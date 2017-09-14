Додано: Вів 19 бер, 2024 09:29

Letusrock написав: «У КОЖНІЙ СІМ'Ї МАЄ БУТИ НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ ДІТЕЙ», – ШМИГАЛЬ ПРО КРИТИЧНУ ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

«Якщо новий законопроект приймуть – виплати родинам прив’яжуть до прожиткових мінімумів. А саме, 150 прожиткових мінімумів за першу дитину в родині, 100 – за другу та 50 – за третю і кожну наступну. Таким чином, за народження першої дитини держава планує виплачувати майже 400 тис. грн допомоги», – додав Шмигаль.



Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.)

Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук) Я щиро сподіваюсь що грошима давати не будуть, а тільки через цільове призначення (на вищу освіту мами та дітей, купівлю чи розширення житла, погашення іпотеки, відкериття сімейного бізнесу і т.д.)Інакше до 2100 року титульною нацією в Україні будуть цигани (інфо з перших рук)

Просто гениально. Зачем стимулировать рождаемость гарантированным светлым будущим и высокими стандартами жизни в Украине, ради которых постоянно нужно проводить какие-то там реформы.. просто заплатить. При этом как то странно, за первого платят больше, чем за третьего. Обычно стимуляция происходит наоборот. Первый оплачивается меньше,чем последующие, так как первый ребенок ожидаемый в любой семье. Второй и третий всегда под вопросом потому что родители всегда в акуе от содержания первого( если ты конечно не Флай и не будешь одевать ребенка в пакет из макдо). Поэтому второго и третьего нужно стимулировать финансово, в отличие от первого.Ну и самое главное его слова один в один повторяют тезис питуна, который заявил что-то очень похожее