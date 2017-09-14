RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 72397240724172427243>
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:27

  detroytred написав:
  antey1969 написав:Shaman
По информации от Арестовича, вся эта масса снарядов (советских калибров) находится на складах в Болгарии. Причем лежат они там с самого начала войны.
Почему их нам раньше не передали - в общем понятно. Сейчас, судя по всему ситуация изменилась, чему немало поспособствовал кроме всего прочего рост цен на снаряды на мировом рынке. И на каких-то там, не только финансовых, условиях их нам готовы передать, но не напрямую, а через Чехию.

Автор статті хоче показати, що оркостан не визнає, не знає від яких своїх союзників (звідки снаряди).
Цирк на дроті...
На кого розраховано хз.

З Пентагону тощо таємні бамажки пропадають, а тут тисячі снарядів.
З якихось країн.
І оголошення на увесь світ зарання.

"туман війни":
- РФ: в нас 3 млн. пн.корейських снарядів (цікаво, Кім з чим на Сеул піде) і ядерна дубина часів СРСР,
- НАТО: а в нас 1.5 млн. і ще знайдем, і будуєм базу Ф16 в Румунії, будеш шалити ручками, то це все передамо в Україні і ще зайде французький легіон чи то в Молдову, чи Одесу, чи ПНР, ми думаєм (через Одесу передумали, зайвий крюк)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34266
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський против ввода войск стран НАТО в Украину. Вдруг французы войну закончат через месяц? Что потом, выборы проводить?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 17.12.22
Подякував: 80 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тобто позиція «воювати? Я не можу, сітківка, не хочу, боюсь, за 2 роки не навчений… Платити щоб інші воювали? Так у мене нема для них. Кавалірка третя /четверта сама себе не купить »
«А як тоді?»
«Та мені пох як… покличете , коли все закінчиться»
Ось вам і вся комунікація.


ну на даний час нема механізму типу "я плачу - ти воюєш", тобто якщо зловить бус, то пачка квитанцій про оплату донатів нічого не вирішує.

і правильно написав detroytred - спочатку влада подає приклад (саджає в тюрми за корупцію), мобілізовує "лишніх" чоловіуів-чиновників, переводить їх родичів з батальйону Монако ближче до передової а потім і пересічні підтягнуться, як побачать що ніхто не може пропетляти, навіть "той з мільйоном баксів служить, незміг порішати".
Попробуйте мотивуйте 27 річного вихованця дитбудинку чому він має воювати, а сотні тисяч "синів Данилова" ні. Бо стаття 65? Але вона однобоко діє, тільки в певному гендерному та фінансовому напрямку))

P.S. Стріляти по колінам припустимо несхвалюєте (поки що), але щоденне порушення 146 ККУ так
Letusrock
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:01

  Bobua написав:Що за цей час виконали тили? Оті 98% Які накази?
І що такого страшного вимагали у тилів? Показати документи, аби була змога перевірити, чи ти то не диверсантське лайно, що ракети наводить? Це страшний наказ і його неможливо виконати?

В нас же мова не про те, що страшного показати документи і т.д.?
В нас мова про те, що страшного в простр-ти колінки за порушення.
Вимог законних представників влади.
(Да ще й на підставі лише підозри. Лише підозри!)

Потрібно принципове рішення на це.
Якщо воно буде, то апріорі пошириться на усе і вся.
І невиконання наказу у війську (тут навіть не підозра, а факт) - розстріл на місці, буде в такому випадку ще логічнішим, доцільнішим.

І т.д. в інших сферах суспільства.
Це принципова зміна фундаменту в суспільстві.
detroytred
 
Повідомлень: 27862
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:04

  Бетон написав:Зеленський против ввода войск стран НАТО в Украину. Вдруг французы войну закончат через месяц? Что потом, выборы проводить?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не нуждается в западных войсках на своей территории, но готова принять «инструкторов» и «технический персонал» из стран-союзниц НАТО.
«Ваши дети не умрут в Украине», — сказал Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.

Зеленский добавил, что готов обсудить идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить сухопутные войска в Украину, когда французский лидер посетит Украину.

