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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 бер, 2024 11:27
detroytred написав: antey1969 написав:Shaman
По информации от Арестовича, вся эта масса снарядов (советских калибров) находится на складах в Болгарии. Причем лежат они там с самого начала войны.
Почему их нам раньше не передали - в общем понятно. Сейчас, судя по всему ситуация изменилась, чему немало поспособствовал кроме всего прочего рост цен на снаряды на мировом рынке. И на каких-то там, не только финансовых, условиях их нам готовы передать, но не напрямую, а через Чехию.
Автор статті хоче показати, що оркостан не визнає, не знає від яких своїх союзників (звідки снаряди).
Цирк на дроті...
На кого розраховано хз.
З Пентагону тощо таємні бамажки пропадають, а тут тисячі снарядів.
З якихось країн.
І оголошення на увесь світ зарання.
"туман війни":
- РФ: в нас 3 млн. пн.корейських снарядів (цікаво, Кім з чим на Сеул піде) і ядерна дубина часів СРСР,
- НАТО: а в нас 1.5 млн. і ще знайдем, і будуєм базу Ф16 в Румунії, будеш шалити ручками, то це все передамо в Україні і ще зайде французький легіон чи то в Молдову, чи Одесу, чи ПНР, ми думаєм (через Одесу передумали, зайвий крюк)
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Додано: Вів 19 бер, 2024 11:51
Зеленський против ввода войск стран НАТО в Украину. Вдруг французы войну закончат через месяц? Что потом, выборы проводить?
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Бетон
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Додано: Вів 19 бер, 2024 11:55
Hotab написав:
Тобто позиція «воювати? Я не можу, сітківка, не хочу, боюсь, за 2 роки не навчений… Платити щоб інші воювали? Так у мене нема для них. Кавалірка третя /четверта сама себе не купить »
«А як тоді?»
«Та мені пох як… покличете , коли все закінчиться»
Ось вам і вся комунікація.
ну на даний час нема механізму типу "я плачу - ти воюєш", тобто якщо зловить бус, то пачка квитанцій про оплату донатів нічого не вирішує.
і правильно написав detroytred - спочатку влада подає приклад (саджає в тюрми за корупцію), мобілізовує "лишніх" чоловіуів-чиновників, переводить їх родичів з батальйону Монако ближче до передової а потім і пересічні підтягнуться, як побачать що ніхто не може пропетляти, навіть "той з мільйоном баксів служить, незміг порішати".
Попробуйте мотивуйте 27 річного вихованця дитбудинку чому він має воювати, а сотні тисяч "синів Данилова" ні. Бо стаття 65? Але вона однобоко діє, тільки в певному гендерному та фінансовому напрямку))
P.S. Стріляти по колінам припустимо несхвалюєте (поки що), але щоденне порушення 146 ККУ так
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:01
Bobua написав:
Що за цей час виконали тили? Оті 98% Які накази?
І що такого страшного вимагали у тилів? Показати документи, аби була змога перевірити, чи ти то не диверсантське лайно, що ракети наводить? Це страшний наказ і його неможливо виконати?
В нас же мова не про те, що страшного показати документи і т.д.?
В нас мова про те, що страшного в простр-ти колінки за порушення.
Вимог законних представників влади.
(Да ще й на підставі лише підозри. Лише підозри!)
Потрібно принципове рішення на це.
Якщо воно буде, то апріорі пошириться на усе і вся.
І невиконання наказу у війську (тут навіть не підозра, а факт) - розстріл на місці, буде в такому випадку ще логічнішим, доцільнішим.
І т.д. в інших сферах суспільства.
Це принципова зміна фундаменту в суспільстві.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:04
Бетон написав:
Зеленський против ввода войск стран НАТО в Украину. Вдруг французы войну закончат через месяц? Что потом, выборы проводить?
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не нуждается в западных войсках на своей территории, но готова принять «инструкторов» и «технический персонал» из стран-союзниц НАТО.
«Ваши дети не умрут в Украине», — сказал Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.
Зеленский добавил, что готов обсудить идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить сухопутные войска в Украину, когда французский лидер посетит Украину.
Но давайте попробуем разобраться. Зеленский - это одноособный законодательно субъект Украины решающий этот вопрос или всё же есть какая-то процедура и там несколько субъектов?
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:06
stm написав:
Вчера пол дня читала переписку с
Но я поняла, надо действительно прям сегодня отменять военное положение, назначать перевыборы рады и президента. Границы будут открыты, и оснований Бандерлогу на равных с Бетоном воспользоваться открытием границ очень прям можно. Усё. Победа )))))
Бандерлог і зара може перейти границю. Легко й невимушено.
