|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 19 бер, 2024 07:43
Бетон написав:
И сюда в Украину он насмотревшись телека хочет притащить запреты.
Дружок, а тебе известно, что больше ты не скинешь другу, тёте денежку p2p ааась? Блокада прокурорська блин. А как наша прокуратура нравится тебе? А? Нравится?
Як ви примудряєтесь ще і цього фейка боятись? Це ж не життя, щоб так жити в паніці і страху.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11373
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2190 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 19 бер, 2024 07:48
Интересный факт. Запрет не уменьшает количество преступлений. Ужесточение наказания не влияет на качество преступлений.
А они без конца занимаются запретами.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2053
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 07:49
vitaliiangel написав: Бетон написав:
А закошмарят опять простых граждан среднего класса
свежий пример, финмон банка просит декларацию за 3 года. 2 из которых военные, когда 30% людей потеряли работу и доход.
Получается если я продал квартиру я за три года должен обязательно все пропить. Так они считают. Вариант что человек грамотно распоряжается деньгами они не расматривают.
-
VLADPn
-
-
- Повідомлень: 2627
- З нами з: 04.02.12
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 07:50
Hotab написав: Бетон написав:
И сюда в Украину он насмотревшись телека хочет притащить запреты.
Дружок, а тебе известно, что больше ты не скинешь другу, тёте денежку p2p ааась? Блокада прокурорська блин. А как наша прокуратура нравится тебе? А? Нравится?
Як ви примудряєтесь ще і цього фейка боятись? Це ж не життя, щоб так жити в паніці і страху.
Ну перекиньте в Польше p2p. Расскажете. Я перекидывал. Три блокировки. Две сняли. Третья второй год 12 куе. Паника, страхи какие-то
Действительно, чего это я. Ну подумаешь 12 тысяч долларов заблокировано.
Он же сюда такое хочет. У нас, я согласен, не то что в Польше. Прокуратура быстро разберётся и поможет
Помню, переводчица - с вас 150 злотых. Предлагаю ей, давайте на карту сброшу 😅. Видели бы её лицо. Вот, что можно назвать паникой. Нееееет, побелела, заставила в банкомат идти километр. Думаю ещё по себя, вот странные люди. Испуганные. На парковке 20 злотых хотел перекинуть, охранник на измене
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 19 бер, 2024 07:57, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2053
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 07:52
flyman написав:
По всьому світу іде процес знищення середнього класу: "у вас не буде нічого і ви будете щасливі" (с) Шваб
Як за таких умов можна розрахувати, що економічні втрати змусять оркостан відмовитися від війни?!
Навпаки. У їх влади ще й пояснення буде - що до сухарів прийшли, бо священна війна.
А на закупівлю зброї і т.д. і саму зброю орки будуть брати кредити в своїх союзників (БРІКСів). Які залюбки будуть скупляти оркостан...
Да і просто мають вигоду від того, що оркостан, а не вони самі, воює з Заходом.
Глобальний процес...
Якійсь американський експерт і овсім висловив думку, що мета не Україна, а Німеччина. Яку залюбки опустять (не знищать, а саме опустять нижче) навіть її ж країни-сусіди європейці. Особливо Франція, Польща та Британія. Да і Штати мають зиск від переїзду капіталів з Німеччини до них.
Можливо саме тому Шольц примарно сподівається, що нерішучими діями, зможе відтягнути час і трапиться якесь диво (лебідь).
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27848
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 07:54
Бетон
Ну перекиньте в Польше p2p. Расскажете
У вас страхи що в Польщі щось не можна, чи таки за Україну? «Текст подебильному написан». Мысли прыгают, понять вас непросто.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11373
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2190 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 19 бер, 2024 07:57
detroytred написав: flyman написав:
По всьому світу іде процес знищення середнього класу: "у вас не буде нічого і ви будете щасливі" (с) Шваб
Як за таких умов можна розрахувати, що економічні втрати змусять оркостан відмовитися від війни?!
Навпаки. У їх влади ще й пояснення буде - що до сухарів прийшли, бо священна війна.
А на закупівлю зброї і т.д. і саму зброю орки будуть брати кредити в своїх союзників (БРІКСів). Які залюбки будуть скупляти оркостан...
Да і просто мають вигоду від того, що оркостан, а не вони самі, воює з Заходом.
Глобальний процес...
Якійсь американський експерт і овсім висловив думку, що мета не Україна, а Німеччина
. Яку залюбки опустять (не знищать, а саме опустять нижче) навіть її ж країни-сусіди європейці. Особливо Франція, Польща та Британія. Да і Штати мають зиск від переїзду капіталів з Німеччини до них.
Можливо саме тому Шольц примарно сподівається, що нерішучими діями, зможе відтягнути час і трапиться якесь диво (лебідь).
Щелін:
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34255
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2750 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 19 бер, 2024 08:01
Hotab написав:Бетон
Ну перекиньте в Польше p2p. Расскажете
У вас страхи що в Польщі щось не можна, чи таки за Україну? «Текст подебильному написан». Мысли прыгают, понять вас непросто.
Ну писать на светофорах тоже непросто.
Я вроде понятно написал, что человек хочет запретов притащить из США или Европы в Украину, думая, что там жизнь сладкая
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2053
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 бер, 2024 08:04
Бетон написав:
Помню, переводчица - с вас 150 злотых. Предлагаю ей, давайте на карту сброшу 😅. Видели бы её лицо. Вот, что можно назвать паникой. Нееееет, побелела, заставила в банкомат идти километр. Думаю ещё по себя, вот странные люди. Испуганные. На парковке 20 злотых хотел перекинуть, охранник на измене
дикие люди, дети гор.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22504
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 19 бер, 2024 08:06
Флай
Саме з отаких маленьких пазликів від різних джерел складається картинка. Згідно якої незрозумілі (нелогічні або навіть безглузді) дії (рішення) отнюдь не ідіотів високопосадовців отримають хоч якесь логічне зрозуміле пояснення.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27848
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|175942
|
|
|9
|12489
|
|
|6076
|583874
|
|