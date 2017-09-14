Додано: Вів 19 бер, 2024 08:49

ЛАД написав: [

1. Проект это ещё не Гособоронзаказ.

2. О "Вильхе", к примеру, советую хоть немного почитать, для начала хотя бы укр. Вики - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 . Но лучше поищите ещё. Там ещё шла доработка и испытания. Насколько понимаю, на вооружение приняли достаточно сырой вариант, зато "24 серпня 2018 року установка взяла участь у параді до дня Незалежності України".

По Вашей ссылке есть, например, такое:

Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.

Т.е. всего этого не было. Но при этом говорится о заказе "крупных партий снарядов". Не подскажете, как можно заказывать то, что ещё не производится, нет технологий и не прошло испытаний.

3. Ну и, наконец, третье и, возможно, основное. Расходы на оборону росли, но их, конечно, было недостаточно. Как обычно. "Где деньги, Зин?" Где их взять? В достаточно бедной стране, занимающей то ли последнее, то ли предпоследнее место в Европе. С ВВП по ППС на душу населения в 2021, занимающей 105 место в мире по данным ВБ или чуть выше на 98 месте по данным МВФ.

Денег хватало, в основном, на "поддержание штанов" - на действующую армию. На нове вооружения оставалось явно мало. При этом нельзя сказать, что был высокий уровень жизни - недаром росло число заробитчан. Причём, по всей Украине.



Вы же всё-таки не сельская бабка. Должны бы понимать, что всё это результат не одного года. 1. Проект это ещё не Гособоронзаказ.2. О "Вильхе", к примеру, советую хоть немного почитать, для начала хотя бы укр. Вики -. Но лучше поищите ещё. Там ещё шла доработка и испытания. Насколько понимаю, на вооружение приняли достаточно сырой вариант, зато "24 серпня 2018 року установка взяла участь у параді до дня Незалежності України".По Вашей ссылке есть, например, такое:Т.е. всего этого не было. Но при этом говорится о заказе "крупных партий снарядов". Не подскажете, как можно заказывать то, что ещё не производится, нет технологий и не прошло испытаний.3. Ну и, наконец, третье и, возможно, основное. Расходы на оборону росли, но их, конечно, было недостаточно. Как обычно. "Где деньги, Зин?" Где их взять? В достаточно бедной стране, занимающей то ли последнее, то ли предпоследнее место в Европе. С ВВП по ППС на душу населения в 2021, занимающей 105 место в мире по данным ВБ или чуть выше на 98 месте по данным МВФ.Денег хватало, в основном, на "поддержание штанов" - на действующую армию. На нове вооружения оставалось явно мало. При этом нельзя сказать, что был высокий уровень жизни - недаром росло число заробитчан. Причём, по всей Украине.Вы же всё-таки не сельская бабка. Должны бы понимать, что всё это результат не одного года.

Вот решил почитать и пришел к противоположным выводам. Как такое может быть, читаем одно и то же, а выводы ну совсем разные.Проект РСЗО Ольха это модернизированный РСЗО Смерч. Это не что-то сверх новое.Как он может быть сырым? На основе чего такие выводы?В апреле 2018 прошли заключительные огневые испытания(испытания были с 2016 года, тогда образец был уже готов) И в конце 2018 года начали испытывать уже усовершенствованные снаряды и модернизированную версию ольхи.А дальше интереснейвзято на озброєння, у 2020 році ЗСУ мали 98 ракет.Это те 100 ракет, которые были закуплены в 2019 году по заказу при президенте Порошенко. 100 ракет, при залпе одной единице в 12 ракет, это на 8 залпов)Так же в березни 20ого года были отгружены первые 28 машин, которые были заказаны при Порошенко.И дальше подписываются контракты на экспорт.Где-то между строк можно прийти к выводам, к которым пришли люди из цензор нет по ссылке БетонаНовой власти это все стало не интересно. И мы перестали не только стрелять, но и вооружать нашу армию. Вангую, что на начало войны мы имели ровно столько РСЗО Ольха, сколько было заказано при Порошенко. Очень интересно по поводу лоббирования не лучшей технике фирм друзей и закупке ненужного вооружения в Польше, сто процентов через прокладку. Ни для кого не секрет, что закупая за границей через прокладку модно украсть больше,чем закупая по прямым контрактам у украинских производителей.Дальше ваши выводы по поводу денег на озброення. Новая власть решила вместо озброення закопать миллиарды в дороги, наверное чтоб оккупантам было удобней добираться.) строительство это самая коррупционная сфера, строительство дорог и аэропортов вдвойне коррупционно. Я ещё в самом начале великого Будивництва предположил, что молодые "реформаторы" решили себе по быстрому сколотить первоначальный капитал.)