Це не так трудно як Ви собі гадаєте. З того боку майже в кожній державі родичі, друзя, односельчани . даж є потомство в німеччині і португалії.
Гроші зняті. Переведені в долари й під грушею. Правда на картці знову 130грн))) При мені 400 євро й півтори тисячі доларів. Румунський паспорт, наш паспорт, права. Цивільний одяг, купа аптечок, заряджений кнопочний телефон, запасна сімка, 2 шоколадки таблєрон, пару пачок мівіни, мотузка 2 півторачки води, і 2 мотка синьої ізолєнти...
Власності на зара 4та частина чх кімнатної квартири з прописаними там малими дітьми .
В любий момент я встаю й рухаюсь в сторону заката й пес хто мене втримає.
2,5 години до запоріжжя. Далі 8 годин і чернівці, ще 3 години я в горах, мож 2 ,3 години жду.
Ще 2 години в тій стороні на добратись до цивілізації...
короч якщо встану зараз, і зі мною святий Юр і демони ніндзь, завтра я пю ранкову каву в сучаві.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:08
stm написав: Бетон написав:
Зеленський против ввода войск стран НАТО в Украину. Вдруг французы войну закончат через месяц? Что потом, выборы проводить?
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не нуждается в западных войсках на своей территории, но готова принять «инструкторов» и «технический персонал» из стран-союзниц НАТО.
«Ваши дети не умрут в Украине», — сказал Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV.
Зеленский добавил, что готов обсудить идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить сухопутные войска в Украину, когда французский лидер посетит Украину.
Но давайте попробуем разобраться. Зеленский - это одноособный законодательно субъект Украины решающий этот вопрос или всё же есть какая-то процедура и там несколько субъектов?
Цікаво чому президент проти? Чому?
І чому він не пояснив, а лише констатував, що проти?
Цікаво ж.
Хоча б в аспекті: тому що це таємниця або інша причина?
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detroytred
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:09
Banderlog написав: stm написав:
Вчера пол дня читала переписку с
Но я поняла, надо действительно прям сегодня отменять военное положение, назначать перевыборы рады и президента. Границы будут открыты, и оснований Бандерлогу на равных с Бетоном воспользоваться открытием границ очень прям можно. Усё. Победа )))))
Бандерлог і зара може перейти границю. Легко й невимушено.
Це не так трудно як Ви собі гадаєте. З того боку майже в кожній державі родичі, друзя, односельчани . даж є потомство в німеччині і португалії.
Гроші зняті. Переведені в долари й під грушею. Правда на картці знову 130грн))) При мені 400 євро й півтори тисячі доларів. Румунський паспорт, наш паспорт, права. Цивільний одяг, купа аптечок, заряджений кнопочний телефон, запасна сімка, 2 шоколадки таблєрон, пару пачок мівіни, мотузка 2 півторачки води, і 2 мотка синьої ізолєнти...
Власності на зара 4та частина чх кімнатної квартири з прописаними там малими дітьми .
В любий момент я встаю й рухаюсь в сторону заката й пес хто мене втримає.
2,5 години до запоріжжя. Далі 8 годин і чернівці, ще 3 години я в горах, мож 2 ,3 години жду.
Ще 2 години в тій стороні на добратись до цивілізації...
короч якщо встану зараз, і зі мною святий Юр і демони ніндзь, завтра я пю ранкову каву в сучаві.
С круассаном. Свобода должна быть именно такой: запах кофе и круассана в ЕС - лучший пример свободы выбора несмотря на все обстоятельства. Уважаю )))
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stm
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:10
Banderlog написав:
Гроші зняті. Переведені в долари й під грушею. Правда на картці знову 130грн))) При мені 400 євро й півтори тисячі доларів. Румунський паспорт, наш паспорт, права. Цивільний одяг, купа аптечок, заряджений кнопочний телефон, запасна сімка, 2 шоколадки таблєрон, пару пачок мівіни, мотузка 2 півторачки води, і 2 мотка синьої ізолєнти...
Власності на зара 4та частина чх кімнатної квартири з прописаними там малими дітьми .
В любий момент я встаю й рухаюсь в сторону заката й пес хто мене втримає.
2,5 години до запоріжжя. Далі 8 годин і чернівці, ще 3 години я в горах, мож 2 ,3 години жду.
дякую за інструкцію, піду звірятись що в рюкзаку))
Але smt цей допис не оцінить
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:10
flyman написав:
виникає питання, чому нема стану війни?
Може з-за фінансування та збройної підтримки? Хз.
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