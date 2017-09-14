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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72367237723872397240>
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:12

  Hotab написав:detroytred ,
Але суспільство щось проти такого нового...
І неважливо з яких причин.


Бо Бетон не зможе просто швирнути ввечері на картку плиточнику 10 тис неоподаткованих гривень за роботу.
Віталія від своїх квартирантів не отримає р2р, ну і багато інших які просто не кажуть нічого тут..
всі хочуть налюблювати державу , але дуже незадоволені, коли це робить воєнком. Якому заносять доречі друзі Бетона (він сам казав, що друзі давно порішали)

Да не тільки в пересічних справа-то!
Навпаки, більш значна роль в можновладців.

Можновладці он елементарну проблему принцип-підхід стосовно *паперів* Фріізу змінити не зацікавлені, не мають бажання. Коли фріізи мають.

Необхідна зацікавленість, згода обох складові суспільства -- і пересічних, і можновладців.
І в першу чергу - можновладців.
Бо саме в них більше можливостей та впливу. В них інструменти.

А проти переходу до недемократичних принципів поки і овсім проти і пересічні, і можновладці.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:14

  Zochan написав:
Hotab написав:але дуже незадоволені, коли це робить воєнком

Тут м'ягко кажучи "незадоволені", за останні два роки, воєнкоми фактично демотивували та деморалізували українське суспільство, те що не вдалось росії (вдалось виконати "українським" воєнкомам та іншим "патріотам").

Хотаба фиг деморализуешь. Проф.деформация. То что нас шокирует ему норма. Не знаю что должен сделать военком чтобы хотаб его осудил. Наверное написать ему что то неприятное на форуме.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:16

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:молода пара із сиротинця? батьків нема, дідів нема, ні кола ні двора? можна зняти голівудьский блокбастер про них і отримати Оскара
жить с родителями. Ну такое. Ладно если 2эт дом. А если хрущ? Стоять очередь в туалет и к кух.плите.

в радіусі 100км+- від Києва вздовж ШРТ повно хатів за 5..8куе,
а якщо далі в глибинку, то і за 2..3куе
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:19

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:молода пара із сиротинця? батьків нема, дідів нема, ні кола ні двора? можна зняти голівудьский блокбастер про них і отримати Оскара
жить с родителями. Ну такое. Ладно если 2эт дом. А если хрущ? Стоять очередь в туалет и к кух.плите.

в радіусі 100км+- від Києва вздовж ШРТ повно хатів за 5..8куе,
а якщо далі в глибинку, то і за 2..3куе

Заброшки в которые надо вложить 10-20куе? Или села где транспорт ходит 2р в день и цена проезда 100 грн, где нет ни медицины ни работы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:20

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred ,
Але суспільство щось проти такого нового...
І неважливо з яких причин.


Бо Бетон не зможе просто швирнути ввечері на картку плиточнику 10 тис неоподаткованих гривень за роботу.
Віталія від своїх квартирантів не отримає р2р, ну і багато інших які просто не кажуть нічого тут..
всі хочуть налюблювати державу , але дуже незадоволені, коли це робить воєнком. Якому заносять доречі друзі Бетона (він сам казав, що друзі давно порішали)

Да не тільки в пересічних справа-то!
Навпаки, більш значна роль в можновладців.

Можновладці он елементарну проблему принцип-підхід стосовно *паперів* Фріізу змінити не зацікавлені, не мають бажання. Коли фріізи мають.

Необхідна зацікавленість, згода обох складові суспільства -- і пересічних, і можновладців.
І в першу чергу - можновладців.
Бо саме в них більше можливостей та впливу. В них інструменти.

А проти переходу до недемократичних принципів поки і овсім проти і пересічні, і можновладці.


у можновладців по десять юристів і всі документи - тіп топ.
хвилються за убогих, які копійки на карту прийняти не зможуть, а будуть як в польщі охоронець - випучити очі від страху власної держави, як раб, бо не дай боже йому 20 злотих на карту кинуть
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 19 бер, 2024 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:21

  vitaliiangel написав:
  Zochan написав:
Hotab написав:але дуже незадоволені, коли це робить воєнком

Тут м'ягко кажучи "незадоволені", за останні два роки, воєнкоми фактично демотивували та деморалізували українське суспільство, те що не вдалось росії (вдалось виконати "українським" воєнкомам та іншим "патріотам").

Хотаба фиг деморализуешь. Проф.деформация. То что нас шокирует ему норма. Не знаю что должен сделать военком чтобы хотаб его осудил. Наверное написать ему что то неприятное на форуме.

Я просто вижу ответственность всех, а не лишь военкома. И это всех устраивает (права за 100 баксов накружить, полицаю на дороге дать, разрешение у клерка вымутить и т.д) , пока работает ЗА него. А когда против , то уже «ой».
Бетон про друзей порешавших промолчал…

Я плять настолько не приспособлен в этот контексте, что корабль конфет в роддоме дать не могу.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 бер, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:22

дел
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 19 бер, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:Заброшки в которые надо вложить 10-20куе? Или села где транспорт ходит 2р в день и цена проезда 100 грн, где нет ни медицины ни работы.

