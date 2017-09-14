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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:46
stm написав: detroytred написав:
Я запитав чому він проти?
Против да не против, это разобрали.
detroytred написав:
Тепер можу запитати чому саме від так протиречиво двічі висловився?
Мені це цікаво. Чому?
Президент Франции четко высловился про войска, но не послал их. Дипломатия она такая противоречивая, но абсолютно законная. Предполагается что можно всё, что не запрещено Законом. В высказываниях противоречивых двух Президентов нет ничего противозаконного, а есть призыв прямой к нахождению законных оснований это сделать, если понадобится.
Я Кейнса не читала )))
Я про незаконність даже натяку не робив. Не підмінюйте предмет.
Мова була про чому?
Я не знаю. І навіть не здогадуююсь. Тому питаю. Хоча б припущення. Мені цікаво. Навіть припущення чиїсь.
До речі, про запрошення і згоду Зе обговорити з Макроном, я взагалі й не знав. Ви могли б просто підказати і все.
Але! Вас, як і раніше, несе і несе...
Ваша дипломатія -- це безпідставні негативні натяки на особисту адресу, а при запрошенні відповісти за це (перевірити і по 5 куо.) злитися. Або вигадки про бісення, невподобання тощо.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:48
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Цікаво чому президент проти? Чому?
потому что никто всерьез не предлагал. Макрон сделал политическое заявление. Может для рейтинга, может посмотреть реакцию общества. Если зе ответит да давайте войска побольше, поставит Макрона в неудобное положение. А тут сами отказались, Макрон предлагал, вы отказались, какие вопросы?
Тобто, виходить, що подумають українці стосовно такої відповіді, президент не особливо переймається?
А за бусики он сильно переживает? Единственное за что он переживает зарплаты тыловым силовикам. Ну шоб у военкома не меньше 150к в месяц выходило.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 19 бер, 2024 12:54, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:50
detroytred написав:
Мова була про чому?
Я не знаю. І навіть не здогадуююсь. Тому питаю. Хоча б припущення. Мені цікаво. Навіть припущення чиїсь.
Отвечаю, почему - хз. Ни один из названных Президентов мне не отписал и не отзвонил. Искренний и прямой как угол дома причинно-следственный ответ мужчине если не подействует, я бессильна )))
Мои сложные причинно-следственный ответы предположений: наибольшая база НАТО в Румынии и высказывания Президента Франции - связаны между собой, при всей несвязанной видимости
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:53
stm написав: detroytred написав:
Мова була про чому?
Я не знаю. І навіть не здогадуююсь. Тому питаю. Хоча б припущення. Мені цікаво. Навіть припущення чиїсь.
Отвечаю, почему - хз. Ни один из названных Президентов мне не отписал и не отзвонил. Искренний и прямой как угол дома причинно-следственный ответ мужчине если не подействует, я бессильна )))
То, що хз. Це зрозуміло і так.
Предметом було -- припущення є?
Відповіли б -- припущень не маю.
В мій бік Ви теж хз, але купу *припущень* генерете легко.
Вау!
А от про зв'язок з Румунією - дякую.
Отже є припущення. Цікаве!
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 19 бер, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:04
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
Мова була про чому?
Я не знаю. І навіть не здогадуююсь. Тому питаю. Хоча б припущення. Мені цікаво. Навіть припущення чиїсь.
Отвечаю, почему - хз. Ни один из названных Президентов мне не отписал и не отзвонил. Искренний и прямой как угол дома причинно-следственный ответ мужчине если не подействует, я бессильна )))
То, що хз. Це зрозуміло і так.
Предметом було -- припущення є?
Відповіли б -- припущень не маю.
В мій бік Ви теж хз, але купу *припущень* генерете легко.
Вау!
А от про зв'язок з Румунією - дякую.
Отже є припущення. Цікаве!
Припущення були нижще. Но выдергивать нужную часть из контекста вы мастак. Я тоже так могу, улыбаюсь )))
ПС: ответьте на прямой вопрос почему за наибольшую базу НАТО вам так зашло при незнании? )))
Востаннє редагувалось stm
в Вів 19 бер, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:05
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Цікаво чому президент проти? Чому?
потому что никто всерьез не предлагал. Макрон сделал политическое заявление. Может для рейтинга, может посмотреть реакцию общества. Если зе ответит да давайте войска побольше, поставит Макрона в неудобное положение. А тут сами отказались, Макрон предлагал, вы отказались, какие вопросы?
они там между собой для западных партнёров и их налогоплательщиков гутарят.
вы вообще кто такие, что вам знать нужно?
интервью - западной прессе. что залужный, что зеленский. для наших сми у него голубой огонёк
а, да, дипломатия. что с неё взять.
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Бетон
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:10
Hotab написав:
Вирішують гроші для купівлі дронів, щоб було більше їх, а менше «ухилянтів» на ЛБЗ. Вловлюєте ззаємозаязлк між «більше дав грошей- менше шансів опинитись самому»?
А в якому місці я за статі КК оті (я їх не знаю)??
звязок я уловлюю але він не персоналізований.
стаття 146 - це "бусифікація" - і замість визнання кримінальної відповідальності ви писали щось типу "необхідність, бо не став на облік"
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Letusrock
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:16
Letusrock написав:
допишіть нуль до числа 23
це не враховуючи тих немісцевих з рюкзаком кешу кого незнайомі поводирі проводили лісами і "загубили" по дорозі... находять тільки пусті рюкзаки
Погано ви думаєте про гуцулів.
Вони рюкзак не лишуть
Іще одкрию Вам секрет- з того боку теж Гранічєри і гуцули
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Banderlog
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:16
stm написав: Бетон написав:
Зеленський против ввода войск стран НАТО в Украину. Вдруг французы войну закончат через месяц? Что потом, выборы проводить?
Но давайте попробуем разобраться. Зеленский - это одноособный законодательно субъект Украины решающий этот вопрос или всё же есть какая-то процедура и там несколько субъектов?
Если это что-то кардинально меняет -- можно фамилию заменить на "теневое олигархическое меньшенство, стоящее за ширмой монобольшенства фракции слуги народа"...
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_hunter
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:21
_hunter написав: stm написав: Бетон написав:
Зеленський против ввода войск стран НАТО в Украину. Вдруг французы войну закончат через месяц? Что потом, выборы проводить?
Но давайте попробуем разобраться. Зеленский - это одноособный законодательно субъект Украины решающий этот вопрос или всё же есть какая-то процедура и там несколько субъектов?
Если это что-то кардинально меняет -- можно фамилию заменить на "теневое олигархическое меньшенство, стоящее за ширмой монобольшенства фракции слуги народа"...
Верите, кардинально. Прямой запрет законодательный вообще кардинально меняет ставки ответственности )))
Но тема рептилоидов и их правления миром меня тоже манит. Считаю, что Трампон отлично оседлал эту тему и оплачивает её не менее щедро, чем орки лоббирование своих интересов.
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stm
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