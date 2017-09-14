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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72317232723372347235>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 23:20

  fler написав:
  budivelnik написав:
  fler написав:Трамп, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. Порох - пятый президент Украины (2014 – 2019). Война в Украине с 2014 года. Итого с 2017 по май 2019 было время, чтобы совместными усилиями закончить войну. Что же им помешало?
Нагадайте мені кількість загинувших з січня 2017 по травень 2019..
І потім порівняйте цю цифру з січня 2022 по травень 2024...У Вас фора, бо період на 3 місяці менший
27 місяців Трамп/Порошенко=220 осіб ...
24 місяці Зеленського=31000 осіб
Різниця в 150 разів.....
Маєте якісь зауваження до приведених цифро?

Тобто масштабами нападу можна знехтувати? Як і іншими факторами..)))
Два питання
Перше- А чому в своєму цитуванні мене- витерли те що я виправив назад червоним кольором?
Правда очі коле?
Друге - так обговорення і йде по питанню того хто як справлявся...
Порошенко прийняв країну
в 2014 році і в рік прийняття ним країни наші втрати були 1757 осіб
Зеленський прийняв країну
в 2019 році при втратах 160 осіб
в 2020 році втрати - 91 особа
в 2021 році втрати - 127 осіб
в 2022-2023 втрати - 31 000 осіб...
То чому інтенсивність боїв збільшилась ЧЕРЕЗ ТРИ роки після відходу Порошенка від влади?


  fler написав:
  budivelnik написав:А в чому маніпуляція?
1 Порошенко прийшов до влади через 3 місяці ПІСЛЯ початку російської агресії...

І за 5 років не впорався з війною, яка мала в рази менші масштаби та інтенсивність бойових дій. І ще й Трамп був при владі - видатний миротворець, але щось завадило По з ним домовитись..
Ще раз
Порошенко/Трамп - падіння втрат в 10 разів
Зеленський - ріст втрат 150 разів
  fler написав:
  budivelnik написав:2 Не хочете Війну...
Отримуйте іншу парочку цифр...
Нагадайте мені на яку суму була підозра Тимошенку якого недавно повернули у владні коридори...
Чи рєзнікову...
Ми не знаємо достовірно, хто скільки вкрав при По чи при Зе, але є один факт: ті, хто віддали Крим, зараз де СИДЯТЬ?
Нагадую цифри звинувачень
Гладковський/Свинарчук - 2 млн грн ( сумма звинувачень) в 2019
Резніков/Тимошенко - від 1,5 млрд грн в 2023...тобто сумма більша в 750 разів......
Що заважало лідору сучасності з 2019 року довести вину Гладковського і в 2023 році не допустити до корита людей в своїй команді яким висунуто звинувачень в 750+ разів більше?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 23:32

  andrijk777 написав:Тобто вони "закрили" свердловин на 100 млрд м3?
А як же "Свердловина це не кран, її не закрити так просто."?
Ні, таке примітивне пояснення мені не підходить. Не настільки вони ідіоти.
Щоб не виглядати малоосвіченим - питання треба вивчати...
1 Закрити так щоб потім не відкрилось - раз плюнути...закрутив вентиль і через пару місяців можеш його навіть зрізати - в промислових обємах звідти газу вже не отримаєш
2 Закрити так щоб відкрити - тут вже важче...тут дійсно попрацювати треба.
3 Ідіоти вони чи не ідіоти - а газ можна утилізувати трьома варіантами
а - перекриття свердловин( читай втрата цих скважин навічно)
б - спалювання у факелах (читай втрата спаленого обєму газу+ погіршення екологічного стану але скважини залишаються...правда палять не всі 100% того що давала скважина , а рівно стільки щоб вічна мерзлота скважину не перекусила..тобто обєм має бути достатнім щоб не дати скважині промерзнути)
в - перетворення газу в щось, наприклад аміак..але й тут не все гладко, ми найбільший порт по переправці аміаку(Одеський припортовий) для аміаку закрили+ не прокачуємо через аміакопровід який йде по нашій території...

