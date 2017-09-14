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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:04
Hotab написав:detroytred
,
Але суспільство щось проти такого нового...
І неважливо з яких причин.
Бо Бетон не зможе просто швирнути ввечері на картку плиточнику 10 тис неоподаткованих гривень за роботу.
Віталія від своїх квартирантів не отримає р2р, ну і багато інших які просто не кажуть нічого тут..
всі хочуть налюблювати державу , але дуже незадоволені, коли це робить воєнком. Якому заносять доречі друзі Бетона (він сам казав, що друзі давно порішали)
для контролю за сплатою податків є податкова, а не банк
банку спущені інструкції щодо фінмону для запобігання підозрілих операцій з відмивання коштів, фінансування тероризму і т.п.
р2р переказ від квартирантів, це що з точки зору фінмона?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 19 бер, 2024 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:05
antey1969 написав:
А что Шольцу еще остается делать?
Во!
Про те і мова.
Я ж не звинувачує Шольца. А поки не розумію, чому саме він так робить (точніше чому не робить).
Не робить -- не пояснює німецькому суспільству свої дії-недії; не примушує партнерів скинути маски і робити.
Ось він пояснив депутатам чи кому-там чого так, комісіії. Вони зрозуміли. Й так і сказав один їх представник -- є дві причини. Але озвучити не можу.
Так від кого таємниця-то????
Від ворогів, які й так знають її.
Чи від суспільства? Чому йому не можна знати?
А опозиція, вороги користуються і роблять з Шольца ідіота, розхитують суспільство.
З іншого боку я, визаю, що і претензій не можу до Шольца мати. Бо може отака його поведінка є меншим лихом для Німеччини.
Ну нема в мене усіх розкладів...
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:05
Letusrock написав:
я про те й кажу, що грошима не давати (навіть ці виплати що зараз є), бо заради кешу у воюючій країні народжувати пачками дітей будуть лише цигани та асоціальні алементи щоб на дитячі купити пляшку горілки
допустим молодая семья квартиры нет. Решили родить ребенка. Один идёт в декрет. Кэшем помощь не дают, аренду и все остальное ложиться на другого супруга. В чём помощь, памперсы бесплатно дадут? Два ключевых вопроса для молодой семьи жилье и работа.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 19 бер, 2024 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:05
flyman , іди це бетону розкажи, який незадоволений польськими банківськими обмеженнями. Мені не цікаво. Давай ти мовчи державу, як їй ловити теье, ухилянта. Як тобі буде зручніше..
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 19 бер, 2024 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:08
flyman написав:
для контролю за сплатою податків є податкова, а не банк
банку спущені інструкції щодо фінмону для запобігання підозрілих операцій з відмивання коштів, фінансування тероризму і т.п.
р2р переказ від квартирантів, це що з точки зору фінмона
радуйся что налоговой не дали доступ к счетам физ лиц. Уже половина бы сидела.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:09
vitaliiangel написав: Letusrock написав:
я про те й кажу, що грошима не давати (навіть ці виплати що зараз є), бо заради кешу у воюючій країні народжувати пачками дітей будуть лише цигани та асоціальні алементи щоб на дитячі купити пляшку горілки
допустим молодая семья квартиры нет. Решили родить ребенка. Один идёт в декрет. Кэшем помощь не дают, аренду и все остальное ложиться на другого супруга. В чём помощь, памперсы бесплатно дадут? Два ключевых вопроса для молодой семьи жилье и работа.
молода пара із сиротинця? батьків нема, дідів нема, ні кола ні двора? можна зняти голівудьский блокбастер про них і отримати Оскара
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:11
flyman написав:
молода пара із сиротинця? батьків нема, дідів нема, ні кола ні двора? можна зняти голівудьский блокбастер про них і отримати Оскара
жить с родителями. Ну такое. Ладно если 2эт дом. А если хрущ? Стоять очередь в туалет и к кух.плите.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:11
Hotab написав:detroytred
,
Але суспільство щось проти такого нового...
І неважливо з яких причин.
Бо Бетон не зможе просто швирнути ввечері на картку плиточнику 10 тис неоподаткованих гривень за роботу.
Віталія від своїх квартирантів не отримає р2р, ну і багато інших які просто не кажуть нічого тут..
всі хочуть налюблювати державу , але дуже незадоволені, коли це робить воєнком. Якому заносять доречі друзі Бетона (він сам казав, що друзі давно порішали)
вы путаете причину и следствие.
не я плиточнику не могу швырнуть, а плиточник не может принять.
не расход важен а доход.
и я как раз свои доходы подтверждаю, я плачу огромные налоги.
а вот плиточники, грузчики и маляры, над которыми вы насмехаетесь, которые 20 лет отдали здоровье на шахте, например, как мой маляр, а теперь у него инвалидность по лёгким и операция на плече нужна, не смогут получать копейки на карту.
но вас это не беспокоит в Африке.
Я не получаю доходы на карту от аренды, а те, кто получают используя букинг или arbnb пользуют вид бизнеса, при котором за них уже оплачены налоги оператором
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 19 бер, 2024 10:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:11
Hotab написав:але дуже незадоволені, коли це робить воєнком
Тут м'ягко кажучи "незадоволені", за останні два роки, воєнкоми фактично демотивували та деморалізували українське суспільство, те що не вдалось росії (вдалось виконати "українським" воєнкомам та іншим "патріотам").
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Додано: Вів 19 бер, 2024 10:12
vitaliiangel написав: flyman написав:
для контролю за сплатою податків є податкова, а не банк
банку спущені інструкції щодо фінмону для запобігання підозрілих операцій з відмивання коштів, фінансування тероризму і т.п.
р2р переказ від квартирантів, це що з точки зору фінмона
радуйся что налоговой не дали доступ к счетам физ лиц. Уже половина бы сидела.
Мені чого радуватися.
Хай баби радуються.
Чоловік перекинув з аванса на карту жінці р2р переказ, а їй в податкову відчитатися "за дохід від побутової проституції".
Цікаво, чи треба буде окрема ліцензія, чи достатньо печатки РАГсу, інакше "нелегальна підприємська діяльність"
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 19 бер, 2024 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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