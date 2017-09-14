detroytred написав:

БобуаОт чому я взагалі не сприймаю будь-які окремі пропозиції накшалт Ваших (про диверсантів, про АТБ), тому що вони можливі лише!!! при зміні фундаменту - фундаментальних принципів. В усьому суспільстві. Для всіх. А не окремо десь і для когось.Поясню: навіть не важливо добрі, корисні, ефективні тощо Ваші пропозиції. Неважливо. Головне -- вони по суті є новими принципами...Тобто тоді й у війську треба, щоб під час війни (воєнного стану) не тікали від командира бійці, щоб підлеглі беззаперечно виконували накази-вимоги представника влади; не виконують тоді що? Тоді -- оте саме, що Ви написали до цивільних втікачів від законних представників влади.Також треба нові підходи в поліцію, ВСП, для контрозвідки, для податкової, для всіх-всіх "законних представників влади".Й так у всіх сферах-галузях суспільства...Тобто нові принципи...В суспільстві, в державі.Тому й кажу, що якщо нове (якщо необхідне нове або якщо кортить нового), то треба не штукатурка, а зміна основи.А штукатурка мало того, що не дасть ефективного результату, а навпаки приведе на тривалому проміжку до негативних наслідків.Але суспільство щось проти такого нового...І неважливо з яких причин.