Висновок
Падіння видобутку газу на 100+млрд м3 = закриттю скважин з річним дебетом як мінімум на 50-70млрд м3
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 23:44

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Тобто вони "закрили" свердловин на 100 млрд м3?
А як же "Свердловина це не кран, її не закрити так просто."?
Ні, таке примітивне пояснення мені не підходить. Не настільки вони ідіоти.
Щоб не виглядати малоосвіченим - питання треба вивчати...
1 Закрити так щоб потім не відкрилось - раз плюнути...закрутив вентиль і через пару місяців можеш його навіть зрізати - в промислових обємах звідти газу вже не отримаєш
2 Закрити так щоб відкрити - тут вже важче...тут дійсно попрацювати треба.
3 Ідіоти вони чи не ідіоти - а газ можна утилізувати трьома варіантами
а - перекриття свердловин( читай втрата цих скважин навічно)
б - спалювання у факелах (читай втрата спаленого обєму газу+ погіршення екологічного стану але скважини залишаються...правда палять не всі 100% того що давала скважина , а рівно стільки щоб вічна мерзлота скважину не перекусила..тобто обєм має бути достатнім щоб не дати скважині промерзнути)
в - перетворення газу в щось, наприклад аміак..але й тут не все гладко, ми найбільший порт по переправці аміаку(Одеський припортовий) для аміаку закрили+ не прокачуємо через аміакопровід який йде по нашій території...

Висновок
Падіння видобутку газу на 100+млрд м3 = закриттю скважин з річним дебетом як мінімум на 50-70млрд м3

Тобто ти нічого не знаєш по цьому питанні і пишеш якусь непотрібну мені фігню.
Я задавав чітке питання ось тут:
viewtopic.php?p=5700099#p5700099
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 23:49

  andrijk777 написав:Куди ж ділись 107 мільярдів кубометрів газу, які потенційно добула РФ в 2023, але не експортувала?
Важко людині щось пояснити, особливо коли до неї не доходить....
Газ через скважину пройшов=пишемо добули....
А якщо пройшов..і його не продали- то де він?

Починаємо відрахунок
Три-два-один..бінго- спалили в трубі в газовому факелі щоб скважина не замерзла...

Експорт аміаку, метанолу і СПГ - також в 2023 році впав...тобто навіть тут росії не вдалось переробити природний газ ...

ПС
можливо якась частина газу була спалена в ТЕС і ТЕЦ замість вугілля/мазуту...але й тут не все так просто , котел розрахований на спалення вугілля чи мазуту не так просто перевести на газ( хоча й можливо)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 00:26

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:.........
1. Откуда у Вас цифра 600 000?

Проскакувала в інформаційному просторі.
Не подобається 600 000 - то нехай буде 400 000 - тоді ВСЬОГО в 2 рази більше а не в ТРИ.

А, может, 200 000 - тогда численность такая же.
  ЛАД написав:2. Какой протяжённости укрепления сейчас планируются?
В 2022 поздновато. Надо было выделять в 2021, а, скорее, в 2020.
Но тогда надо было строить по всей границе, а это 3000 км.
3. Вполне возможно, что 20 млрд. недостаточно, но... больше нет.
Так что, простите, но Ваши аргументы ничего не доказывают.
Отже
Ще раз для адвокатів дьявола...
1 До початку активної фази лютого 2022 року - в нас були створені оборонні укріплення на кордоні ОРДЛО і які так і не були прорвані ворогом, а були обійдені з флангів( через відкриті не обладнанні території в Чернігівській , Харківській і кордон з Кримом.
Ця відстань менша ніж потрібно будувати сьогодні

Ничего не понятно.
1. Сколько лет строились "оборонні укріплення на кордоні ОРДЛО"? Год? Два? Или всё-таки больше? Причём, в относительно спокойной обстановке, а не под постоянными обстрелами.
2. Яка "Ця відстань"?
3. Сколько "потрібно будувати сьогодні"?
4. Вообще-то Вы или не читаете, или не понимаете прочитанное. Я, вроде, ясно написал что до войны надо было строить укрепления вдоль всей границы, а это 3000 км.
Если Вы имели ввиду не до войны, а именно в 2022, уже после начала войны, то когда и где надо было начинать? На окраинах Харькова? Под Херсоном?

