Hotab написав:але дуже незадоволені, коли це робить воєнком
Тут м'ягко кажучи "незадоволені", за останні два роки, воєнкоми фактично демотивували та деморалізували українське суспільство, те що не вдалось росії (вдалось виконати "українським" воєнкомам та іншим "патріотам"). Хотаба фиг деморализуешь. Проф.деформация. То что нас шокирует ему норма. Не знаю что должен сделать военком чтобы хотаб его осудил. Наверное написать ему что то неприятное на форуме.
Я просто вижу ответственность всех, а не лишь военкома. И это всех устраивает (права за 100 баксов накружить, полицаю на дороге дать, разрешение у клерка вымутить и т.д) , пока работает ЗА него. А когда против , то уже «ой». Бетон про друзей порешавших промолчал…
Я плять настолько не приспособлен в этот контексте, что корабль конфет в роддоме дать не могу.
друзей таких нет. одни воюют, другие по закону имеют право. но все мы - пристосуванці системи. не більше не менше. якщо з мене вимагають справку, а вона суперечить закону, мені революцію підіймать? ні, я йду мовчки і плачу у віконце (в смысле не рыдаю, а денежку несу)
ви і самі розумієте, що справа не в мені і не в друзях, а в тих, хто такі правила гри встановлює. ну це ж перший абзац в любій літературі менеджменту
вы конфеты дать не можете, а кучу незаконных бумаг погранцу даёте. потому что у него автомат а в роддоме нет
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 19 бер, 2024 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Я просто вижу ответственность всех, а не лишь
кукуся я за свои деньги живу, а военком за бюджетные. Когда поймёшь разницу возможно поумнеешь. Одно дело когда папа зарабатывает/бухает, неприятно но его его право, другое когда сынок за папины деньги. Тут вопросы уже другие. А для тебя все равно. Пусть военком откроет бизнес и берет с клиентов по 5-8куе за услуги. Вот вообще вопросов не будет.
Бетон За великим рахунком в пересічного є єдиний інструмент захисту -- оті свободи. Можливість втекти від вимог - неідеальної)) влади (тобто несвідомих чиновників, можновладців). Якщо і їх ще відібрати, то торба...
Тому процес закручування гайок прямо пов'язаний з перетворенням перш за все самої влади в напрямку ідеалізації. В розрізі змін, на мою думку первинна влада. А потім пересічні.
Пересічні були такими ж самими і до Моісея. Але для змін потрібен стала поява саме Моісея. А потім змінились пересічні.
detroytred написав:За великим рахунком в пересічного є єдиний інструмент захисту -- оті свободи. Можливість втекти від вимог - неідеальної)) влади (тобто несвідомих чиновників, можновладців). Якщо і їх ще відібрати, то торба
вот именно забрали базовое право быть несогласным. Теперь судьбу пересичного решает военком.
antey1969 написав:А что Шольцу еще остается делать?
Во! Про те і мова.
Я ж не звинувачує Шольца. А поки не розумію, чому саме він так робить (точніше чому не робить). Не робить -- не пояснює німецькому суспільству свої дії-недії; не примушує партнерів скинути маски і робити. Ось він пояснив депутатам чи кому-там чого так, комісіії. Вони зрозуміли. Й так і сказав один їх представник -- є дві причини. Але озвучити не можу.
Так від кого таємниця-то???? Від ворогів, які й так знають її. Чи від суспільства? Чому йому не можна знати? А опозиція, вороги користуються і роблять з Шольца ідіота, розхитують суспільство.
З іншого боку я, визаю, що і претензій не можу до Шольца мати. Бо може отака його поведінка є меншим лихом для Німеччини. Ну нема в мене усіх розкладів...
Есть у меня предположение, почему творится весь этот цирк: вербально нарастающая всеохватывающая поддержка на фоне резкого сокращения поставок вооружений. Да нас уже по сути даже к переговорам с рашкой не склоняют, как это было еще год назад. И как вишенка на торте сегодняшняя новость: на саммите ЕС не будут упоминать о планах Украины на членство в ЕС... ТА-ДАМ!!! чтобы не раздражать европейских фермеров... Что, серьезно?! Не знаю, какой намек может выглядеть еще яснее.
Schmit написав: ЛАДів і прочіх унікдім, тут своя зелена логіка. Он Детройт взагалі договорився, що злита Ze ракетна програма відтягнула війну (цим хоч визнав, що ракетна програма слугами таки була злита). Але не розуміє, що слідуючи такій логіці виходить, якби Ze ще інтенсивніше все зливав чи взагалі розпустив армію, то відтягнув би війну на дисятиліття? Ну маячня ж виходить. Ніби й не дурні люди, вже сивочолі, а по факту...
Та ні. Дурня це оце Ваше приписання мені "слідуючи такій логіці виходить, якби Ze ще інтенсивніше все зливав чи взагалі розпустив армію, то відтягнув би війну на дисятиліття".
Я повністю згоден, що відкупом апріорі не можна вирішити проблему. Відтягнути навічно. Але те, що можна відтермінувати на якийсь час (на рік, два, три), стверджую.
Спростуйте аргументовне саме це. Саме це моє твердження. Про відтермінування на короткий час. Не розумію. От не розумію отакі елементарні демагогічні прийоми в бік опонентів. Навіщо???? Тільки марна витрата часу замість змістовного обговорення.
І головне: дайте логічне пояснення чому б путло відтермінував би напад, спостерігаючи на подальше укріплення обороноздатності України.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 бер, 2024 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Чехія знайшла ще 700 тисяч снарядів для України – ЗМІ
Боєприпаси Війна з Росією Військова допомога Європа Закупівлі Світ Україна Чехія Чехія у межах ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для України знайшла можливість придбати додаткову кількість боєприпасів.
Про це йдеться у статті видання The Wall Street Journal.
Мовиться про 700 тисяч великокаліберних снарядів, які можна придбати додатково за наявності необхідних коштів.
Різних постачальників знайшли у країнах, які не входять до Євросоюзу і НАТО.
Спочатку Чехія в межах своєї ініціативи знайшла можливість придбати 800 000 артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу для потреб Сил оборони України. За словами чеських офіційних осіб, поставки боєприпасів в Україну можуть розпочатися вже протягом декількох тижнів. https://mil.in.ua/uk/news/chehiya-znajs ... ayiny-zmi/
а можно докладніше , для особо одарьонних срєді нєдоразвітих, про що це" знайшла можливість"? Знайшли продавців? Лиш грошей нема? Чому ми самі не знайшли? Хто гроші має давати? Вони там не купляють бо самі не могли знайти? Чи хотять в когось іншого купити? Чи ціна зависока? Новина вже з тиждень в топі ,но ...