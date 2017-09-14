Бетон написав:Помню, переводчица - с вас 150 злотых. Предлагаю ей, давайте на карту сброшу 😅. Видели бы её лицо. Вот, что можно назвать паникой. Нееееет, побелела, заставила в банкомат идти километр. Думаю ещё по себя, вот странные люди. Испуганные. На парковке 20 злотых хотел перекинуть, охранник на измене
Флай Саме з отаких маленьких пазликів від різних джерел складається картинка. Згідно якої незрозумілі (нелогічні або навіть безглузді) дії (рішення) отнюдь не ідіотів високопосадовців отримають хоч якесь логічне зрозуміле пояснення.
Бетон написав:И сюда в Украину он насмотревшись телека хочет притащить запреты.
Друзям все - іншим закон, риба гниє з голови, для друзів ЗЕ ні законів, ні моралі - нічого не існує, але так, фінмонами будуть кошмарити простих українців, як тут не згадати - я ваш вирок, що вирок то вирок, чиста правда: Жумаділов отримав «бойові», не перебуваючи на передовій, - ЗМІ (https://incident.obozrevatel.com/ukr/cr ... -u-dot.htm)
За повідомленням (https://incident.obozrevatel.com/ukr/cr ... -u-dot.htm) колишнього очільника Луганської ОВА Григорія Туки, голова ДП Державний оператор тилу Арсен Жумаділов отримав бойові виплати, не перебуваючи на передовій. Це підтверджує і декларація чиновника за 2022 рік, згідно з якою він отримав 430 тисяч гривень. Крім того, Тука зазначає, що Арсен Жумаділов отримав нагороду «Сталевий хрест», якою відзначають воїнів «за планування, організацію та керівництво воєнними діями». Також екс-очільник Луганщини звертає увагу, що у 2021 році нинішній голова ДОТ придбав квартиру в Стамбулі. Середня ціна квадратного метру у цій дільниці міста складає 3 тисячі євро, отже, приблизна вартість помешкання – понад 300 000 євро. Згідно з декларацією посадовця, нерухомість записана на тещу та дружину Жумаділова.
detroytred написав:Флай Саме з отаких маленьких пазликів від різних джерел складається картинка. Згідно якої незрозумілі (нелогічні або навіть безглузді) дії (рішення) отнюдь не ідіотів високопосадовців отримають хоч якесь логічне зрозуміле пояснення.
ще там 5/10 складає-розкладає: невизнані вибори, війська НАТО, Олімпіада 2024
Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.
Т.е. всего этого не было. Но при этом говорится о заказе "крупных партий снарядов". Не подскажете, как можно заказывать то, что ещё не производится, нет технологий и не прошло испытаний. 3. Ну и, наконец, третье и, возможно, основное. Расходы на оборону росли, но их, конечно, было недостаточно. Как обычно. "Где деньги, Зин?" Где их взять? В достаточно бедной стране, занимающей то ли последнее, то ли предпоследнее место в Европе. С ВВП по ППС на душу населения в 2021, занимающей 105 место в мире по данным ВБ или чуть выше на 98 месте по данным МВФ. Денег хватало, в основном, на "поддержание штанов" - на действующую армию. На нове вооружения оставалось явно мало. При этом нельзя сказать, что был высокий уровень жизни - недаром росло число заробитчан. Причём, по всей Украине.
Вы же всё-таки не сельская бабка. Должны бы понимать, что всё это результат не одного года.
Вот решил почитать и пришел к противоположным выводам. Как такое может быть, читаем одно и то же, а выводы ну совсем разные. Проект РСЗО Ольха это модернизированный РСЗО Смерч. Это не что-то сверх новое.
Как он может быть сырым? На основе чего такие выводы? В апреле 2018 прошли заключительные огневые испытания(испытания были с 2016 года, тогда образец был уже готов) И в конце 2018 года начали испытывать уже усовершенствованные снаряды и модернизированную версию ольхи.
А дальше интересней взято на озброєння, у 2020 році ЗСУ мали 98 ракет.
Это те 100 ракет, которые были закуплены в 2019 году по заказу при президенте Порошенко. 100 ракет, при залпе одной единице в 12 ракет, это на 8 залпов)
Так же в березни 20ого года были отгружены первые 28 машин, которые были заказаны при Порошенко. И дальше подписываются контракты на экспорт.
Где-то между строк можно прийти к выводам, к которым пришли люди из цензор нет по ссылке Бетона https://censor.net/ru/resonance/3176375 ... mu_ukrainy Новой власти это все стало не интересно. И мы перестали не только стрелять, но и вооружать нашу армию. Вангую, что на начало войны мы имели ровно столько РСЗО Ольха, сколько было заказано при Порошенко. Очень интересно по поводу лоббирования не лучшей технике фирм друзей и закупке ненужного вооружения в Польше, сто процентов через прокладку. Ни для кого не секрет, что закупая за границей через прокладку модно украсть больше,чем закупая по прямым контрактам у украинских производителей.
Дальше ваши выводы по поводу денег на озброення. Новая власть решила вместо озброення закопать миллиарды в дороги, наверное чтоб оккупантам было удобней добираться.) строительство это самая коррупционная сфера, строительство дорог и аэропортов вдвойне коррупционно. Я ещё в самом начале великого Будивництва предположил, что молодые "реформаторы" решили себе по быстрому сколотить первоначальный капитал.)
Востаннє редагувалось hume в Вів 19 бер, 2024 08:57, всього редагувалось 1 раз.