fler написав:Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?
Нагадайте мені кількість загинувших з січня 2017 по травень 2019.. І потім порівняйте цю цифру з січня 2022 по травень 2024...У Вас фора, бо період на 3 місяці менший 27 місяців Трамп/Порошенко=220 осіб ... 24 місяці Зеленського=31000 осіб Різниця в 150 разів..... Маєте якісь зауваження до приведених цифро?
Тобто масштабами нападу можна знехтувати? Як і іншими факторами..)))
Два питання Перше- А чому в своєму цитуванні мене- витерли те що я виправив назад червоним кольором? Правда очі коле? Друге - так обговорення і йде по питанню того хто як справлявся... Порошенко прийняв країну в 2014 році і в рік прийняття ним країни наші втрати були 1757 осіб Зеленський прийняв країну в 2019 році при втратах 160 осіб в 2020 році втрати - 91 особа в 2021 році втрати - 127 осіб в 2022-2023 втрати - 31 000 осіб... То чому інтенсивність боїв збільшилась ЧЕРЕЗ ТРИ роки після відходу Порошенка від влади?
fler написав:
budivelnik написав:А в чому маніпуляція? 1 Порошенко прийшов до влади через 3 місяці ПІСЛЯ початку російської агресії...
І за 5 років не впорався з війною, яка мала в рази менші масштаби та інтенсивність бойових дій. І ще й Трамп був при владі - видатний миротворець, але щось завадило По з ним домовитись..
Ще раз Порошенко/Трамп - падіння втрат в 10 разів Зеленський - ріст втрат 150 разів
fler написав:
budivelnik написав:2 Не хочете Війну... Отримуйте іншу парочку цифр... Нагадайте мені на яку суму була підозра Тимошенку якого недавно повернули у владні коридори... Чи рєзнікову...
Ми не знаємо достовірно, хто скільки вкрав при По чи при Зе, але є один факт: ті, хто віддали Крим, зараз де СИДЯТЬ?
Нагадую цифри звинувачень Гладковський/Свинарчук - 2 млн грн ( сумма звинувачень) в 2019 Резніков/Тимошенко - від 1,5 млрд грн в 2023...тобто сумма більша в 750 разів...... Що заважало лідору сучасності з 2019 року довести вину Гладковського і в 2023 році не допустити до корита людей в своїй команді яким висунуто звинувачень в 750+ разів більше?
andrijk777 написав:Тобто вони "закрили" свердловин на 100 млрд м3? А як же "Свердловина це не кран, її не закрити так просто."? Ні, таке примітивне пояснення мені не підходить. Не настільки вони ідіоти.
Щоб не виглядати малоосвіченим - питання треба вивчати... 1 Закрити так щоб потім не відкрилось - раз плюнути...закрутив вентиль і через пару місяців можеш його навіть зрізати - в промислових обємах звідти газу вже не отримаєш 2 Закрити так щоб відкрити - тут вже важче...тут дійсно попрацювати треба. 3 Ідіоти вони чи не ідіоти - а газ можна утилізувати трьома варіантами а - перекриття свердловин( читай втрата цих скважин навічно) б - спалювання у факелах (читай втрата спаленого обєму газу+ погіршення екологічного стану але скважини залишаються...правда палять не всі 100% того що давала скважина , а рівно стільки щоб вічна мерзлота скважину не перекусила..тобто обєм має бути достатнім щоб не дати скважині промерзнути) в - перетворення газу в щось, наприклад аміак..але й тут не все гладко, ми найбільший порт по переправці аміаку(Одеський припортовий) для аміаку закрили+ не прокачуємо через аміакопровід який йде по нашій території...
Висновок Падіння видобутку газу на 100+млрд м3 = закриттю скважин з річним дебетом як мінімум на 50-70млрд м3
andrijk777 написав:Тобто вони "закрили" свердловин на 100 млрд м3? А як же "Свердловина це не кран, її не закрити так просто."? Ні, таке примітивне пояснення мені не підходить. Не настільки вони ідіоти.