Но давайте попробуем разобраться. Зеленский - это одноособный законодательно субъект Украины решающий этот вопрос или всё же есть какая-то процедура и там несколько субъектов?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4610
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:06

  stm написав:
Вчера пол дня читала переписку с
Но я поняла, надо действительно прям сегодня отменять военное положение, назначать перевыборы рады и президента. Границы будут открыты, и оснований Бандерлогу на равных с Бетоном воспользоваться открытием границ очень прям можно. Усё. Победа )))))

Бандерлог і зара може перейти границю. Легко й невимушено.
Це не так трудно як Ви собі гадаєте. З того боку майже в кожній державі родичі, друзя, односельчани . даж є потомство в німеччині і португалії.
Гроші зняті. Переведені в долари й під грушею. Правда на картці знову 130грн))) При мені 400 євро й півтори тисячі доларів. Румунський паспорт, наш паспорт, права. Цивільний одяг, купа аптечок, заряджений кнопочний телефон, запасна сімка, 2 шоколадки таблєрон, пару пачок мівіни, мотузка 2 півторачки води, і 2 мотка синьої ізолєнти... :lol:
Власності на зара 4та частина чх кімнатної квартири з прописаними там малими дітьми .
В любий момент я встаю й рухаюсь в сторону заката й пес хто мене втримає.
2,5 години до запоріжжя. Далі 8 годин і чернівці, ще 3 години я в горах, мож 2 ,3 години жду.
Ще 2 години в тій стороні на добратись до цивілізації...
короч якщо встану зараз, і зі мною святий Юр і демони ніндзь, завтра я пю ранкову каву в сучаві. :wink:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 798
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:08

  stm написав:
  Бетон написав:Зеленський против ввода войск стран НАТО в Украину. Вдруг французы войну закончат через месяц? Что потом, выборы проводить?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не нуждается в западных войсках на своей территории, но готова принять «инструкторов» и «технический персонал» из стран-союзниц НАТО.
«Ваши дети не умрут в Украине», — сказал Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.

Зеленский добавил, что готов обсудить идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить сухопутные войска в Украину, когда французский лидер посетит Украину.

Но давайте попробуем разобраться. Зеленский - это одноособный законодательно субъект Украины решающий этот вопрос или всё же есть какая-то процедура и там несколько субъектов?

Цікаво чому президент проти? Чому?

І чому він не пояснив, а лише констатував, що проти?
Цікаво ж.
Хоча б в аспекті: тому що це таємниця або інша причина?
detroytred
 
Повідомлень: 27862
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:09

  Banderlog написав:
  stm написав:
Вчера пол дня читала переписку с
Но я поняла, надо действительно прям сегодня отменять военное положение, назначать перевыборы рады и президента. Границы будут открыты, и оснований Бандерлогу на равных с Бетоном воспользоваться открытием границ очень прям можно. Усё. Победа )))))

Бандерлог і зара може перейти границю. Легко й невимушено.
Це не так трудно як Ви собі гадаєте. З того боку майже в кожній державі родичі, друзя, односельчани . даж є потомство в німеччині і португалії.
Гроші зняті. Переведені в долари й під грушею. Правда на картці знову 130грн))) При мені 400 євро й півтори тисячі доларів. Румунський паспорт, наш паспорт, права. Цивільний одяг, купа аптечок, заряджений кнопочний телефон, запасна сімка, 2 шоколадки таблєрон, пару пачок мівіни, мотузка 2 півторачки води, і 2 мотка синьої ізолєнти... :lol:
Власності на зара 4та частина чх кімнатної квартири з прописаними там малими дітьми .
В любий момент я встаю й рухаюсь в сторону заката й пес хто мене втримає.
2,5 години до запоріжжя. Далі 8 годин і чернівці, ще 3 години я в горах, мож 2 ,3 години жду.
Ще 2 години в тій стороні на добратись до цивілізації...
короч якщо встану зараз, і зі мною святий Юр і демони ніндзь, завтра я пю ранкову каву в сучаві. :wink:

С круассаном. Свобода должна быть именно такой: запах кофе и круассана в ЕС - лучший пример свободы выбора несмотря на все обстоятельства. Уважаю )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4610
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Гроші зняті. Переведені в долари й під грушею. Правда на картці знову 130грн))) При мені 400 євро й півтори тисячі доларів. Румунський паспорт, наш паспорт, права. Цивільний одяг, купа аптечок, заряджений кнопочний телефон, запасна сімка, 2 шоколадки таблєрон, пару пачок мівіни, мотузка 2 півторачки води, і 2 мотка синьої ізолєнти...
Власності на зара 4та частина чх кімнатної квартири з прописаними там малими дітьми .
В любий момент я встаю й рухаюсь в сторону заката й пес хто мене втримає.
2,5 години до запоріжжя. Далі 8 годин і чернівці, ще 3 години я в горах, мож 2 ,3 години жду.


дякую за інструкцію, піду звірятись що в рюкзаку))
Але smt цей допис не оцінить
Letusrock
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:10

  flyman написав:виникає питання, чому нема стану війни?

Може з-за фінансування та збройної підтримки? Хз.
detroytred
 
Повідомлень: 27862
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 72397240724172427243>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 176041
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 12788
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 584224
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.