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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 бер, 2024 23:20
fler написав: budivelnik написав: fler написав:
Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?
Нагадайте мені кількість загинувших з січня 2017 по травень 2019.
.
І потім порівняйте цю цифру з січня 2022 по травень 2024...У Вас фора, бо період на 3 місяці менший27 місяців Трамп/Порошенко=220 осіб ...
24 місяці Зеленського=31000 осіб
Різниця в 150 разів.....
Маєте якісь зауваження до приведених цифро?
Тобто масштабами нападу можна знехтувати? Як і іншими факторами..)))
Два питання
Перше- А чому в своєму цитуванні мене- витерли те що я виправив назад червоним кольором?
Правда очі коле?
Друге - так обговорення і йде по питанню того хто як справлявся...
Порошенко прийняв країну
в 2014 році і в рік прийняття ним країни наші втрати були 1757 осіб
Зеленський прийняв країну
в 2019 році при втратах 160 осіб
в 2020 році втрати - 91 особа
в 2021 році втрати - 127 осіб
в 2022-2023 втрати - 31 000 осіб...
То чому інтенсивність боїв збільшилась ЧЕРЕЗ ТРИ роки після відходу Порошенка від влади?
fler написав: budivelnik написав:
А в чому маніпуляція?
1 Порошенко прийшов до влади через 3 місяці ПІСЛЯ початку російської агресії...
І за 5 років не впорався з війною, яка мала в рази менші масштаби та інтенсивність бойових дій. І ще й Трамп був при владі - видатний миротворець, але щось завадило По з ним домовитись..
Ще раз
Порошенко/Трамп - падіння втрат в 10 разів
Зеленський - ріст втрат 150 разів
fler написав: budivelnik написав:
2 Не хочете Війну...
Отримуйте іншу парочку цифр...
Нагадайте мені на яку суму була підозра Тимошенку якого недавно повернули у владні коридори...
Чи рєзнікову...
Ми не знаємо достовірно, хто скільки вкрав при По чи при Зе, але є один факт: ті, хто віддали Крим, зараз де СИДЯТЬ?
Нагадую цифри звинувачень
Гладковський/Свинарчук - 2 млн грн ( сумма звинувачень) в 2019
Резніков/Тимошенко - від 1,5 млрд грн в 2023...тобто сумма більша в 750 разів......
Що заважало лідору сучасності з 2019 року довести вину Гладковського і в 2023 році не допустити до корита людей в своїй команді яким висунуто звинувачень в 750+ разів більше?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 23:32
andrijk777 написав:
Тобто вони "закрили" свердловин на 100 млрд м3?
А як же "Свердловина це не кран, її не закрити так просто."?
Ні, таке примітивне пояснення мені не підходить. Не настільки вони ідіоти.
Щоб не виглядати малоосвіченим - питання треба вивчати...
1 Закрити так щоб потім не відкрилось - раз плюнути...закрутив вентиль і через пару місяців можеш його навіть зрізати - в промислових обємах звідти газу вже не отримаєш
2 Закрити так щоб відкрити - тут вже важче...тут дійсно попрацювати треба.
3 Ідіоти вони чи не ідіоти - а газ можна утилізувати трьома варіантами
а - перекриття свердловин( читай втрата цих скважин навічно)
б - спалювання у факелах (читай втрата спаленого обєму газу+ погіршення екологічного стану але скважини залишаються...правда палять не всі 100% того що давала скважина , а рівно стільки щоб вічна мерзлота скважину не перекусила..тобто обєм має бути достатнім щоб не дати скважині промерзнути)
в - перетворення газу в щось, наприклад аміак..але й тут не все гладко, ми найбільший порт по переправці аміаку(Одеський припортовий) для аміаку закрили+ не прокачуємо через аміакопровід який йде по нашій території...
Висновок
Падіння видобутку газу на 100+млрд м3 = закриттю скважин з річним дебетом як мінімум на 50-70млрд м3
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Додано: Пон 18 бер, 2024 23:44
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Тобто вони "закрили" свердловин на 100 млрд м3?
А як же "Свердловина це не кран, її не закрити так просто."?
Ні, таке примітивне пояснення мені не підходить. Не настільки вони ідіоти.
Щоб не виглядати малоосвіченим - питання треба вивчати...
1 Закрити так щоб потім не відкрилось - раз плюнути...закрутив вентиль і через пару місяців можеш його навіть зрізати - в промислових обємах звідти газу вже не отримаєш
2 Закрити так щоб відкрити - тут вже важче...тут дійсно попрацювати треба.