2 Мені все одно коли треба було починати...
Що в 2020 що в 2021, що в 2022 - це все відповідальність Зеленського , який до січня 2020 вже на 100% перетягнув ковдру влади на себе

Если Вам всё равно, то почему Вы не задаёте вопрос, почему не строили укрепления в 2015-2019, когда была "відповідальність Порошенка"? При том, что Порошенко не собирался "смотреть в глаза", "сойтись посередине", а, напротив, всё время говорил об угрозе и подготовке к войне.

3Таким чином твої дописи проти моїх аргументів - це пшик совка.

Таким образом, главный Ваш аргумент - "пшик совка". Особенно смешно это читать от советского прапорщика, который привык тыкать солдатам и так и не научился общаться с мало знакомыми (или просто незнакомыми) людьми на Вы.

P.s. Так что там по Вашим утверждениям о снижении оборонных расходов в 2021?
Так и отмолчитесь, как и по "чрезвычайному правительству военного времени" в Израиле? Напомню адрес - viewtopic.php?p=5699362#p5699362.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 00:33

  budivelnik написав:
  fler написав:...............
Тобто масштабами нападу можна знехтувати? Як і іншими факторами..)))

..........
То чому інтенсивність боїв збільшилась ЧЕРЕЗ ТРИ роки після відходу Порошенка від влади?
...............
Ще раз
Порошенко/Трамп - падіння втрат в 10 разів
Зеленський - ріст втрат 150 разів

Ну и ну...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 02:27

800 тис плюс 700 тис

Чехія знайшла ще 700 тисяч снарядів для України – ЗМІ

Боєприпаси Війна з Росією Військова допомога Європа Закупівлі Світ Україна Чехія
Чехія у межах ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для України знайшла можливість придбати додаткову кількість боєприпасів.

Про це йдеться у статті видання The Wall Street Journal.

Мовиться про 700 тисяч великокаліберних снарядів, які можна придбати додатково за наявності необхідних коштів.

Різних постачальників знайшли у країнах, які не входять до Євросоюзу і НАТО.

Спочатку Чехія в межах своєї ініціативи знайшла можливість придбати 800 000 артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу для потреб Сил оборони України.
За словами чеських офіційних осіб, поставки боєприпасів в Україну можуть розпочатися вже протягом декількох тижнів.
https://mil.in.ua/uk/news/chehiya-znajs ... ayiny-zmi/
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 02:56

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Подробнее не могу говорить, если бы Вы дали ссылку, было бы проще

https://www.spglobal.com/commodityinsig ... e-year-low

Звісно грає роль і ціна на нафту, але й ці санкції теж прискорюють крах москалів.
Але не значно прискорюють, скажімо на пів року.
Питання виключно в тому чи доживемо ми до того чудового часу.

Спасибо.
Интересная статья. Но сделать однозначные выводы сложно.
Годовые доходы России от нефти и газа упали до 8,822 трлн руб. (99,34 млрд. долларов США) в 2023 г., что на 2,746 трлн руб. меньше, чем в прошлом году, и является самым низким показателем с 2020 г., согласно отчету Минфина России от 11 января.

Упали,но не какие-то исторические минимумы, хотя 2020 тоже был неудачным из-за ковида.
Но всё равно очень много - как-никак 100 млрд.долл., нам бы такой доход.

Россия сократила объемы добычи и экспорта нефти в течение 2023 года на фоне более широкой стратегии ОПЕК+ по поддержанию мировых цен на нефть.

На последней встрече ОПЕК+ в ноябре Россия согласилась сократить поставки еще на 200 000 баррелей в сутки, доведя общее сокращение поставок до 500 000 баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Снижение будет происходить со среднего уровня экспорта в мае и 2024 году. В июне 2023 года объем добычи составит 300 000 баррелей в сутки сырой нефти и 200 000 баррелей в сутки нефтепродуктов.

