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. Окрім того, у 2023 році військовий став власником автомобіля Lexus RX350 2021 року випуску, який на момент придбання вартував понад 1 млн грн.
Його дружина Ірина, яка працює у Самбірській лікарні і чия зарплата не перевищує 100 тис. грн на рік, придбала п’ять квартир у Львові та одну квартиру в Києві. Покупки вона робила протягом 2020–2022 рр. Житлові будинки, куплені у 2023 році, записані на доньку.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 бер, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Злив зараховано Для інших 1 Мій опонент привів аргумент по якому на його думку НІХТО нічого не зміг би змінити 2 Я привів контраргумент з якого випливало а - СЬОГОДНІ Зеленський( з своїми пятьма апостолами) вважає що можна лінією оборонних рубежів вартістю в 20 млрд грн - зупинити педераційну армію чисельністю в 600 000 осіб б - чому тоді в 2022 році Зеленський не міг ( по словам мого опонента) виділити таких самих 20 млрд грн на створення аналогічних оборонних рубежів щоб стримати ту саму педераційну армію , але в три рази меншої чисельності...
Мій опонент чомусь злився і вирішив що я образив його розумовий рівень....
1. Откуда у Вас цифра 600 000?
Проскакувала в інформаційному просторі. Не подобається 600 000 - то нехай буде 400 000 - тоді ВСЬОГО в 2 рази більше а не в ТРИ.
ЛАД написав:2. Какой протяжённости укрепления сейчас планируются? В 2022 поздновато. Надо было выделять в 2021, а, скорее, в 2020. Но тогда надо было строить по всей границе, а это 3000 км. 3. Вполне возможно, что 20 млрд. недостаточно, но... больше нет. Так что, простите, но Ваши аргументы ничего не доказывают.
Отже Ще раз для адвокатів дьявола... 1 До початку активної фази лютого 2022 року - в нас були створені оборонні укріплення на кордоні ОРДЛО і які так і не були прорвані ворогом, а були обійдені з флангів( через відкриті не обладнанні території в Чернігівській , Харківській і кордон з Кримом. Ця відстань менша ніж потрібно будувати сьогодні 2 Мені все одно коли треба було починати... Що в 2020 що в 2021, що в 2022 - це все відповідальність Зеленського , який до січня 2020 вже на 100% перетягнув ковдру влади на себе 3Таким чином твої дописи проти моїх аргументів - це пшик совка.
andrijk777 написав:... Я бачу у нас гуру нафто-газового ринку намалювався. Ну фантазувати що буде, я потім не відповідати за свої слова тут усі гаразди. Тому я спитаю про те що вже сталося. Отже факти:
В 2021 году экспорт российского газа по трубопроводам составил 206,8 млрд куб. м, в 2022 году – 142,1 млрд кубометров, а в 2023-м – 99,6 млрд кубометров.
Куди ж ділись 107 мільярдів кубометрів газу, які потенційно добула РФ в 2023, але не експортувала? Причому газ не нафта. Його на "лєвий" танкер не погрузиш і по ЖД також не вивезеш. І "Свердловина це не кран, її не закрити так просто." Куди ж вони дівають той газ?
а сам відповідь на це питання знаєш?
За підсумками першого півріччя видобуток «Газпрому» склав 179,45 млрд кубометрів, повідомила компанія у щоквартальному звіті. Порівняно з тим же періодом 2022 року обсяги впали на 25%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом — практично на третину: у січні–червні 2021 року Газпром видобув 260,8 млрд кубів.
зменшення видобутку на 80 млрд м3 лише за півроку порівняно з довоєнним періодом
Тобто вони "закрили" свердловин на 100 млрд м3? А як же "Свердловина це не кран, її не закрити так просто."? Ні, таке примітивне пояснення мені не підходить. Не настільки вони ідіоти.