3 Ідіоти вони чи не ідіоти - а газ можна утилізувати трьома варіантами
а - перекриття свердловин( читай втрата цих скважин навічно)
б - спалювання у факелах (читай втрата спаленого обєму газу+ погіршення екологічного стану але скважини залишаються...правда палять не всі 100% того що давала скважина , а рівно стільки щоб вічна мерзлота скважину не перекусила..тобто обєм має бути достатнім щоб не дати скважині промерзнути)
в - перетворення газу в щось, наприклад аміак..але й тут не все гладко, ми найбільший порт по переправці аміаку(Одеський припортовий) для аміаку закрили+ не прокачуємо через аміакопровід який йде по нашій території...
Висновок
Падіння видобутку газу на 100+млрд м3 = закриттю скважин з річним дебетом як мінімум на 50-70млрд м3
Тобто ти нічого не знаєш по цьому питанні і пишеш якусь непотрібну мені фігню.
Я задавав чітке питання ось тут:viewtopic.php?p=5700099#p5700099
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andrijk777
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Додано: Пон 18 бер, 2024 23:49
andrijk777 написав:
Куди ж ділись 107 мільярдів кубометрів газу, які потенційно добула РФ в 2023, але не експортувала?
Важко людині щось пояснити, особливо коли до неї не доходить....
Газ через скважину пройшов=пишемо добули....
А якщо пройшов..і його не продали- то де він?
Починаємо відрахунок
Три-два-один..бінго- спалили в трубі в газовому факелі щоб скважина не замерзла...
Експорт аміаку, метанолу і СПГ - також в 2023 році впав...тобто навіть тут росії не вдалось переробити природний газ ...
ПС
можливо якась частина газу була спалена в ТЕС і ТЕЦ замість вугілля/мазуту...але й тут не все так просто , котел розрахований на спалення вугілля чи мазуту не так просто перевести на газ( хоча й можливо)
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budivelnik
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Додано: Вів 19 бер, 2024 00:26
budivelnik написав: ЛАД написав:
.........
1. Откуда у Вас цифра 600 000?
Проскакувала в інформаційному просторі.
Не подобається 600 000 - то нехай буде 400 000 - тоді ВСЬОГО в 2 рази більше а не в ТРИ.
А, может, 200 000 - тогда численность такая же.
ЛАД написав:
2. Какой протяжённости укрепления сейчас планируются?
В 2022 поздновато. Надо было выделять в 2021, а, скорее, в 2020.
Но тогда надо было строить по всей границе, а это 3000 км.
3. Вполне возможно, что 20 млрд. недостаточно, но... больше нет.
Так что, простите, но Ваши аргументы ничего не доказывают.
Отже
Ще раз для адвокатів дьявола...
1 До початку активної фази лютого 2022 року - в нас були створені оборонні укріплення на кордоні ОРДЛО і які так і не були прорвані ворогом, а були обійдені з флангів( через відкриті не обладнанні території в Чернігівській , Харківській і кордон з Кримом.
Ця відстань менша ніж потрібно будувати сьогодні
Ничего не понятно.
1. Сколько лет строились "оборонні укріплення на кордоні ОРДЛО"? Год? Два? Или всё-таки больше? Причём, в относительно спокойной обстановке, а не под постоянными обстрелами.
2. Яка "Ця відстань"?
3. Сколько "потрібно будувати сьогодні"?
4. Вообще-то Вы или не читаете, или не понимаете прочитанное. Я, вроде, ясно написал что до войны
надо было строить укрепления вдоль всей границы, а это 3000 км.
Если Вы имели ввиду не до войны, а именно в 2022, уже после начала войны, то когда и где надо было начинать? На окраинах Харькова? Под Херсоном?
2 Мені все одно коли треба було починати...
Що в 2020 що в 2021, що в 2022 - це все відповідальність Зеленського , який до січня 2020 вже на 100% перетягнув ковдру влади на себе
Если Вам всё равно, то почему Вы не задаёте вопрос, почему не строили укрепления в 2015-2019, когда была "відповідальність Порошенка"? При том, что Порошенко не собирался "смотреть в глаза", "сойтись посередине", а, напротив, всё время говорил об угрозе и подготовке к войне.
3Таким чином твої дописи проти моїх аргументів - це пшик совка.
Таким образом, главный Ваш аргумент - "пшик совка". Особенно смешно это читать от советского прапорщика, который привык тыкать солдатам и так и не научился общаться с мало знакомыми (или просто незнакомыми) людьми на Вы.
P.s. Так что там по Вашим утверждениям о снижении оборонных расходов в 2021?
Так и отмолчитесь, как и по "чрезвычайному правительству военного времени" в Израиле? Напомню адрес - viewtopic.php?p=5699362#p5699362
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