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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7232723372347235
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 07:43

  Бетон написав:И сюда в Украину он насмотревшись телека хочет притащить запреты.
Дружок, а тебе известно, что больше ты не скинешь другу, тёте денежку p2p ааась? Блокада прокурорська блин. А как наша прокуратура нравится тебе? А? Нравится?

Як ви примудряєтесь ще і цього фейка боятись? Це ж не життя, щоб так жити в паніці і страху.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 07:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересный факт. Запрет не уменьшает количество преступлений. Ужесточение наказания не влияет на качество преступлений.
А они без конца занимаются запретами.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 07:49

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:А закошмарят опять простых граждан среднего класса
свежий пример, финмон банка просит декларацию за 3 года. 2 из которых военные, когда 30% людей потеряли работу и доход.


Получается если я продал квартиру я за три года должен обязательно все пропить. Так они считают. Вариант что человек грамотно распоряжается деньгами они не расматривают.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 07:50

  Hotab написав:
  Бетон написав:И сюда в Украину он насмотревшись телека хочет притащить запреты.
Дружок, а тебе известно, что больше ты не скинешь другу, тёте денежку p2p ааась? Блокада прокурорська блин. А как наша прокуратура нравится тебе? А? Нравится?

Як ви примудряєтесь ще і цього фейка боятись? Це ж не життя, щоб так жити в паніці і страху.

Ну перекиньте в Польше p2p. Расскажете. Я перекидывал. Три блокировки. Две сняли. Третья второй год 12 куе. Паника, страхи какие-то
Действительно, чего это я. Ну подумаешь 12 тысяч долларов заблокировано.
Он же сюда такое хочет. У нас, я согласен, не то что в Польше. Прокуратура быстро разберётся и поможет
Помню, переводчица - с вас 150 злотых. Предлагаю ей, давайте на карту сброшу 😅. Видели бы её лицо. Вот, что можно назвать паникой. Нееееет, побелела, заставила в банкомат идти километр. Думаю ещё по себя, вот странные люди. Испуганные. На парковке 20 злотых хотел перекинуть, охранник на измене
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 19 бер, 2024 07:57, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 07:52

  flyman написав:По всьому світу іде процес знищення середнього класу: "у вас не буде нічого і ви будете щасливі" (с) Шваб

Як за таких умов можна розрахувати, що економічні втрати змусять оркостан відмовитися від війни?!
Навпаки. У їх влади ще й пояснення буде - що до сухарів прийшли, бо священна війна.
А на закупівлю зброї і т.д. і саму зброю орки будуть брати кредити в своїх союзників (БРІКСів). Які залюбки будуть скупляти оркостан...
Да і просто мають вигоду від того, що оркостан, а не вони самі, воює з Заходом.

Глобальний процес...
Якійсь американський експерт і овсім висловив думку, що мета не Україна, а Німеччина. Яку залюбки опустять (не знищать, а саме опустять нижче) навіть її ж країни-сусіди європейці. Особливо Франція, Польща та Британія. Да і Штати мають зиск від переїзду капіталів з Німеччини до них.
Можливо саме тому Шольц примарно сподівається, що нерішучими діями, зможе відтягнути час і трапиться якесь диво (лебідь).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 07:54

Бетон
Ну перекиньте в Польше p2p. Расскажете


У вас страхи що в Польщі щось не можна, чи таки за Україну? «Текст подебильному написан». Мысли прыгают, понять вас непросто.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 07:57

мета не Україна, а Німеччина.

  detroytred написав:
  flyman написав:По всьому світу іде процес знищення середнього класу: "у вас не буде нічого і ви будете щасливі" (с) Шваб

Як за таких умов можна розрахувати, що економічні втрати змусять оркостан відмовитися від війни?!
Навпаки. У їх влади ще й пояснення буде - що до сухарів прийшли, бо священна війна.
А на закупівлю зброї і т.д. і саму зброю орки будуть брати кредити в своїх союзників (БРІКСів). Які залюбки будуть скупляти оркостан...
Да і просто мають вигоду від того, що оркостан, а не вони самі, воює з Заходом.

Глобальний процес...
Якійсь американський експерт і овсім висловив думку, що мета не Україна, а Німеччина. Яку залюбки опустять (не знищать, а саме опустять нижче) навіть її ж країни-сусіди європейці. Особливо Франція, Польща та Британія. Да і Штати мають зиск від переїзду капіталів з Німеччини до них.
Можливо саме тому Шольц примарно сподівається, що нерішучими діями, зможе відтягнути час і трапиться якесь диво (лебідь).

Щелін:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 08:01

  Hotab написав:Бетон
Ну перекиньте в Польше p2p. Расскажете


У вас страхи що в Польщі щось не можна, чи таки за Україну? «Текст подебильному написан». Мысли прыгают, понять вас непросто.

Ну писать на светофорах тоже непросто.
Я вроде понятно написал, что человек хочет запретов притащить из США или Европы в Украину, думая, что там жизнь сладкая
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 08:04

  Бетон написав:Помню, переводчица - с вас 150 злотых. Предлагаю ей, давайте на карту сброшу 😅. Видели бы её лицо. Вот, что можно назвать паникой. Нееееет, побелела, заставила в банкомат идти километр. Думаю ещё по себя, вот странные люди. Испуганные. На парковке 20 злотых хотел перекинуть, охранник на измене
дикие люди, дети гор.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 08:06

Флай
Саме з отаких маленьких пазликів від різних джерел складається картинка. Згідно якої незрозумілі (нелогічні або навіть безглузді) дії (рішення) отнюдь не ідіотів високопосадовців отримають хоч якесь логічне зрозуміле пояснення.
detroytred
 
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