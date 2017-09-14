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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7242724372447245>
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:23

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
допишіть нуль до числа 23
це не враховуючи тих немісцевих з рюкзаком кешу кого незнайомі поводирі проводили лісами і "загубили" по дорозі... находять тільки пусті рюкзаки

Погано ви думаєте про гуцулів.
Вони рюкзак не лишуть :lol:
Іще одкрию Вам секрет- з того боку теж Гранічєри і гуцули :lol:

перечитайте финал "Золотого теленка")
"все просто"(с)
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:35

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
допишіть нуль до числа 23
це не враховуючи тих немісцевих з рюкзаком кешу кого незнайомі поводирі проводили лісами і "загубили" по дорозі... находять тільки пусті рюкзаки

Погано ви думаєте про гуцулів.
Вони рюкзак не лишуть :lol:
Іще одкрию Вам секрет- з того боку теж Гранічєри і гуцули :lol:

перечитайте финал "Золотого теленка")
"все просто"(с)

він не був не місцевий, і родини на тій стороні Прута не мав
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За мобілізацію предпенсіонерів 40+ багато допомоги не дадуть.
Прямолінійні респи кажуть те, що бідономасони тільки підморгують
Тож або прив'язувати мобілізацію до величини податків, і фінансувати озброєння самотужки, чи мобілізувати молодь, під неї можливо дадуть щось більш летальне ніж китайські лопати

Сенатор Ліндсі Грем закликав Україну відправити молодь молодше 25 на фронт і швидше прийняти закон про мобілізацію, — The Washington Post.

"Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються. Я не можу повірити, що це у 27 років. Ви боретеся за своє життя, тому вам слід служити, а не у 25 чи 27 років. Потрібно більше людей", — сказав він журналістам.

Він також закликав українців не засновувати свої рішення щодо мобілізації на підставі того, чи продовжують їх підтримувати США.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 19 бер, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:37

  antey1969 написав:Shaman
По информации от Арестовича, вся эта масса снарядов (советских калибров) находится на складах в Болгарии. Причем лежат они там с самого начала войны.
Почему их нам раньше не передали - в общем понятно. Сейчас, судя по всему ситуация изменилась, чему немало поспособствовал кроме всего прочего рост цен на снаряды на мировом рынке. И на каких-то там, не только финансовых, условиях их нам готовы передать, но не напрямую, а через Чехию.

+ Как я подозреваю, Болгария и Чехия - страны с сильным ВПК, который, возможно, они запустили на 146% в 2022 году, уверен, если детально присмотреться где-то в этих странах найдется производство снарядов, которое работает 24/7. По крайней мере такое тоже читается. Все хотят заработать и зарабатывают. В итоге к концу первой четверти 2024 года наколядовали внеплановых 800 тысяч снарядов и ещё наколядуют 700 тысяч. Цифры уж больно похожи))
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:39

  Banderlog написав:
  stm написав:
Вчера пол дня читала переписку с
Но я поняла, надо действительно прям сегодня отменять военное положение, назначать перевыборы рады и президента. Границы будут открыты, и оснований Бандерлогу на равных с Бетоном воспользоваться открытием границ очень прям можно. Усё. Победа )))))

Бандерлог і зара може перейти границю. Легко й невимушено.
Це не так трудно як Ви собі гадаєте. З того боку майже в кожній державі родичі, друзя, односельчани . даж є потомство в німеччині і португалії.
Гроші зняті. Переведені в долари й під грушею. Правда на картці знову 130грн))) При мені 400 євро й півтори тисячі доларів. Румунський паспорт, наш паспорт, права. Цивільний одяг, купа аптечок, заряджений кнопочний телефон, запасна сімка, 2 шоколадки таблєрон, пару пачок мівіни, мотузка 2 півторачки води, і 2 мотка синьої ізолєнти... :lol:
Власності на зара 4та частина чх кімнатної квартири з прописаними там малими дітьми .
В любий момент я встаю й рухаюсь в сторону заката й пес хто мене втримає.
2,5 години до запоріжжя. Далі 8 годин і чернівці, ще 3 години я в горах, мож 2 ,3 години жду.
Ще 2 години в тій стороні на добратись до цивілізації...
короч якщо встану зараз, і зі мною святий Юр і демони ніндзь, завтра я пю ранкову каву в сучаві. :wink:


