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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 бер, 2024 07:03
vitaliiangel написав:
Звільнений львівський районний військком за час війни купив дві квартири, два будинки та Lexus, — дані декларації
У декларації за 2023 році екс-начальник Самбірського РТЦК та СП Сергій Бабич вказав 1,8 млн грн зарплати у ТЦК та ще 4,6 млн грн інших доходів. Окрім того, у 2023 році військовий став власником автомобіля Lexus RX350 2021 року випуску, який на момент придбання вартував понад 1 млн грн.
Його дружина Ірина, яка працює у Самбірській лікарні і чия зарплата не перевищує 100 тис. грн на рік, придбала п’ять квартир у Львові та одну квартиру в Києві. Покупки вона робила протягом 2020–2022 рр. Житлові будинки, куплені у 2023 році, записані на доньку.
і звідки воно виросло ?
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Додано: Вів 19 бер, 2024 07:15
Ми втратили державу тоді, коли дозволили вільно витрачати кошти отримані на відкатах та хабарях. Без складної процедури "відмивання". Тепер настав час розплати.
Подивіться як в штатах важко витратит нелегальні доходи. Серіали типу У всі тяжкі т Озарк.
Востаннє редагувалось Mimohod
в Вів 19 бер, 2024 07:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 07:17
sens написав:
звідки воно виросло ?
даже з/п 1,8 млн (150тыс в мес) у тыловой крысы впечатляет. За их же деньги военком исправно пакует налогоплательщиков в бусики. Мир сошёл с ума. Зе пошёл по стопам пуйла, подняв силовикам зарплаты в 5-10 раз выше рынка. Мой бывший приятель тыловой полкан с 2мя SUV купленными в 2023 оказывается ещё скромняжка.
Mimohod написав:
Ми втратили державу тоді, коли дозволили вільно витрачати кошти отримані на відкатах та хабарях. Без складної процедури "відмивання". Тепер настав час розплати.
власть должна быть подотчётна народу и отчитываться за каждую копейку. А у нас власть - цари. Раньше царями кроме чиновников были менты, сейчас вместо них тыловые военные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 19 бер, 2024 07:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 07:28
Mimohod написав:
Ми втратили державу тоді, коли дозволили вільно витрачати кошти отримані на відкатах та хабарях. Без складної процедури "відмивання". Тепер настав час розплати.
Подивіться як в штатах важко витратит нелегальні доходи. Серіали типу У всі тяжкі т Озарк.
Опять складна процедура ему нужна. Опять запреты. Опять всё нельзя, блокировка карт.
Озарк ему нужен. Если не понимаешь ни черта.
Оставьте в покое людей. Это не борьба с коррупцией, потому что у таких военкомов и казнокрадов будут юристы и с документами порядок. А закошмарят опять простых граждан среднего класса.
На США он хочет быть похожим или Европу. У меня прокуратура Вроцлава и Варшавы за 2 месяца разблокировала деньги без взяток, а в США суд чихал на всех.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 07:31
Бетон написав:
А закошмарят опять простых граждан среднего класса
свежий пример, финмон банка просит декларацию за 3 года. 2 из которых военные, когда 30% людей потеряли работу и доход.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 19 бер, 2024 07:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 07:32
Бетон написав: Mimohod написав:
Ми втратили державу тоді, коли дозволили вільно витрачати кошти отримані на відкатах та хабарях. Без складної процедури "відмивання". Тепер настав час розплати.
Подивіться як в штатах важко витратит нелегальні доходи. Серіали типу У всі тяжкі т Озарк.
Опять складна процедура ему нужна. Опять запреты. Опять всё нельзя, блокировка карт.
Озарк ему нужен. Если не понимаешь ни черта.
Оставьте в покое людей. Это не борьба с коррупцией, потому что у таких военкомов и казнокрадов будут юристы и с документами порядок. А закошмарят опять простых граждан среднего класса.
На США он хочет быть похожим или Европу. У меня прокуратура Вроцлава и Варшавы за 2 месяца разблокировала деньги без взяток, а в США суд чихал на всех.
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По всьому світу іде процес знищення середнього класу: "у вас не буде нічого і ви будете щасливі" (с) Шваб
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Додано: Вів 19 бер, 2024 07:36
andrijk777
,
Тобто вони "закрили" свердловин на 100 млрд м3?
А як же "Свердловина це не кран, її не закрити так просто."?
Газова і нафтова свердловини - то різні свердловини.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 07:36
И сюда в Украину он насмотревшись телека хочет притащить запреты.
Дружок, а тебе известно, что больше ты не скинешь другу, тёте денежку p2p ааась? Блокада прокурорська блин. А как наша прокуратура нравится тебе? А? Нравится?
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 19 бер, 2024 07:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 07:37
vitaliiangel написав: Бетон написав:
А закошмарят опять простых граждан среднего класса
свежий пример, финмон банка просит декларацию за 3 года. 2 из которых военные, когда 30% людей потеряли работу и доход (по факту больше, с учётом выехавших и оккупированных территорий). Им пофиг. Кого волнует что в стране война?
Старше 3х років доходи "згорають" для фінмона.
Але скоро введуть цифрову валюту, то будуть гроші портитися ще швидше.
За день не потратив, що заробив днем раніше, пиши пропало. І не збережеш, а мусиш кожен день відпрацювати, бо гроші короткоживучий запис в базі даних.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 07:38
flyman написав: vitaliiangel написав: Бетон написав:
А закошмарят опять простых граждан среднего класса
свежий пример, финмон банка просит декларацию за 3 года. 2 из которых военные, когда 30% людей потеряли работу и доход (по факту больше, с учётом выехавших и оккупированных территорий). Им пофиг. Кого волнует что в стране война?
Старше 3х років доходи "згорають" для фінмона.
Але скоро введуть цифрову валюту, то будуть гроші портитися ще швидше.
За день не потратив, що заробив днем раніше, пиши пропало. І не збережеш, а мусиш кожен день відпрацювати, бо гроші короткоживучий запис в базі даних.
перейдут на натуральный обмен.
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