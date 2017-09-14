vitaliiangel написав:допустим молодая семья квартиры нет. Решили родить ребенка. Один идёт в декрет. Кэшем помощь не дают, аренду и все остальное ложиться на другого супруга. В чём помощь, памперсы бесплатно дадут? Два ключевых вопроса для молодой семьи жилье и работа.
наприклад цільовим сертифікатом оплатити іпотеку на час декрету, чи оренду житла чи універ дружини. Чи навіть передбачити можливість його обміну на дитячі товари. Але повинне бути цільове використання + більша сума. Бо зараз цей невеликий кеш що дають мотивує народжувати тільки асоціальні елементи. В циганських сімях одночасно вагітна 15-річна онука, її 30 річна мама та 45-річна бабуся. НА мою думку відповідальні батьки на ці гроші особливо не розраховують, і не привязують до них рішення народжувати чи ні
Вчера пол дня читала переписку сотрудниц "почему сменили имя файла". Очень важный вопрос. Зашла почитала баталии Порошенко-Зеленский. Чувство дежавю прям. Но я поняла, надо действительно прям сегодня отменять военное положение, назначать перевыборы рады и президента. Границы будут открыты, и оснований Бандерлогу на равных с Бетоном воспользоваться открытием границ очень прям можно. Усё. Победа ))))) зачем ждать Трампа, не понимаю. За один день можно и без него, отвечаю )))
Ukrainian написав:Чехія знайшла ще 700 тисяч снарядів для України – ЗМІ
Боєприпаси Війна з Росією Військова допомога Європа Закупівлі Світ Україна Чехія Чехія у межах ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів для України знайшла можливість придбати додаткову кількість боєприпасів.
Про це йдеться у статті видання The Wall Street Journal.
Мовиться про 700 тисяч великокаліберних снарядів, які можна придбати додатково за наявності необхідних коштів.
Різних постачальників знайшли у країнах, які не входять до Євросоюзу і НАТО.
Спочатку Чехія в межах своєї ініціативи знайшла можливість придбати 800 000 артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу для потреб Сил оборони України. За словами чеських офіційних осіб, поставки боєприпасів в Україну можуть розпочатися вже протягом декількох тижнів. https://mil.in.ua/uk/news/chehiya-znajs ... ayiny-zmi/
а можно докладніше , для особо одарьонних срєді нєдоразвітих, про що це" знайшла можливість"? Знайшли продавців? Лиш грошей нема? Чому ми самі не знайшли? Хто гроші має давати? Вони там не купляють бо самі не могли знайти? Чи хотять в когось іншого купити? Чи ціна зависока? Новина вже з тиждень в топі ,но ...
...Чехія, активізувавши зв’язки часів холодної війни, отримала близько 800 тисяч артилерійських снарядів від різних постачальників по всьому світу і визначила ще 700 тисяч одиниць, які можна було б закупити за додаткові гроші.
У матеріалі йдеться, що на відміну від США, Франції чи Німеччини, які зосередилися на нарощуванні внутрішнього виробництва для постачання Україні, Чехія зосередилась на пошуку джерел постачання вже наявного озброєння.
WSJ пише, що колишня приналежність країни до СРСР стала «неочікуваним благом». Чехія успадкувала потужну оборонну промисловість із клієнтами по всьому світу. Крім того, країна має хороші відносини з багатьма країнами Глобального Півдня, які мають великі запаси зброї радянських часів і можуть виробляти ще більше.
За словами чеських урядовців, вони почали їздити світом, домовляючись про закупівлю снарядів та експортні ліцензії з країнами-виробниками.
Офіційні особи Чехії замовчують те, звідки надходять снаряди. Однак, за даними видання, серед постачальників є деякі союзники Росії.
Спеціальний представник Чехії в Україні Томаш Копецни зауважив, що Прага виступає в ролі посередника. Так, Чехія домовляється з країною, яка має запаси снарядів або може їх виробити, і зводить із західною країною, яка розміщує замовлення і платить за поставку.