Прикордонники з тепловізорами не завадять?
І ще ж глибокий сніг у горах... Чи там зовсім низенькі?
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:40

  flyman написав:
  Прохожий написав:
  Letusrock написав:
допишіть нуль до числа 23
це не враховуючи тих немісцевих з рюкзаком кешу кого незнайомі поводирі проводили лісами і "загубили" по дорозі... находять тільки пусті рюкзаки


перечитайте финал "Золотого теленка")
"все просто"(с)

він не був не місцевий, і родини на тій стороні Прута не мав

Я отвечал на цитату летусрока, а он не местный есличё)
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:44

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Вирішують гроші для купівлі дронів, щоб було більше їх, а менше «ухилянтів» на ЛБЗ. Вловлюєте ззаємозаязлк між «більше дав грошей- менше шансів опинитись самому»?
А в якому місці я за статі КК оті (я їх не знаю)??


звязок я уловлюю але він не персоналізований.


Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀
А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум…
Про якусь ДіяСіті дописують, по якій вони все одно не платили :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 бер, 2024 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:46

  fox767676 написав:За мобілізацію предпенсіонерів 40+ багато допомоги не дадуть.
Прямолінійні респи кажуть те, що бідономасони тільки підморгують
Тож або прив'язувати мобілізацію до величини податків, і фінансувати озброєння самотужки, чи мобілізувати молодь, під неї можливо дадуть щось більш летальне ніж китайські лопати

Сенатор Ліндсі Грем закликав Україну відправити молодь молодше 25 на фронт і швидше прийняти закон про мобілізацію, — The Washington Post.

"Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються. Я не можу повірити, що це у 27 років. Ви боретеся за своє життя, тому вам слід служити, а не у 25 чи 27 років. Потрібно більше людей", — сказав він журналістам.

Він також закликав українців не засновувати свої рішення щодо мобілізації на підставі того, чи продовжують їх підтримувати США.

в зоні "25 чи 27" дно демографічної ями, але можна спробувати "пошкребти по сусєкам", можливо піскарів можна буде знайти (і пішов старик до бурного моря, і закинув невод в третій раз)

ШІ переклад Грема з американської на общепонятну: "дєнєг нєт но вьі дєржітєсь"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:57

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Вирішують гроші для купівлі дронів, щоб було більше їх, а менше «ухилянтів» на ЛБЗ. Вловлюєте ззаємозаязлк між «більше дав грошей- менше шансів опинитись самому»?
А в якому місці я за статі КК оті (я їх не знаю)??


звязок я уловлюю але він не персоналізований.


Персоналізований , який пропонують нові законопроєкти, ви теж не дуже захищаєте. 😀
А деякі жадібні айтішніки навіть за +1.5% тут починають злий дух пускати на весь форум…
Про якусь ДіяСіті дописують, по якій вони все одно не платили :mrgreen:

Хотаб, я таки встряну. Есть 5% +1,5% это 6,5%. В Польше - 8%.
Я к чему, мы говорим от АйТи - более мобильном и плажеспособном кластере. А вообще ФОПов больше. И максимум ИМХО у наших есть только 1% движения, более уже начинает действовать ситуация "ракеты за 6,5 или без ракет 8" и это очень скользкий момент, при условии бизнеса ТЦК )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:59

«Рекордный масштаб подделки голосов на президентских выборах в России» — по результатам исследования «Новой газеты Европа», около половины голосов за Путина были вброшены

«Новая газета Европа» сообщает, что Владимир Путин «получил не менее 31,6 миллиона голосов путём мошенничества».

Издание, по собственному заявлению, оценило долю «аномальных» голосов на прошедших выборах с помощью метода математика Сергея Шпилькина и на основе данных по итогам обработки 97% протоколов ЦИК, собранных каналом «Невыборы».

Владимир Путин добился удивительно высоких результатов на избирательных участках с очень высокой явкой, а по заявлениям экспертов, между явкой и поддержкой определённого кандидата не может быть такой связи: результат, по всей видимости, был достигнут с помощью «вбросов».

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