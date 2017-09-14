ЛАД написав:

Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.

1. Проект это ещё не Гособоронзаказ.2. О "Вильхе", к примеру, советую хоть немного почитать, для начала хотя бы укр. Вики -. Но лучше поищите ещё. Там ещё шла доработка и испытания. Насколько понимаю, на вооружение приняли достаточно сырой вариант, зато "24 серпня 2018 року установка взяла участь у параді до дня Незалежності України".По Вашей ссылке есть, например, такое:Т.е. всего этого не было. Но при этом говорится о заказе "крупных партий снарядов". Не подскажете, как можно заказывать то, что ещё не производится, нет технологий и не прошло испытаний.3. Ну и, наконец, третье и, возможно, основное. Расходы на оборону росли, но их, конечно, было недостаточно. Как обычно. "Где деньги, Зин?" Где их взять? В достаточно бедной стране, занимающей то ли последнее, то ли предпоследнее место в Европе. С ВВП по ППС на душу населения в 2021, занимающей 105 место в мире по данным ВБ или чуть выше на 98 месте по данным МВФ.Денег хватало, в основном, на "поддержание штанов" - на действующую армию. На нове вооружения оставалось явно мало. При этом нельзя сказать, что был высокий уровень жизни - недаром росло число заробитчан. Причём, по всей Украине.Вы же всё-таки не сельская бабка. Должны бы понимать, что всё это результат не одного года.