Главный игрок ОПЕК+ Саудовская Аравия согласилась сократить поставки нефти на 1,3 млн баррелей в сутки за тот же период.

Не знаю, что за "корректировка налогового законодательства" там была. Но сокращение по ОПЕК+ существенное.

В последний раз Platts оценивал нефть сорта Юралс на условиях FOB Приморск на уровне $17,75 за баррель ниже цены Dated Brent 10 января, установив окончательную цену на сорт на уровне $60,19 за баррель.

По оценкам Platts, нефть марки Юралс впервые преодолела ценовой предел в июле, а затем поднялась до пика в $84,27 за баррель 27 сентября на фоне ужесточения мирового рынка высокосернистой нефти, вызванного сокращением добычи ОПЕК+ и российского экспорта. сокращения и продолжающаяся приостановка экспорта иракской нефти из Турции.

В четвертом квартале 2023 года цены на нефть сорта Юралс оказались под все большим давлением, поскольку США, Великобритания и ЕС усилили меры по обеспечению ценового лимита.

Т.е. цена Юралс всё же не выдерживалась до 60 долл., а временами превосходила этот лимит достаточно сильно. И только в четвёртом квартале усилили контроль за соблюдением лимита. Посмотрим, как будет дальше.
Т.о., как и следовало ожидать, причин несколько, и ограничения согласно санкциям свою роль тоже сыграли. По статье сложно оценить, какая из причин существеннее.

Кроме того, сравнение с 2022 не совсем корректно, это был слишком успешный год:
Экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году, пишет "Агентство" на основе данных Федеральной таможенной службы с 1995 года (более ранних данных нет в базе Росстата).

По данным издания, это абсолютный рекорд за 27 лет. До этого больше всего Россия выручила от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в 2013 году – 376 млрд долларов.

https://www.currenttime.tv/a/rossiya-neft-dohody/32316574.html

И свежие данные:
Доходы России от продажи нефти и газа в феврале подскочили более чем на 80% по сравнению с прошлым годом и превысили 10 миллиардов долларов. Это произошло благодаря росту цен на российскую нефть, несмотря на западные санкции.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В прошлом месяце поступления в бюджет РФ от налогов на нефть и газ составили 945,6 млрд рублей (10,4 млрд долларов), сообщило во вторник Министерство финансов РФ.
..................
с ноября США и их союзники ужесточили контроль за соблюдением ценового лимита, введя санкции против нескольких судов и трейдеров за нарушение ограничений. Чтобы "защитить" денежные потоки в бюджет, Россия активировала так называемый механизм "ценового пола", обязав производителей платить налоги, исходя из искусственного дисконта в 15 долларов за баррель для Urals в Brent.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/03/5/710770/
Посмотрим, что будет дальше.

Кстати, здесь диаграмма, которая показывает, насколько Путину повезло в начале президентства, особенно, на втором сроке - https://fingeniy.com/neftegazovye-doxody-byudzheta-chto-eto-takoe/. Ещё лучше здесь- https://aillarionov.livejournal.com/452863.html, но тут данные до 2012.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 04:04

  Дюрі-бачі написав: Вже писали: декан збере всіх викладачів, студентів і під його контролем проголосують за діючу владу, а хто не проголосує - той залишиться без премії... Раніше, коли треба було фоткати бюлетень з правильною галочкою, то його можна було хоч портити, а в Дії голос не зміниш.

Звідки ви такі відомості берете?
В мене багато знайомих викладачів з ХНУ, ХІРЕ, ХПІ - ніколи там такого не було і бути не може.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 06:55

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Це ключове питання -- до яких втрат (економічних, людських) готові піти, здатні! піти рашковани, аби досягти своєї "вяликої перемоги" ("захистити атєчєство")?

З точки зору людських втрат - критичними для них буде десь 2 тис. щодня. А так і млн. трупів їх влаштує...

Ніяких цифр критичних втрат у россіян немає, хоч 1 тис, хоч 10 тис щодня
pesikot
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