Щоб не виглядати малоосвіченим - питання треба вивчати... 1 Закрити так щоб потім не відкрилось - раз плюнути...закрутив вентиль і через пару місяців можеш його навіть зрізати - в промислових обємах звідти газу вже не отримаєш 2 Закрити так щоб відкрити - тут вже важче...тут дійсно попрацювати треба. 3 Ідіоти вони чи не ідіоти - а газ можна утилізувати трьома варіантами а - перекриття свердловин( читай втрата цих скважин навічно) б - спалювання у факелах (читай втрата спаленого обєму газу+ погіршення екологічного стану але скважини залишаються...правда палять не всі 100% того що давала скважина , а рівно стільки щоб вічна мерзлота скважину не перекусила..тобто обєм має бути достатнім щоб не дати скважині промерзнути) в - перетворення газу в щось, наприклад аміак..але й тут не все гладко, ми найбільший порт по переправці аміаку(Одеський припортовий) для аміаку закрили+ не прокачуємо через аміакопровід який йде по нашій території...
Висновок Падіння видобутку газу на 100+млрд м3 = закриттю скважин з річним дебетом як мінімум на 50-70млрд м3
andrijk777 написав:Куди ж ділись 107 мільярдів кубометрів газу, які потенційно добула РФ в 2023, але не експортувала?
Важко людині щось пояснити, особливо коли до неї не доходить.... Газ через скважину пройшов=пишемо добули.... А якщо пройшов..і його не продали- то де він?
Починаємо відрахунок Три-два-один..бінго- спалили в трубі в газовому факелі щоб скважина не замерзла...
Експорт аміаку, метанолу і СПГ - також в 2023 році впав...тобто навіть тут росії не вдалось переробити природний газ ...
ПС можливо якась частина газу була спалена в ТЕС і ТЕЦ замість вугілля/мазуту...але й тут не все так просто , котел розрахований на спалення вугілля чи мазуту не так просто перевести на газ( хоча й можливо)
ЛАД написав:......... 1. Откуда у Вас цифра 600 000?
Проскакувала в інформаційному просторі. Не подобається 600 000 - то нехай буде 400 000 - тоді ВСЬОГО в 2 рази більше а не в ТРИ.
А, может, 200 000 - тогда численность такая же.
ЛАД написав:2. Какой протяжённости укрепления сейчас планируются? В 2022 поздновато. Надо было выделять в 2021, а, скорее, в 2020. Но тогда надо было строить по всей границе, а это 3000 км. 3. Вполне возможно, что 20 млрд. недостаточно, но... больше нет. Так что, простите, но Ваши аргументы ничего не доказывают.
Отже Ще раз для адвокатів дьявола... 1 До початку активної фази лютого 2022 року - в нас були створені оборонні укріплення на кордоні ОРДЛО і які так і не були прорвані ворогом, а були обійдені з флангів( через відкриті не обладнанні території в Чернігівській , Харківській і кордон з Кримом. Ця відстань менша ніж потрібно будувати сьогодні
Ничего не понятно. 1. Сколько лет строились "оборонні укріплення на кордоні ОРДЛО"? Год? Два? Или всё-таки больше? Причём, в относительно спокойной обстановке, а не под постоянными обстрелами. 2. Яка "Ця відстань"? 3. Сколько "потрібно будувати сьогодні"? 4. Вообще-то Вы или не читаете, или не понимаете прочитанное. Я, вроде, ясно написал что до войны надо было строить укрепления вдоль всей границы, а это 3000 км. Если Вы имели ввиду не до войны, а именно в 2022, уже после начала войны, то когда и где надо было начинать? На окраинах Харькова? Под Херсоном?
2 Мені все одно коли треба було починати... Що в 2020 що в 2021, що в 2022 - це все відповідальність Зеленського , який до січня 2020 вже на 100% перетягнув ковдру влади на себе
Если Вам всё равно, то почему Вы не задаёте вопрос, почему не строили укрепления в 2015-2019, когда была "відповідальність Порошенка"? При том, что Порошенко не собирался "смотреть в глаза", "сойтись посередине", а, напротив, всё время говорил об угрозе и подготовке к войне.
3Таким чином твої дописи проти моїх аргументів - це пшик совка.
Таким образом, главный Ваш аргумент - "пшик совка". Особенно смешно это читать от советского прапорщика, который привык тыкать солдатам и так и не научился общаться с мало знакомыми (или просто незнакомыми) людьми на Вы.
P.s. Так что там по Вашим утверждениям о снижении оборонных расходов в 2021? Так и отмолчитесь, как и по "чрезвычайному правительству военного времени" в Израиле? Напомню адрес - viewtopic.php?p=5699362#p5699362.
Чехія знайшла ще 700 тисяч снарядів для України – ЗМІ
Боєприпаси Війна з Росією Військова допомога Європа Закупівлі Світ Україна Чехія Чехія у межах ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для України знайшла можливість придбати додаткову кількість боєприпасів.