При цьому угоди передбачають, що поставки здійснюватимуться через Чехію або треті країни, щоб приховати будь-який прямий зв’язок між країнами походження та Україною, аби «не наражати постачальника на гнів Москви».
Schmit написав: ЛАДів і прочіх унікдім, тут своя зелена логіка. Он Детройт взагалі договорився, що злита Ze ракетна програма відтягнула війну (цим хоч визнав, що ракетна програма слугами таки була злита). Але не розуміє, що слідуючи такій логіці виходить, якби Ze ще інтенсивніше все зливав чи взагалі розпустив армію, то відтягнув би війну на дисятиліття? Ну маячня ж виходить. Ніби й не дурні люди, вже сивочолі, а по факту...
Та ні. Дурня це оце Ваше приписання мені "слідуючи такій логіці виходить, якби Ze ще інтенсивніше все зливав чи взагалі розпустив армію, то відтягнув би війну на дисятиліття".
Я повністю згоден, що відкупом апріорі не можна вирішити проблему. Відтягнути навічно. Але те, що можна відтермінувати на якийсь час (на рік, два, три), стверджую.
Спростуйте аргументовне саме це. Саме це моє твердження. Про відтермінування на короткий час. Не розумію. От не розумію отакі елементарні демагогічні прийоми в бік опонентів. Навіщо???? Тільки марна витрата часу замість змістовного обговорення.
І головне: дайте логічне пояснення чому б путло відтермінував би напад, спостерігаючи на подальше укріплення обороноздатності України.
Я стверджую, що "спостерігаючи на подальше укріплення обороноздатності України" путло взагалі б не напав, рахуючи свої гіпотетичні втрати. Бо як можна нападати на державу, яка готова до оборони? Коли основні шляхи нападу заміновані, прикриті достатньою кількістю військових, а в керівництві держави стоять притомні люди, які здатні оперативно зреагувати на загрози, не допускають кротів і недоумків на керівні посади. З іншої сторони, ну як не напасти, коли все навпаки, коли тобі просто відкривають ворота, як це сталося на Півдні. Ви краще подумайте, чому військові рфії везли дубинки, щити, парадну форму... Саме там ключ до запитання, "чому напав?".
detroytred написав:Бобуа От чому я взагалі не сприймаю будь-які окремі пропозиції накшалт Ваших (про диверсантів, про АТБ), тому що вони можливі лише!!! при зміні фундаменту - фундаментальних принципів. В усьому суспільстві. Для всіх. А не окремо десь і для когось.
Поясню: навіть не важливо добрі, корисні, ефективні тощо Ваші пропозиції. Неважливо. Головне -- вони по суті є новими принципами... Тобто тоді й у війську треба, щоб під час війни (воєнного стану) не тікали від командира бійці, щоб підлеглі беззаперечно виконували накази-вимоги представника влади; не виконують тоді що? Тоді -- оте саме, що Ви написали до цивільних втікачів від законних представників влади. Також треба нові підходи в поліцію, ВСП, для контрозвідки, для податкової, для всіх-всіх "законних представників влади". Й так у всіх сферах-галузях суспільства... Тобто нові принципи... В суспільстві, в державі.
Тому й кажу, що якщо нове (якщо необхідне нове або якщо кортить нового), то треба не штукатурка, а зміна основи. А штукатурка мало того, що не дасть ефективного результату, а навпаки приведе на тривалому проміжку до негативних наслідків.
Але суспільство щось проти такого нового... І неважливо з яких причин.
Накази виконують. Вже два роки як... І фронт і досі не посипався, і Києви і досі не окуповані.
А фронт -- це заледве 1% населення (або ~2% дорослих)
Що за цей час виконали тили? Оті 98% Які накази? І що такого страшного вимагали у тилів? Показати документи, аби була змога перевірити, чи ти то не диверсантське лайно, що ракети наводить? Це страшний наказ і його неможливо виконати?
Але як тоді можливо виконати справді ризиковий наказ на нулях -- йти на неналежно обладнане (тилами) і відповідно небезпечне місце...?
Що за ці два роки тили зробили, аби на фронті було безпечніше? Отже, сіспільству все це підходить? І небезпека, і буцифікація??