Ні школи, ні пошти...
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:24

  hume написав:
  ЛАД написав:[
1. Проект это ещё не Гособоронзаказ.
2. О "Вильхе", к примеру, советую хоть немного почитать, для начала хотя бы укр. Вики - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0. Но лучше поищите ещё. Там ещё шла доработка и испытания. Насколько понимаю, на вооружение приняли достаточно сырой вариант, зато "24 серпня 2018 року установка взяла участь у параді до дня Незалежності України".
По Вашей ссылке есть, например, такое:
Производство снарядов 152 мм и 155 мм Украине придется организовывать у себя, и это требует сравнительных испытаний, серьезного анализа качества этих снарядов, технологий производства, и, разумеется, под все это надо финансирование. Чтобы производство этих снарядов было оправданно, необходимо было бы заказать крупные партии снарядов, которые сейчас в острейшем дефиците.

Т.е. всего этого не было. Но при этом говорится о заказе "крупных партий снарядов". Не подскажете, как можно заказывать то, что ещё не производится, нет технологий и не прошло испытаний.
3. Ну и, наконец, третье и, возможно, основное. Расходы на оборону росли, но их, конечно, было недостаточно. Как обычно. "Где деньги, Зин?" Где их взять? В достаточно бедной стране, занимающей то ли последнее, то ли предпоследнее место в Европе. С ВВП по ППС на душу населения в 2021, занимающей 105 место в мире по данным ВБ или чуть выше на 98 месте по данным МВФ.
Денег хватало, в основном, на "поддержание штанов" - на действующую армию. На нове вооружения оставалось явно мало. При этом нельзя сказать, что был высокий уровень жизни - недаром росло число заробитчан. Причём, по всей Украине.

Вы же всё-таки не сельская бабка. Должны бы понимать, что всё это результат не одного года.

Вот решил почитать и пришел к противоположным выводам. Как такое может быть, читаем одно и то же, а выводы ну совсем разные.
Проект РСЗО Ольха это модернизированный РСЗО Смерч. Это не что-то сверх новое.

Как он может быть сырым? На основе чего такие выводы?
В апреле 2018 прошли заключительные огневые испытания(испытания были с 2016 года, тогда образец был уже готов) И в конце 2018 года начали испытывать уже усовершенствованные снаряды и модернизированную версию ольхи.

А дальше интересней
взято на озброєння, у 2020 році ЗСУ мали 98 ракет.

Это те 100 ракет, которые были закуплены в 2019 году по заказу при президенте Порошенко. 100 ракет, при залпе одной единице в 12 ракет, это на 8 залпов)

Так же в березни 20ого года были отгружены первые 28 машин, которые были заказаны при Порошенко.
И дальше подписываются контракты на экспорт.

Где-то между строк можно прийти к выводам, к которым пришли люди из цензор нет по ссылке Бетона https://censor.net/ru/resonance/3176375 ... mu_ukrainy
Новой власти это все стало не интересно. И мы перестали не только стрелять, но и вооружать нашу армию. Вангую, что на начало войны мы имели ровно столько РСЗО Ольха, сколько было заказано при Порошенко. Очень интересно по поводу лоббирования не лучшей технике фирм друзей и закупке ненужного вооружения в Польше, сто процентов через прокладку. Ни для кого не секрет, что закупая за границей через прокладку модно украсть больше,чем закупая по прямым контрактам у украинских производителей.

Дальше ваши выводы по поводу денег на озброення. Новая власть решила вместо озброення закопать миллиарды в дороги, наверное чтоб оккупантам было удобней добираться.) строительство это самая коррупционная сфера, строительство дорог и аэропортов вдвойне коррупционно. Я ещё в самом начале великого Будивництва предположил, что молодые "реформаторы" решили себе по быстрому сколотить первоначальный капитал.)

У ЛАДів і прочіх унікдім, тут своя зелена логіка. Он Детройт взагалі договорився, що злита Ze ракетна програма відтягнула війну (цим хоч визнав, що ракетна програма слугами таки була злита). Але не розуміє, що слідуючи такій логіці виходить, якби Ze ще інтенсивніше все зливав чи взагалі розпустив армію, то відтягнув би війну на дисятиліття? Ну маячня ж виходить. Ніби й не дурні люди, вже сивочолі, а по факту...
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 19 бер, 2024 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:24

  Hotab написав:Я просто вижу ответственность всех, а не лишь
кукуся я за свои деньги живу, а военком за бюджетные. Когда поймёшь разницу возможно поумнеешь. Одно дело когда папа зарабатывает/бухает, неприятно но его его право, другое когда сынок за папины деньги. Тут вопросы уже другие. А для тебя все равно. Пусть военком откроет бизнес и берет с клиентов по 5-8куе за услуги. Вот вообще вопросов не будет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 19 бер, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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