Про це йдеться у статті видання The Wall Street Journal.
Мовиться про 700 тисяч великокаліберних снарядів, які можна придбати додатково за наявності необхідних коштів.
Різних постачальників знайшли у країнах, які не входять до Євросоюзу і НАТО.
Спочатку Чехія в межах своєї ініціативи знайшла можливість придбати 800 000 артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу для потреб Сил оборони України. За словами чеських офіційних осіб, поставки боєприпасів в Україну можуть розпочатися вже протягом декількох тижнів. https://mil.in.ua/uk/news/chehiya-znajs ... ayiny-zmi/
Звісно грає роль і ціна на нафту, але й ці санкції теж прискорюють крах москалів. Але не значно прискорюють, скажімо на пів року. Питання виключно в тому чи доживемо ми до того чудового часу.
Спасибо. Интересная статья. Но сделать однозначные выводы сложно.
Годовые доходы России от нефти и газа упали до 8,822 трлн руб. (99,34 млрд. долларов США) в 2023 г., что на 2,746 трлн руб. меньше, чем в прошлом году, и является самым низким показателем с 2020 г., согласно отчету Минфина России от 11 января.
Упали,но не какие-то исторические минимумы, хотя 2020 тоже был неудачным из-за ковида. Но всё равно очень много - как-никак 100 млрд.долл., нам бы такой доход.
Россия сократила объемы добычи и экспорта нефти в течение 2023 года на фоне более широкой стратегии ОПЕК+ по поддержанию мировых цен на нефть.
На последней встрече ОПЕК+ в ноябре Россия согласилась сократить поставки еще на 200 000 баррелей в сутки, доведя общее сокращение поставок до 500 000 баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Снижение будет происходить со среднего уровня экспорта в мае и 2024 году. В июне 2023 года объем добычи составит 300 000 баррелей в сутки сырой нефти и 200 000 баррелей в сутки нефтепродуктов.
Главный игрок ОПЕК+ Саудовская Аравия согласилась сократить поставки нефти на 1,3 млн баррелей в сутки за тот же период.
Не знаю, что за "корректировка налогового законодательства" там была. Но сокращение по ОПЕК+ существенное.
В последний раз Platts оценивал нефть сорта Юралс на условиях FOB Приморск на уровне $17,75 за баррель ниже цены Dated Brent 10 января, установив окончательную цену на сорт на уровне $60,19 за баррель.
По оценкам Platts, нефть марки Юралс впервые преодолела ценовой предел в июле, а затем поднялась до пика в $84,27 за баррель 27 сентября на фоне ужесточения мирового рынка высокосернистой нефти, вызванного сокращением добычи ОПЕК+ и российского экспорта. сокращения и продолжающаяся приостановка экспорта иракской нефти из Турции.
В четвертом квартале 2023 года цены на нефть сорта Юралс оказались под все большим давлением, поскольку США, Великобритания и ЕС усилили меры по обеспечению ценового лимита.
Т.е. цена Юралс всё же не выдерживалась до 60 долл., а временами превосходила этот лимит достаточно сильно. И только в четвёртом квартале усилили контроль за соблюдением лимита. Посмотрим, как будет дальше. Т.о., как и следовало ожидать, причин несколько, и ограничения согласно санкциям свою роль тоже сыграли. По статье сложно оценить, какая из причин существеннее.
Кроме того, сравнение с 2022 не совсем корректно, это был слишком успешный год:
Экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году, пишет "Агентство" на основе данных Федеральной таможенной службы с 1995 года (более ранних данных нет в базе Росстата).
По данным издания, это абсолютный рекорд за 27 лет. До этого больше всего Россия выручила от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в 2013 году – 376 млрд долларов.
Доходы России от продажи нефти и газа в феврале подскочили более чем на 80% по сравнению с прошлым годом и превысили 10 миллиардов долларов. Это произошло благодаря росту цен на российскую нефть, несмотря на западные санкции.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В прошлом месяце поступления в бюджет РФ от налогов на нефть и газ составили 945,6 млрд рублей (10,4 млрд долларов), сообщило во вторник Министерство финансов РФ. .................. с ноября США и их союзники ужесточили контроль за соблюдением ценового лимита, введя санкции против нескольких судов и трейдеров за нарушение ограничений. Чтобы "защитить" денежные потоки в бюджет, Россия активировала так называемый механизм "ценового пола", обязав производителей платить налоги, исходя из искусственного дисконта в 15 долларов за баррель для Urals в Brent.