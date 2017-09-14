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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7233723472357236
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 09:29

  Letusrock написав:
«У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
«Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.


Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.)
Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)

Просто гениально. Зачем стимулировать рождаемость гарантированным светлым будущим и высокими стандартами жизни в Украине, ради которых постоянно нужно проводить какие-то там реформы.. просто заплатить. При этом как то странно, за первого платят больше, чем за третьего. Обычно стимуляция происходит наоборот. Первый оплачивается меньше,чем последующие, так как первый ребенок ожидаемый в любой семье. Второй и третий всегда под вопросом потому что родители всегда в акуе от содержания первого( если ты конечно не Флай и не будешь одевать ребенка в пакет из макдо). Поэтому второго и третьего нужно стимулировать финансово, в отличие от первого.

Ну и самое главное его слова один в один повторяют тезис питуна, который заявил что-то очень похожее
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон, а в Ізраілі у воєнкомів теж по по п'ять квартир? Чи там система так ж як у Європі та США?
Я розумію чому ти так не любиш Зеленського, тебе просто не взяли на роботу в Офіс Простих Рішень. Згоден, це великий прорахунок влади )))
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 09:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав:Для ухилянтів -- окрема програма. У всіх торг.точках країни. Безстрокова акція! ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!”


В Україні для кожного є окрема програма але у воєнкомів вона цікавіша

[url="https://focus.ua/uk/voennye-novosti/634119-ponad-8-mln-grn-6-kvartir-2-budinki-i-lexus-shcho-zadeklaruvav-eksviyskkom-na-lvivshchini"]Понад 8 млн грн, 6 квартир, 2 будинки і Lexus: що задекларував ексвійськком на Львівщині[/url]
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