Schmit написав: ЛАДів і прочіх унікдім, тут своя зелена логіка. Он Детройт взагалі договорився, що злита Ze ракетна програма відтягнула війну (цим хоч визнав, що ракетна програма слугами таки була злита). Але не розуміє, що слідуючи такій логіці виходить, якби Ze ще інтенсивніше все зливав чи взагалі розпустив армію, то відтягнув би війну на дисятиліття? Ну маячня ж виходить. Ніби й не дурні люди, вже сивочолі, а по факту...
Та ні. Дурня це оце Ваше приписання мені "слідуючи такій логіці виходить, якби Ze ще інтенсивніше все зливав чи взагалі розпустив армію, то відтягнув би війну на дисятиліття".
Я повністю згоден, що відкупом апріорі не можна вирішити проблему. Відтягнути навічно. Але те, що можна відтермінувати на якийсь час (на рік, два, три), стверджую.
Спростуйте аргументовне саме це. Саме це моє твердження. Про відтермінування на короткий час. Не розумію. От не розумію отакі елементарні демагогічні прийоми в бік опонентів. Навіщо???? Тільки марна витрата часу замість змістовного обговорення.
І головне: дайте логічне пояснення чому б путло відтермінував би напад, спостерігаючи на подальше укріплення обороноздатності України.
Я стверджую, що "спостерігаючи на подальше укріплення обороноздатності України" путло взагалі б не напав, рахуючи свої гіпотетичні втрати. Бо як можна нападати на державу, яка готова до оборони? Коли основні шляхи нападу заміновані, прикриті достатньою кількістю військових, а в керівництві держави стоять притомні люди, які здатні оперативно зреагувати на загрози, не допускають кротів і недоумків на керівні посади. З іншої сторони, ну як не напасти, коли все навпаки, коли тобі просто відкривають ворота, як це сталося на Півдні. Ви краще подумайте, чому військові рфії везли дубинки, щити, парадну форму... Саме там ключ до запитання, "чому напав?".
писали буквально вчора: "підступний попередник домовився про Міньскі угоди і підсунув нічому не підозрюючому наступнику"
Shaman По информации от Арестовича, вся эта масса снарядов (советских калибров) находится на складах в Болгарии. Причем лежат они там с самого начала войны. Почему их нам раньше не передали - в общем понятно. Сейчас, судя по всему ситуация изменилась, чему немало поспособствовал кроме всего прочего рост цен на снаряды на мировом рынке. И на каких-то там, не только финансовых, условиях их нам готовы передать, но не напрямую, а через Чехию.
Між готова до оборони і готується до оборони є час. Оті декілька років.
Підготовити повністю до оборони, щоб ворог не помітив процес, а помітив тільки, коли вже кінцевий результат, Залужному та Ко не вдалось. А такий результат, щоб ворог взагалі відмовився від нападу, і овсім неможливо скритно досягти.
Годували путла обіцянками Мінських, потім тормозом зміцнення обороноздатності, самі приховано щось робили, а потім --- час вичерпався і напад.
Тому і парадка, що по дрібницям все ж таки вдалося приховано посилитися. Ввести в оману ворога про свій реальний рівень обороноздатності.
В якості конспірології))) можна і овсім предположити, що артиста обрали саме для введення в оману. Договорняк. Тому Зе нікого не посадив)))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 бер, 2024 11:15, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Shaman По информации от Арестовича, вся эта масса снарядов (советских калибров) находится на складах в Болгарии. Причем лежат они там с самого начала войны. Почему их нам раньше не передали - в общем понятно. Сейчас, судя по всему ситуация изменилась, чему немало поспособствовал кроме всего прочего рост цен на снаряды на мировом рынке. И на каких-то там, не только финансовых, условиях их нам готовы передать, но не напрямую, а через Чехию.
Автор статті хоче показати, що оркостан не визнає, не знає від яких своїх союзників (звідки снаряди). Цирк на дроті... На кого розраховано хз.
З Пентагону тощо таємні бамажки пропадають, а тут тисячі снарядів. З якихось країн. І оголошення на увесь світ зарання.